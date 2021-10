Vondráček ke klubu ANO: Neumím si to bez Faltýnka představit. Jestli někdo umí vyjednávat, tak on

Dosavadní vládní hnutí ANO, které ve volbách skončilo druhé za koalicí Spolu, má před sebou sérii složitých jednání. Premiér Andrej Babiš z ANO chce oslovit ODS s nabídkou jednání o nové vládě. Rozhodovat se bude také o vedení Poslanecké sněmovny. Jak bude ANO postupovat? „Jsme nejsilnější klub a zasloužíme si respekt a pozici,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál předseda sněmovny a místopředseda ANO Radek Vondráček. Praha 10:16 12. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z ANO | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Profimedia

ODS i celá koalice Spolu dosud rázně odmítá, že by jednala o vládní spolupráci s někým jiným než s koalicí Pirátů a hnutím STAN. Co chcete občanským demokratům nabídnout?

Konkrétní nabídku, a říkal to pan premiér několikrát i v mé přítomnosti, by chtěl učinit až přímo při jednání. A nevzkazovat ji přes média. Také se vyjádřil v tom smyslu, že ta nabídka bude jasná. Rozhodně nehodlá nic zdržovat nebo vymýšlet nějaké průtahy nebo triky. Takže uvidíme.

Poslechněte si celý rozhovor s předsedou sněmovny a místopředsedou ANO Radkem Vondráčkem

Kdy ODS s nabídkou jednání pan premiér osloví?

Máme v úterý poslanecký klub. Sejdeme se a budeme řešit strategii jednání a kdo bude co vyjednávat. Je nás hodně nových, jsme velký klub – 72 poslanců. Každý má nějakou představu a jsme v situaci, ve které jsme nebyli před čtyřmi ani před osmi lety. Takže já opravdu nevím, jsem zvědavý na to jednání.

Zajímá mě teď především jednání o spolupráci o vládě. Oslovíte přímo předsedu ODS Petra Fialu nebo místopředsedu Martina Kupku, či to vezmete přes Martina Kubu, který nevylučoval spolupráci s ANO po volbách?

Ne, je logické, aby se jednalo na úrovni předseda-předseda. To si jednání o vládě vždy zaslouží. Ale je to spíš otázka na pana premiéra.

Budete v tom vyjednávacím týmu? Už v tom máte jasno?

Jsem člověk typu parlamentního. Mě zajímá především složení sněmovny. Byl bych velmi rád u toho, až se budou vyjednávat poměry v Poslanecké sněmovně. První, o co mi jde, je vyváženost. A budu ze všech sil zastávat pozici, že jsme největší a nejsilnější klub a že si zasloužíme respekt a pozici. A to by měla druhá strana vzít na vědomí.

Post předsedy sněmovny

Předseda ODS Petr Fiala v pondělním Ranním interview Radiožurnálu na rovinu odmítl, že by hnutí ANO přenechal post předsedy sněmovny. Máte nějaký plán B?

Můj plán A je promluvit si s těmi lidmi osobně. Už třetí den čtu různé rozhovory a stanoviska různých představitelů. Moje představa o politice je jiná. Myslím, že lidé by si to měli říkat do očí a navzájem, říci si svoje argumenty a nedávat signály. Některé rozhovory byly typu, že nám nedají vůbec nic, že bychom měli spravovat toalety. Pan Kalousek, který pro svou nepřijatelnost u většiny národa musel odejít, tak to znovu řídí nebo znovu radí.

Pane Vondráčku, chcete pokračovat ve vedení sněmovny?

Ne, nemyslel jsem to na svoji osobu. Myslel jsem to z obecných důvodů, že strana, která má 34…

Zajímá mě, jestli byste rád ve vedení sněmovny pokračoval.

Primárně jsem říkal, že je to zasloužená pozice. V tomto rozpoložení, kdy propadlo tolik hlasů, tak ANO je výrazným představitelem ve sněmovně, tak je to pozice logická pro předsedu strany, což je pan Babiš. Ten to ale dělat nechce, aspoň se tak vyjádřil. My se ale o tom teprve budeme bavit. Jsem zvědavý na ten klub, protože my ještě nemáme domluvené, co a jak dál.

V úterý ráno jste měl jednat s dosavadním předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. K čemu jste dospěli?

Bavili jsme se o tom, jaká je naše představa vyjednávání v rámci sněmovny, z čeho bychom neměli ustoupit. A také jsme se bavili trošku dopředu, s čím jdeme na poslanecký klub.

Měl by podle vás Jaroslav Faltýnek pokračovat ve vedení klubu?

Přiznám se, neumím si to představit bez něj. Protože jestli někdo umí vyjednávat, tak je to pan Faltýnek. Ale je to o jeho osobním rozhodnutí, takže uvidíme.

(Sněmovní klub nakonec povede ministryně financí za ANO Alena Schillerová – pozn. red.)