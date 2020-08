Virus oslabuje, uvedl před dovolenou premiér. ‚Nejsou k tomu žádné důkazy,‘ mírní ho epidemiolog Maďar

Virus oslabuje. Tohle tvrzení premiér Andrej Babiš (ANO) třikrát zopakoval v sobotním „Čau lidi“. Odborníci v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem však s premiérem nesouhlasí. „I Světová zdravotnická organizace upozorňuje na to, že nejsou žádné důkazy, že by ten virus měl nižší virulenci, tedy že by oslaboval a oslabovalo by jeho nebezpečí,“ řekl Maďar Deníku N. Premiéra chce požádat, aby již toto tvrzení nepoužíval. Praha 17:08 4. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš se ve svém pravidelném pořadu odvolával na lékařky z nemocnice Na Bulovce, kterou minulý týden navštívil. „Já jsem dneska ráno mluvil Na Bulovce s paní Roháčovou, to je náměstkyně ředitele. Já ji znám delší dobu, už v rámci první vlny jsme spolu komunikovali,“ řekl Babiš.

„Byla tam i šéfka krizového štábu paní (Michaela) Papežová. V podstatě jsme diskutovali o tom, a sama mi potvrdila, že ten vir už není tak agresivní,“ pokračoval premiér.

O chvíli později se s tvrzením o slábnoucím viru odvolával i na primářku Hanu Roháčovou, která Na Bulovce řídí Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí. „Je nejasné, jakým způsobem se ten vir bude chovat, on sice oslabuje podle paní primářky Roháčové, ale nemůžeme to podcenit,“ řekl v sobotním pořadu předseda vlády.

Lékaři z Bulovky se podle mluvčí Simony Krautové opírají o to, že průběh nemoci je u pacientů mírný. „My máme jen jednoho pacienta na JIP a dalších devět pacientů hospitalizovaných. Průběhy jsou v téměř naprosté většině velice mírné,“ uvedla Krautová pro Deník N.

Virus neslábne

Odborníci nicméně považují tvrzení o slábnoucím viru za předčasné. „Paní primářka zřejmě vycházela z toho, že oni už tak moc těch těžkých stavů nevidí, takže nabyla jako klinický lékař dojmu, že virus oslabuje. Ale ono je to dáno něčím jiným. My za tím vidíme aktivní trasování případů, z nichž drtivá většina je mírných nebo bezpříznakových, protože krajské hygienické stanice v brzké době velkou část z nich najdou. Takže oni to nestihnou zanést do té rizikové části populace,“ řekl Deníku N Maďar.

Maďar má za to, že politici by toto tvrzení neměli používat. „Pan premiér je teď na dovolené, ale až se vrátí, tak se mu to pokusíme nějak říct, že tohle není informace, která by měla zaznívat za této situace, protože k tomu úplně důvody nejsou,“ pokračoval epidemiolog. I světová zdravotnická organizace podle něj upozorňuje na to, že „k oslabování viru neexistují důkazy“.

Podobný názor vyjádřila i hlavní pražská epidemioložka Zdeňka Jágrová. „Podle počtu hospitalizovaných a těžkých průběhů to tak vypadá. Ovšem jenom vypadá. Nemohu říct, že to tak skutečně je,“ řekla Seznam Zprávám.

Od vypuknutí epidemie koronaviru se v Česku nakazilo již přes 17 tisíc lidí, za pondělí přibylo 210 nových případů. Dál roste i počet aktuálně nemocných, kterých je k úternímu ránu 4914, tedy nejvíce od března.