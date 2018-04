Vážně mě to mrzí, hlas městského intelektuála bude ANO chybět, říká o Pelikánově odchodu z politiky Babiš

„Pro mě to není překvapení, protože jsem o tom s panem ministrem Pelikánem mluvil už dříve a vím to už delší dobu. Ale vážně mě to mrzí,“ sdělil Babiš pro portál Aktuálně.cz.

„Začínal se mnou jako náměstek na financích, měl na starosti velmi těžký resort a vedl si velmi dobře. Navíc byl v hnutí zástupcem městských intelektuálů a jeho hlas tu určitě bude chybět,“ řekl.

Pelikán pro svůj odchod z politiky uvedl několik důvodů. Mezi nimi spor s prezidentem o vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, dlouhodobé osobní plány i vzájemné neporozumění s některými členy hnutí ANO.

„Vím, že se mu nelíbilo třeba vystupování některých kolegů poslanců z ANO kolem pana Ondráčka, když kandidoval na předsedu komise pro kontrolu GIBS. Cítil, že nový poslanecký klub má v některých otázkách jiné názory,“ reagoval na Pelikánovy výtky Babiš.

Pelikán plánuje ve své funkci vydržet až do jmenování nové vlády. Nadále zůstává řadovým členem hnutí ANO.