Hlasování o nedůvěře byl předvolební mítink, říká Babiš. Varoval před ‚cizáky‘ popíjejícími v barech

Menšinová vláda hnutí ANO a ČSSD ustála pozdě večer v Poslanecké sněmovně pokus části opozice o vyslovení nedůvěry. Vyslovilo se pro ni celkem 89 poslanců, proti 82. Potřebných ale bylo nejméně 101 hlasů. Vládní kabinet tak podrželi poslanci KSČM, kteří před hlasováním opustili jednací sál. Podnět k vyslovení nedůvěry podali zástupci koalic Spolu a Pirátů s hnutím STAN. O hlasování mluvil pro Radiožurnál premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Praha 9:13 4. června 2021

Hlasování mělo podle opozice smysl – třeba předseda Pirátů Ivan Bartoš doufá, že členové vlády při diskusi poslouchali i varování, aby se stát připravil na případné nové mutace koronaviru. Co jste si vy vzal ze včerejšího jednání?

Myslím, že opozice to nemyslela nikdy vážně, že by chtěla shodit naši vládu. Nemají žádné alternativy a byl to jenom předvolební mítink. Kdyby chtěli shodit vládu, tak by oslovili KSČM a společně nás mohli shodit, ale na tom nemá nikdo zájem. Jak by oni tady zvládli sedět, když nezvládali zemi řídit ani v dobrých časech? Tím myslím hlavně koalici Spolu.

Byl to předvolební mítink, já jsem si to užil, protože jsem sdělil lidem, co jsme všechno tady pro ně udělali – důchody, nízké daně, slušné platy, podpora rodin, zdravý rozpočet, jsme čtvrtá nejméně zadlužená země v Evropské unii, stavíme všude, i tu D1 dokončíme, tolik peněz do zdravotnictví nikdy nešlo. Ochrana kultury, sport, ale hlavně bojujeme za české zájmy a nechceme dopustit, co chtějí Piráti – ilegální migraci, aby nás někdo řídil z Evropského parlamentu.

Já jsem byl v pohodě, ten můj projev jsem si užil a doporučuji všem, aby si ho vyslechli. Tato vláda není jenom o pandemii, udělala plno dobrých věcí, ale měli jsme smůlu, že ten vir přišel a stal se spojencem opozice. Jediná opozice u nás zneužila koronavirus politicky, nikde jinde v Evropě to nebylo.

Opozice hlasování zdůvodnila mimo jiné některými kroky vlády při epidemii koronaviru nebo zadlužováním státu. Nemůže ta kritika být částečně opodstatněná?

Nemůže, pane redaktore. Já jsem se stal ministrem financí 29. ledna 2014, tehdy bylo zadlužení 41,1 % vůči HDP, já jsem ho snížil podstatně, i paní Schillerová pokračovala a zadlužení bylo 29 %. A zadlužení po tom, co jsme se museli zadlužit kvůli pandemii, a mimochodem úspory domácností stouply o 360 miliard, je stále čtvrté nejmenší v Evropě. To jsou jenom takové nesmysly, není to pravda. Když byla u vlády opozice, tak nadělali dluhy za dobrých časů, za dobrého růstu. Takže já to zásadně odmítám a věřte mi, že ta čísla jsou jasná.

Ještě k postoji komunistů – ti umožnili pokračování vlády svým odchodem ze sálu, k opozici se nepřipojili. Jak je teď vnímáte – jako podporovatele vlády?

Ne, určitě nepodporují vládu. Komunisti tam sedí 30 let a viděli ty hrůzy, co jsme tady prožili, jak tady zničili ty banky, kuponová privatizace, rozkradené firmy. My jsme všechno prodali cizákům. Ty strategické věci, ani ten ČEZ není stoprocentně náš, plyn, voda, cukrovary, cementárny, všechno je pryč. Nemáme žádnou banku de facto v českých rukou. Tyhle věci se už nedají napravit, bohužel. Komunisti u toho seděli a viděli, jak to ta opozice řešila. Takže se jim ani nedivím, že se nechtěli přidat. Opozice je ani neoslovila, kdyby chtěli, mohli s nimi jednat a společně nás mohli odvolat.

