‚Volba bude o tom, jestli Babiš, nebo antibabiš.‘ Šéf ANO by mohl v lednu oslovit radikály, míní politolog

Šéf hnutí ANO a expremiér Andrej Babiš ve čtvrtek prohlásil, že ho průzkumy veřejného mínění tlačí, aby kandidoval na prezidenta, motivují ho prý tvrzení, že by prohrál. Babiš přitom nejspíš není nejlepším kandidátem na prezidenta, kterého má ANO k dispozici, říká politolog Lukáš Valeš pro Český rozhlas Plus. Podle něj by dávalo větší logiku mít kandidáta, který oslovuje i lidi mimo voličskou základnu ANO. Babiš by ovšem mohl bodovat u radikálů. Praha 20:17 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf hnutí ANO Andrej Babiš (ANO) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Čím víc budou říkat, že bych prohrál, tak tím víc o tom (kandidatuře na prezidenta, pozn. red.) budu možná přemýšlet. Já mám rád výzvy,“ řekl Andrej Babiš ke své možné kandidatuře na prezidenta. Průzkumy ho podle něj tlačí, aby se o prezidentský post ucházel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovory s Lukášem Valešem a Václavem Dolejším

Babiš přesto ale svoji kandidaturu ještě nepotvrdil, ani nevyvrátil. Své rozhodnutí slíbil oznámit až na konci října. Podle politického komentátora serveru Seznam zprávy Václava Dolejšího má k tomu hned dva důvody:

„Jedním je, že ještě není definitivně rozhodnutý. Hnutí ANO – a to vidíme i na jeho výrocích, které každý den mění a které si trochu navzájem odporují – testuje, vypouští balónky a čeká na reakce… Druhým důvodem je, že tím asi i znejisťuje dosavadní kandidáty, soupeře, kteří se zčásti vůči Andrejovi Babišovi vymezují a kteří ještě nevědí, co by dělali, kdyby do toho nešel.“

Soud zamítl Babišovu žalobu ohledně jeho evidence u StB. Obrátit se může na ministerstvo Číst článek

„Jestli můžeme číst mezi řádky, tak tam dochází k jakémusi mentálnímu posunu,“ upozorňuje politolog Lukáš Valeš z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

„Babiš je z povahy věci bojovník, nesnáší hovory o poraženectví a možná ho to skutečně osobnostně motivuje k tomu, aby kandidaturu zvážil, ačkoliv by racionálně třeba věděl, že do druhého kola možná postoupí, ale prohraje ho,“ míní.

‚Babiš a antibabiš‘

Vymezování se vůči Babišovi může změnit i strategie předvolebních kampaní ostatních kandidátů. Tentokrát totiž post na Hradě neobhajuje stávající prezident, který mívá v kampani výhodu.

„Když se řeší to, jestli bude hlavním tématem třeba válka a bezpečnost, nebo spíš ekonomika, inflace a sociální problémy, tak bych takto v polovině října řekl, že je to hodně o tom, jestli Babiš, nebo antibabiš,“ soudí komentátor Dolejší.

Median: Preference Pavla v prezidentských volbách rostou. Poprvé by v prvním kole uspěl před Babišem Číst článek

„Viděli jsme to i v senátních volbách. Je to asi tím nejsilnějším motivátorem, který lidi vede k volbám. Pokud by kandidoval Andrej Babiš, tak tím zvedne nejenom své příznivce, ale, jak jsme třeba viděli v Jihlavě, i své odpůrce. A zdá se, že to je pořád nejsilnějším tématem voleb,“ dodává s tím, že se situace může do ledna změnit.

Babišovi ale – stejně jako Václavu Klausovi nebo Milošovi Zemanovi – vyhovují vyhrocené situace, míní politolog Valeš: „Je to určitý typ politiků, u kterých platí, že čím je větší konflikt, tím víc jdou vidět a slyšet. A to je možná jejich hlavním cílem.“

Babiš přitom nejspíše není nejlepším kandidátem na prezidenta, kterého má hnutí ANO k dispozici. Podle Valeše by dávalo větší logiku mít kandidáta, který by oslovil více lidí mimo pevnou voličskou základnu hnutí ANO, což bude v druhém kole zapotřebí. To podle Valeše ukázaly i nedávné senátní volby.

„Na druhou stranu bývá účast u prezidentských voleb výrazně vyšší než u senátních,“ připouští.

Radikální voliči

Babiš podle politologa může mít jednu výhodu – zhoršení ekonomické situace v Česku, ke kterému s nejvyšší pravděpodobností do ledna dojde. Díky tomu by podle Valeše mohl získat větší oblibu u radikálů:

„Možná budou lépe motivovaní jednak voliči hnutí ANO, ale i řady radikálních, levicových a možná až extremistických sil. Pro ně může být Andrej Babiš ve druhém kole to nejméně velké zlo – a může se stát, že proto v něm vyhraje,“ říká s tím, že se zatím ale jedná jen o spekulaci, k jejímuž potvrzení, či vyvrácení chybí patřičná data.

V současnosti ale Babiš podle průzkumů tak vysoké preference nemá. Podle modelu od společnosti Median by ho ve druhém kole porazil nejen generál Petr Pavel, kterému preference dlouhodobě rostou, ale i ostatní relevantní kandidáti jako Danuše Nerudová, Pavel Fischer nebo Marek Hilšer, dodává Václav Dolejší.