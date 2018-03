Migrační krizi musíme mnohem aktivněji řešit mimo hranice Evropy, tvrdí premiér Babiš

Migrační krizi je třeba mnohem aktivněji řešit mimo Evropu. V rozhovoru s německým deníkem Die Welt to řekl český premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj Evropa potřebuje novodobý Marshallův plán, který by pomohl lidem přímo v jejich zemích, například v Sýrii. Babiš rovněž vyzval Evropskou unii, aby brala obavy České republiky vážně a aby nedocházelo k jejímu přehlasování, jako v případě uprchlické otázky. Berlín 15:21 22. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

Premiér v demisi Babiš v rozhovoru odmítl výtky, že Česko se vůči zbytku EU chová nesolidárně. „Z naší země jde každý rok deset miliard eur z podílu na zisku především do evropských zemí, jejichž firmy u nás investují,“ uvedl. „Jsme rádi, že tu jsou. Ale ony tu také dělají dobré obchody. A často pocházejí právě z těch zemí, které nám vyčítají nedostatek solidarity,“ dodal.

Varoval také, že se nesmí opakovat situace, kdy je Česká republika přehlasována, jako tomu bylo při schvalování kvót na přerozdělení uprchlíků. „To by bylo katastrofální,“ podotkl Babiš. Poukázal přitom na české populisty usilující o vystoupení Česka z EU. „Já ho nechci, jsem proevropský,“ poznamenal k případnému „czexitu“.

Na stejné vlně se Seehoferem

Babiš rovněž pochválil nového německého ministra vnitra a šéfa bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) Horsta Seehofera za jeho rozhovor v posledním vydání nedělníku Welt am Sonntag, kde uvedl, že v debatě o migraci se k východní části EU často přistupuje povýšeně a je používán moralizující tón, především ze strany Evropské komise.

„Když se teď pan Seehofer takto vyjádřil o moralizování, mohu se z toho jen radovat,“ přiznal Andrej Babiš. Se Seehoferem si prý velmi dobře rozumí a oba jsou „na stejné vlnové délce“.

„To, že kvóty nefungují, bylo od začátku jasné. Rozdělují Evropu. To je škoda. My zkrátka máme jinou migrační historii. Máme také 2500 perfektně integrovaných Syřanů, máme Vietnamce, Ukrajince, Slováky. Ale možná je něco i na tom, že komunistické režimy u nás na východě dodnes působí na náš postoj. Vždyť AfD (německá protiimigrační strana Alternativa pro Německo) byla také zvlášť silná na východě Německa,“ popsal Babiš.

Český premiér prohlásil, že migrační krize by se měla řešit „mnohem aktivněji mimo Evropu“. Dobrá podle něj byla dva roky stará dohoda o migraci s Tureckem.

„Nyní potřebujeme řešení pro trasu přes Itálii do Evropy,“ podtrhl český premiér. Evropu je podle něj třeba chránit na jejích vnějších hranicích. „A musíme lidem v Sýrii nebo jinde pomáhat přímo u nich. Potřebujeme k tomu Marshallův plán. Co se týče migrantů, už tu existuje mnoho modelů, kanadský, australský. Jenom u nás to bohužel ještě úplně nefunguje,“ poznamenal dále.

Velké země EU musí respektovat ty menší

Šéf české vlády se neobává dominance Německa a Francie při chystaných reformách Evropské unie. „Ne. Obě země byly motorem integrace. Ale velké země musejí také brát vážně a respektovat názory menších evropských zemí. To samozřejmě předpokládá, že budeme také přicházet s vlastními nápady. Toto jsme od svého vstupu podceňovali a nehráli jsme v EU aktivní roli,“ tvrdí ministerský předseda.

Babiš se neobává ani skutečnosti, že Česko není členem eurozóny, ani případného vytvoření dvourychlostní Evropy. „Země eurozóny na tom nejsou lépe než nečlenové. Když se hovoří o Evropě dvou rychlostí, vždycky se ptám, jak tyto rychlosti měříte? My Češi máme vynikající rychlost. Podívejte se na naše dluhy, rozpočet, máme nejnižší nezaměstnanost, téměř nejrychlejší růst,“ poznamenal premiér a hájil také českou měnu.

Právě teď na obědě @ALDEgroup nás evropská komisařka pro obchod @MalmstromEU informuje o výsledcích jejího jednání o clech na ocel z Evropy. Je to strašně důležité pro naše výrobce. Je šance, že Evropa dostane výjimku, ale má to v rukou @realDonaldTrump. pic.twitter.com/Yj4UhdTuXX — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 22. března 2018

„Česká koruna má pro naši zemi větší výhody. Naše banky jsou likvidní a eurozóna má problém s dluhy Řeků a Italů,“ podotkl Babiš s tím, že eurozóna potřebuje reformu a mělo by jít o hospodářský projekt, jenže je podle něj politický.

Premiér v demisi se vyjádřil také k otravě bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala v Anglii a případné zesílení sankcí vůči Rusku, které je z útoku nervovou látkou obviňováno. „Je skandální, pokud to je tak, jak tvrdí Britové. Ale nové sankce nedávají žádný smysl. Povedou jen k tomu, že zaskočí investoři z Jižní Koreje, Japonska nebo Číny. Paní (německá kancléřka Angela) Merkelová (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi blahopřála ke znovuzvolení a přitom zdůraznila úlohu dialogu. To je správné. Musíme vést dialog,“ uzavřel Babiš.