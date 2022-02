‚Bylo to zbytečné.‘ Babiše naštvala kauza instagramu Schillerové, poškodila podle něj celé ANO

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) zkritizoval v rozhovoru pro Mf Dnes Alenu Schillerovu (ANO) kvůli kauze financování osobního fotografa a kameramana ministerstvem financí, které dříve vedla. Stát za ně měl zaplatit od září 2020 do konce loňského listopadu téměř dva miliony korun. „Bylo to naprosto zbytečné,“ okomentoval jednání bývalé ministryně. Praha 14:03 3. 2. 2022 (Aktualizováno: 14:36 3. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš s Alenou Schillerovou v Poslanecké sněmovně (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

O kauze s fotografem Aleny Schillerové informoval minulý týden server Seznam Zprávy. Ministerstvo financí mělo profesionálnímu fotografovi Davidovi Šedivému a kameramanovi Jakubovi Konečnému, kteří se starali o její facebook a instagram, zaplatit bez odvodů 1,93 milionu. Zaměstnala je jako řadové referenty v odboru vnějších vztahů a komunikace, kde každý bral měsíčně přibližně 75 tisíc korun hrubého.

Oba dva ale ve funkci skončili v listopadu po jmenování Petra Fialy (ODS) premiérem, upozornil už dříve Deník N.

Schillerová následně uvedla, že fotografie osobnějšího rázu, které se netýkaly agendy ministerstva, platilo hnutí ANO.

Babiš ale po jednání stranických expertů odmítl, že by propagaci Schillerové mělo platit hnutí, napsal ve čtvrtek server Seznam Zprávy. „Ne, hnutí ANO to nebude platit, to je problém paní předsedkyně, ona se s tím musí vypořádat. Hnutí ANO to řešit nebude, protože se stala členkou až 21. října minulého roku,“ uvedl.

V rozhovoru pro Mf Dnes řekl, že byl po zjištění „naštvaný“ a že kauza zbytečně poškodila celé hnutí. „Osobně jsem vždycky takovéto věci striktně odděloval. Věci, které patřily pod hnutí, byly pod hnutím,“ popsal svůj pohled na věc.

Bývalý premiér ale věří, že se podobná věc už nebude opakovat. „Věřím, že se z toho ponaučila a začne už komunikovat tak, aby se věnovala své specializaci, financím, a hlavně sněmovně jako šéfka klubu ANO. Bez fotek s pávy,“ dodal s narážkou na fotografii, která se stala symbolem prezentace političky na sociálních sítích. Tento snímek z června 2020 byl ale pořízen ještě před nástupem dvojice.

Předseda hnutí ANO se rovněž vyjádřil k prezidentským volbám, které Česko čekají příští rok. Svou údajnou kandidaturu nepotvrdil. „Teď to nechci řešit. Řekl jsem, že se k tomu vyjádřím včas.“ Více by měl říct koncem září, hnutí by ale mělo mít „svého kandidáta nebo někoho podpoří“.