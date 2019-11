Ultimátum, nebo apel? Jak chápat výzvu Milionu chvilek, aby se s nimi premiér Babiš sešel

Andrej Babiš trvá na tom, že nemá důvod se setkávat se zástupci spolku Milion chvilek pro demokracii, který v sobotu na protest proti premiérovi přivedl na Letnou asi čtvrt milionů lidí. Spolek vyzývá předsedu vlády, aby vyřešil svůj střet zájmů a odvolal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, nebo sám odstoupil. Pro a proti Praha 14:57 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Babiš (ANO) trvá na tom, že nemá důvod se setkávat se zástupci spolku Milion chvilek. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

„Jestliže dostanu ultimátum, tak z toho vyplývá, že to je poslední možnost a dialog se mnou tito lidé nechtějí,“ vysvětluje situaci v Pro a proti šéfkomentátor Deníku a bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek.



Podle něj můžeme rozlišovat tři roviny problému: obecnou, politickou a morální. „V obecné rovině by spolu měly mluvit i znepřátelené strany. Z politických důvodů nemá premiér žádné nutkání s iniciátory mluvit. A oni sami to nazvali ultimátem, když řekli, že pokud nebude splněno, vyjdou do ulic,“ říká Komárek.

„V morální rovině je skutečně problém, když čelný politik vlastní média a je v podezření z toho, že ovlivňuje svůj koncern tak, aby získával nespravedlivě dotace. V rovině právní a politické ale tento problém neexistuje, protože Andrej Babiš vyhověl českým zákonům a svěřil celý svůj koncern do svěřenského fondu. Premiér v tomto vyhověl i svým politickým oponentům. V této chvíli skutečně nemůže udělat nic dalšího,“ myslí si.

Kdyby zástupci Milionu chvilek postupovali v rámci práva, museli by prý říci: Parlamente, okamžitě zpřísni zákon o svěřenských fondech a vydej zákon o tom, že veřejně činná osobnost nesmí vlastnit média. „Pak by se na této právní a politické půdě dalo něco dělat,“ říká Komárek.



„Osobně souhlasím s tím, aby zákon byl přísnější a skutečně podnikatel ve vrcholné exekutivní funkci svěřil svůj majetek do slepého trustu podle amerických zákonů. Ale my máme zákon, jaký máme. Můžeme po někom chtít, aby dělal něco výrazně v morální rovině, ale podnikatelé se většinou pohybují na hraně zákona,“ konstatuje Komárek.

Je Babiš podnikatel?

„Premiér by se měl se zástupci spolku sejít, protože reprezentují nemalou část populace. Oni vznesli výzvu, aby se s nimi setkal,“ připomíná podnikatel a zastupitel Jihomoravského kraje za Stranu zelených a Piráty Jiří Hlavenka.

Ten by výzvu premiérovi nenazýval ultimátem. „Po tom následují sankce, jinak to není ultimátum. Spíše šlo o nějaký apel. Slovo ultimátum jsem zaslechl jen jednou a myslím, že na Letné nezaznělo. Podstata věci je, že Milion chvilek vyčítá premiérovi především kolosální konflikt zájmů..., kdy nadále ovlivňuje svůj obří podnik a svá média,“ vysvětluje.

„Andrej Babiš sice formálně vyhověl liteře zákona, ale nevyřešil konflikt zájmů. To, co říká kolega Komárek, že nemůže dělat nic jiného, je obrovská nepravda. Kdyby chtěl, tak mu nikdo nebrání zřídit tzv. slepý trust, takže vystaví mezi sebou a svojí firmou vysokou nepropustnou zeď. Ale slepý trust v provedení pana Babiše je, že tam strčí svoji manželku, která mu u večeře referuje, co se v Agrofertu děje,“ upozorňuje Hlavenka.

Milion chvilek prý nežádá demisi. „Říká, ať podá demisi, nebo si vyřeší svůj konflikt zájmů. Takže oni mu neupírají právo vládnout, ale říkají, že nemůže vládnout člověk, který je v konfliktu zájmů a zneužívá svou politickou moc k tomu, aby přihrál kšefty svým firmám.“

„Změna zákona by byla dobrá a už se o tom hovoří na půdě Evropské unie. Ale tím problém odsouváme do budoucnosti dlouhá léta vzdálené. Pan Komárek použil slovo podnikatel, ale premiér není podnikatel a sám tvrdí, že žádné firmy nemá. Takže je podnikatel, nebo není?“ ptá se Jiří Hlavenka.