ŽIVĚ: Je premiér ve střetu zájmů? Andrej Babiš odpovídá na otázky Radiožurnálu

Schillerová: V případě střetu zájmu zahájíme daňové řízení. Máme nástroje, jak částku vymoci zpět

„Pokud by bylo i zjištěno porušení rozpočtové kázně, tak my tady máme příslušné orgány, orgány finanční správy. A ty by musely konat a prostě zahájit příslušné daňové řízení,“ řekla Schillerová.