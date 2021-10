Průzkum: Dvě třetiny lidí jsou proti, aby Andrej Babiš kandidoval na prezidenta

Premiér Andrej Babiš se svým hnutím ANO po sněmovních volbách zřejmě skončí v opozičních lavicích. Bude se následně ucházet o funkci prezidenta? Podle dvou třetin Čechů by kandidovat na hlavu státu neměl, vyplývá to z bleskového průzkumu pro Radiožurnál. Proti Babišovi se nejčastěji vyslovili mladí lidé a vysokoškolsky vzdělaní. Průzkum Praha 7:04 17. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Marko Erd/SME | Zdroj: Profimedia

Premiér Andrej Babiš (ANO) by neměl podle dvou třetin lidí kandidovat na prezidenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Nejvíc se proti možné kandidatuře vymezili mladí voliči do 29 let, vysokoškolsky vzdělaní a obyvatelé velkých měst. Naopak případnou kandidaturu současného premiéra schvaluje asi čtvrtina lidí.

Babiše by v kandidatuře podpořili voliči hnutí ANO. „Je tam také podpora mezi lidmi se základním vzděláním a mezi lidmi neaktivními,“ pokračoval ředitel společnosti Median Přemysl Čech.

Proti kandidatuře šéfa hnutí ANO jsou hlavně mladí voliči ve věku od osmnácti do devětadvaceti let. V kandidatuře by ho nepodpořila ani většina voličů koalic SPOLU a Pirátů s hnutím STAN. Současného předsedu vlády by také podle průzkumu nepodpořilo zhruba osmdesát procent studentů.

Babiš kandidaturu v minulosti nevyvrátil, ani nepotvrdil. Po volbách ale připustil, že hnutí ANO kandidáta na prezidenta vyšle. „Příští rok budou komunální volby, bude volba prezidenta, všude tam bude hnutí participovat,“ řekl po sečtení většiny hlasů ve sněmovních volbách.

Median ještě předtím v jiném průzkumu zkoumal, koho by si lidé jako hlavu státu dokázali představit. Největší podporu by měl generál Petr Pavel, zhruba 13 procent voličů. Babiš tam skončil na druhém místě. Sedm procent by podpořilo Jiřího Drahoše, Pavla Fischera nebo Václava Klause staršího.

Řádné prezidentské volby jsou naplánované na jaro roku 2023. V tu dobu vyprší pětiletý mandát současnému prezidentovi Miloši Zemanovi.