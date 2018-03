Babiš: Pokud někdo říká, že nemáme mít ministerstvo vnitra, protože stíhání, tak co tím chce říct?

Jak postoupilo jednání o nové vládě? Mění kauza vraždy bývalého ruského špiona v Anglii vztahy České republiky s Ruskem? Jak vnímá demonstrace, na nichž lidé protestovali nejen proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka šéfem komise pro kontrolu GIBS? 20 minut Radiožurnálu Praha 17:53 20. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi Andrej Babiš | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Na otázky Jana Pokorného v pořadu 20 minut Radiožurnálu odpovídal premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Řeč se ovšem stočila i na Babišovy aféry („žádné nemá“) a jeho spor o evidenci v seznamu spolupracovníků StB („nikdy nic nepodepsal“).

O vyjednávání o nové vládě

„Pokud někdo říká, že nemáme mít ministerstvo vnitra, protože stíhání, tak co tím chce říct? Že v minulosti to někdo použil nebo zneužil? Nechápu, proč diskutovat v této rovině, pro mě je to nepřijatelné.“

Rozhovor s Andrejem Babišem v pořadu 20 minut Radiožurnálu. Moderuje Jan Pokorný

O demonstracích a poslanci Ondráčkovi

„Jsem přesvědčen, že ten pátek byl zvolen i hlasy těch, kteří nás kritizovali. Někteří se nám v zákulisí smáli, že nám to tam hodili. A vznikl problém. Snažil jsem se to napravit tím, že v neděli jsem přiznal svoji chybu, omluvil jsem se, chtěl jsem to napravit. A v pátek mi nadávali nějací lidé a v neděli mi nadávali znovu. Měl jsem dobrou vůli to řešit, ale evidentně to vypadá tak, že někteří protestují pravděpodobně proto, že jde o mě, a ne o pana Ondráčka, a že to byla záminka.“

O kauze Murín a GIBS

„GIBS pode mě bohužel spadá kompetenčně, takže to musím řešit. Není to, že jsem si to vymyslel, tak to řeším.“

O svých aférách

„Nemám žádné aféry, dělám to nezjištně, transparentně, jsem nezkorumpovatelný.“