‚Vir tu pořád je‘

Pojďme ještě teď aktuálně k testování. My jsme se zabývali novou strategií při preventivním testování, stát garantuje dva PCR testy a čtyři antigenní, ale dělá to přece jen určité problémy při návštěvách například nemocnic a domovů důchodců, kde je vyžadováno určité stáří toho testu. Chystá vláda nějaké změny, nebo už to takto zůstane?

Tam to ministerstvo zdravotnictví ne úplně zvládlo. My jsme jasně řekli, že od 1. června mají občané nárok na dva PCR testy, a to i pro občany, kteří jedou do zahraničí, kde se to vyžaduje, a čtyři antigeny. Ne všechny laboratoře na to šly, ta úhrada se upravovala, upravilo se to na 614 korun, z těch 137 laboratoří to asi 17 laboratoří nechtělo, připravuje se to poolování. Má to nějaké porodní bolesti, ale samozřejmě budeme se k tomu vracet, protože soud nám rozvolnil skoro všechno a my jsme samozřejmě museli reagovat na nějaké skutečnosti. Nemůžeme si dovolit další Techtle Mechtle.

Já chápu, že lidi jsou naštvaní, že jsou otevřené bary a nemůže tam hrát hudba, ale my jsme nechtěli ty bary otevírat. Nechceme, aby sem zase z celé Evropy chodili popíjet cizáci, potom je z toho velký problém. K tomu se ještě budeme vracet, testuje se do konce června. Musíme připravit hlavně testování pro návrat do škol, firmy skončí testování v červnu, nejsme ještě za tím.

Blíží se 30. červen, kdy opozice oslavovala konec viru a potom jsme to léto nezvládli, musíme teď být opatrní a neopakovat ty stejné chyby. Ten vir tu pořád je, včera poprvé nikdo nezemřel na covid po delší době, chvála bohu. Budeme pracovat celé léto, abychom doočkovali, abychom připravili strategii přeočkování, máme plno práce před sebou.

Ještě k očkování a vakcínám. Vy dnes převezmete přes 40 tisíc dávek vakcíny proti koronaviru z Maďarska. Server iROZHLAS zjistil, že jde pouze o zápůjčku a Česko by vakcíny mělo vrátit, jakmile jich bude mít dostatek. A to také potvrdila mluvčí vlády Jana Adamcová. Je to tak a už víte, kdy je Česko vrátí?

Co na tom bylo to zjišťování? To bylo to, co jsem včera kritizoval. Kritizoval jsem, že se Evropská lidová strana, když já jsem se Sebastianem Kurzem kritizoval, že se nerozděluje podle počtu obyvatel, tak samozřejmě naši lidovci nás v parlamentě nepodpořili. Lidovci mohli říci v rámci své praxe, že Česko chce, aby se to rozdělovalo podle počtu obyvatel. Oni používají Evropský parlament jenom k útokům proti mně.

Pomohl mi Viktor Orbán, můj přítel, on to původně chtěl dát jako dar, ale já jsem řekl ne, my si to půjčíme a vrátíme, ale srbský prezident, který mě má rád, nám daroval 100 tisíc Pfizerů, to už přiletělo v pondělí. Takhle jsem získal asi 230 tisíc vakcín po světě, v Izraeli, v Německu, ve Francii. A opozice co? Ani jednu vakcínu nesehnala. Takže to není žádný objev.

Kdy je budeme asi vracet, prosím?

Ano, dnes v O2 areně převezmu od ministra zahraničních věcí Pétera Szijjártóa tyto vakcíny, byla to vlastně solidarita v rámci toho, že Evropa nebyla s námi solidární. Evropská lidová strana si to rozdělila podle svých věrných členů, jako Bulharsko, Chorvatsko. Sebastian Kurz nebyl věrný, ten nedostal a my taky ne.