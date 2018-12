Babišův střet zájmů trvá, dokud má z Agrofertu hospodářský zájem, píše Respekt s odkazem zprávu právníků

Andrej Babiš musí zpřetrhat své současné vazby na Agrofert, nebo se firma bude muset vzdát čerpání evropských dotací. Uvádí to týdeník Respekt s odkazem na zprávu, kterou zpracovali právníci Evropské komise. V sobotu o ní informoval britský deník The Guardian a francouzský Le Monde. Babiš odmítá, že by byl ve střetu zájmů. Podle jeho vyjádření pro Radiožurnál se „chová přesně podle zákona“. Praha / Brusel 14:54 1. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Právní analýza vznikla na podnět ředitelství Evropské komise pro regionální politiku. Potvrzuje podezření, že Babišova pozice premiéra není podle nových předpisů Evropské unie slučitelná s tím, aby Agrofert pobíral peníze z evropských fondů.

Podle nového evropského nařízení z letošního léta „ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí“, cituje dokument Respekt.

Právní posudek uvádí, že Andrej Babiš vystupuje z pozice takzvaného beneficienta, tedy někoho, kdo má prospěch z fungování svěřenských fondů, do kterého loni Agrofert vložil. „Smyslem fondů je řídit společnost Agrofert a Agrofert group a chránit zájmy zakladatele fondů (tedy pana Babiše),“ cituje časopis z dokumentu.

Analýza dodává, že nezáleží na tom, zda Babiš nyní nějak zasahuje do fungování společnosti. Důležité je pouze to, že má zájem, aby se fondům a firmě dařilo, čímž je podle právního stanoviska naplněn výše zmíněný „hospodářský zájem“.

Dokument dále konstatuje, že je naplněna i klauzule o konfliktu zájmů „z rodinných důvodů“, a to kvůli působení premiérovy manželky Moniky.

Jedinými způsoby, jak by podle analýzy šlo vyřešit střet zájmů, je, aby Babiš zpřetrhal veškeré vazby na Agrofert a z jeho fungování neprofitoval, nebo aby firma nečerpala dotace. Zbylou možností potom zůstává, aby se předseda hnutí ANO vzdat v politice všech rozhodování, kde by se mohl ocitnout ve střetu zájmů.

Šachmat pro miliardové dotace

Babiš Radiožurnálu napsal, že analýzu právníků Evropské komise neviděl a dozvěděl se o ní z médií. Až bude zvěřejněno oficiální vyjádření, vyjádří se k němu údajně Babišovi čeští právníci.

„S úryvky zprávy, které jsem viděl v médiích, ale zásadně nesouhlasím a mám pro to jasné argumenty. V žádném střetu zájmu nejsem, chovám se přesně podle zákona, tak jak jej přijal parlament a po mně český právní systém na základě lex Babiš vyžadoval. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám, nemám na to ani čas, naplno se věnuji práci premiéra, často i 18 hodin denně, každý kdo se podívá, co všechno dělám, to pochopí,“ tvrdí Babiš ve zprávě.

Babiš v e-mailu zaslaném deníku Guardian označil analýzu Evropské unie za lži a obvinil protikorupční organizaci Transparency International, která u Evropské komise podala příslušný podnět, z „šíření nesmyslů“.

„Podnět Transparency International je plně oprávněný, právníci Komise vidí situaci stejně. Je to šachmat pro miliardové dotace pro Agrofert a Babiše. Peníze se budou vracet zpětně, uvidíme, kolik miliard. Střet zájmů musí Babiš vyřešit, postavit se k tomu čelem – prodat Agrofert, nebo odejít z vlády,“ napsal serveru iROZHLAS.cz ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka.