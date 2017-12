Babiš: Jsem příznivcem většinového systému. Zásadní chybou bylo, že ho Havel nedovezl z USA

Už jste si zvykl na nové oslovení?

Ne, ne. Stále mě někteří oslovují 'Babiš' nebo 'předseda'. Nezvykl jsem si a asi si ani dlouhodobě nezvyknu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Andrejem Babišem

Tak si zvykejte. Evropská komise oznámila, že podle jejího názoru nastal v rozhovorech o tzv. brexitu posun dostatečný k tomu, aby bylo možné jednat o budoucnosti vztahu po odchodu Velké Británie z Evropské unie. Je to dobrá zpráva?

Špatná zpráva je, že Velká Británie odchází. Je mi to strašně líto, protože Británie byla naším partnerem. I můj spojenec, když jsem prosazoval můj projekt boje proti DPH. Navíc není v eurozóně. Vždycky to byl blízký spojenec.

Je škoda, že Evropská komise ani nepřemýšlí nad tím, proč odchází. Rozhodli tak, ale podle mě je to špatně. Dobrá zpráva tedy je, že když všichni říkají, že se rozcházíme, tak je tam posun. Pro nás je důležité, abychom zachovali pozici pro naše občany, kteří pracují ve Velké Británii a zachovali obchodní vztahy. Pak se bude jednat o částce, která bude mít vliv na rozpočet, ať už pozitivní, nebo negativní.

Evropská komise také chce předat ČR, Polsko i Maďarsko unijnímu soudu. Kvůli tomu, že nerespektují kvóty na relokaci azylantů. Dá se tomu zabránit?

Asi těžko. Je to výsledek vyjednávání pana premiéra (Bohuslava) Sobotky a pana (ministra vnitra Milana) Chovance (oba ČSSD). My jsme na vládě vždy schvalovali nějaký mandát, ale já jsem tam byl do května, a to rozhodující rozhodnutí, které vedlo k tomuto návrhu EK, padlo někdy v červnu.

Celé je to ale nenormální. Komise je zacyklená v kvótách, ale vůbec nechápou, že nic nevyřeší. Nechápou, že takovýmto rozhodnutím v očích občanů se jejich image ještě zhorší.

Je to navíc i velice špatně načasováno. Máme premiéra v demisi do 13. prosince do 14.00, ve 14.00 nastupuje nová vláda. Druhý den poté letím do Bruselu a neznám všechny detaily. Na dnešek (pátek) jsem svolal poradu lidí z ministerstva vnitra, obrany, financí a úřadu vlády, abych se seznámil s tím postupem. Nenormální je, že Slováci, kteří EK žalovali a prohráli, jsou teď z obliga, protože projevili zájem vzít nějakých 20 běženců, kteří údajně ani nepřišli.

Proč jsme to neudělali my?

Protože principiálně s tím nesouhlasíme. S tím, aby v rámci schengenského prostoru bychom měli hranici mezi Slovenskem a Polskem s Ukrajinou, kde je ukrajinská sestřička, kterou naše nemocnice potřebují a čeká rok a půl na povolení, protože potřebuje občanku a pas.

Zatímco v Catanii vystupují tisíce lidí z Afriky, ale to nejsou běženci před válkou. To jsou lidi, které sem posílá pašerácká mafie, která podle Europolu vydělala 5,7 miliardy euro. Ti lidé by ani nešli do Evropy, kdyby jim pašeráci neříkali: 'Dejte nám peníze, dostaneme vás do Evropy a budete se mít líp.'

Evropská komise posílá Česko, Polsko a Maďarsko k soudu kvůli kvótám. Jsou nesmyslné, reaguje Babiš Číst článek

Evropa je v šílené situaci a pan (předseda Evropské komise Jean-Claude) Juncker asi nechápe, že když trvají na kvótách, je to další krok v oslabování projektu EU v očích občanů a dalších Evropanů. Můžeme sledovat, jak se to mění.

V Rakousku 2014 vítali migranty a dneska Sebastian Kurtz vyhrál volby na základě toho, že už je nechtějí. Nevím, kdo je ještě chce. Potřebujeme, aby lidé zůstali tam, kde se narodili. Ti skutečně chudí, kteří nemají peníze možná ani na jídlo, nepřicházejí, protože si to nemohou zaplatit. To je nenormální stav. Nevím, co jsme udělali proti pašerákům. Kde jsme na ně zaútočili? Kde jsme je zatkli? Kde jsme rozprášili jejich síť?

Kvóty jsou nesmysl. Návrh nového Dublinu je také nesmysl. Musíme zastavit tu ilegální migraci. Mimo Evropu na to jsou modely. Spojené státy, Ellis Island, Kanada, Austrálie, vracení prázdných lodí. V momentě, kdy prázdná loď pašeráků vypluje na moře a migranti, kteří si cestu zaplatili, na loď nastoupí, už jsou v Evropě. A potom italská armáda na to kouká a jen je zachraňuje. Je to absurdní situace a je to nepřijatelné.

Zkusím vyjednávat a ani nevím, do jaké míry vyjednával pan ministr vnitra Chovanec. Údajně ani s řeckým komisařem nejednal. Potřebuju se dostat do té problematiky a samozřejmě neznám zasedání Evropské rady, uvidím, jak to bude probíhat. Já určitě, pokud budu ve funkci, udělám vše, abych přesvědčoval další členské státy, že je třeba reforma EU a hlavně migrační politiky.

Pokud si EU neuvědomí, že setrváním na kvótách dělá velice negativní reklamu pro projekt společné Evropy a posiluje hnutí, která vznikají, a která na tom založila svůj politický program. Posiluje v očích občanů názor a riziko, že se to skutečně bude rozpadat.

Je pravda, že slibujete 200 milionů korun na podporu Libye, o čemž píší Hospodářské noviny?

Ne, já nic neslibuju. To je projekt, který jsem ještě nepřevzal. Neznám detaily.

Jsou to peníze na ostrahu libyjských hranic.

Ano, ale já se budu zajímat, kdo ty peníze dostane. Jak to bude probíhat a jak to tam nateče. Pokud máme dávat peníze - a všichni tvrdí, že to nemá nic společného s tou žalobou, tak tomu moc nerozumím. My musíme říct Komisi: 'Proč nás žalujete, my chceme migraci řešit jiným způsobem, a to rozprášením pašerácké mafie.'

Jestli ty peníze jsou proto, abychom bojovali proti pašerákům, je to dobře. Pokud mají pomoci lidem, aby zůstali doma, tak je to absurdní. Ti lidé, kteří si to zaplatili, se mají lépe, než skuteční chudáci.

Babiš nesouhlasí se Zemanem. České velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma přesouvat nechce Číst článek

Prezident Miloš Zeman v TV Barrandov říkal, že by Česko a Evropská unie měly udělat stejný krok jako Spojené státy americké a přesunout své velvyslanectví do Jeruzaléma. Souhlasíte s tím?

Máme se státem Izrael dlouhodobé vztahy. Vím, že česká vláda měla několik zasedání a z dlouhodobého hlediska je to určitě spojenec. Nicméně si myslím, že tenhle nápad prezidenta (Donalda) Trumpa není dobrý, protože jsou vidět ty reakce. My jsme malá země, ale ty velké by měly usilovat o klid a mír. My musíme bojovat proti situacím, kde vzniká zase nějaký konflikt a kde budou nějaké protesty a nedej bože nějaké atentáty.

Proč to pan prezident Trump řekl, to nevím. Unie k tomu má nějaké stanovisko a myslím, že ho musíme zastávat. Tady jsme samozřejmě solidární v zahraniční politice. Myslím, že bychom neměli rozhodnutí pana Trumpa podpořit. Zase tam vznikají konflikty, zase budou umírat lidi a podle mě to není dobře.

Nebudou nekonečné koaliční rady

Příští týden bude jmenována vaše vláda, pro kterou se po Novém roce pokusíte sehnat důvěru. Přesto jste ohlásil, že vláda začne pracovat naplno. Vy i prezident Zeman jste názoru, že vláda i bez vyslovení důvěry může vládnout plnohodnotně.

Samozřejmě.

K čemu je tedy ten akt vyslovení důvěry?

Já jsem to nikde nenašel v ústavě, že by vláda neměla pracovat. Tak já nevím, jestli by občané chtěli, abychom tam seděli a donekonečna vyjednávali a čekali třeba na sjezd ČSSD a na kongres ODS a vlastně čekali a čekali a chodili. Myslím, že vláda je od toho, aby pracovala.

Nikde v ústavě není napsáno, že vláda v demisi nebo bez důvěry nemá pracovat. Takže my už pracujeme, ale ještě tam ani nejsme. Dokonce příští týden taky budeme sedět ještě před jmenováním. Připravujeme se na první zasedání vlády, které bude 13. prosince odpoledne, poté chci uvést maximum ministrů do úřadu.

Čtrnáctého hned letím do Bruselu. Budu tam dva dny, protože tam je důležitá agenda. Pak 18. pokračuji v uvádění ministrů do úřadu a 19. se budu snažit požádat o přijetí u stran v Parlamentu a do pátku 22. bych rád absolvoval první kolo se všema a snažit se vyjednávat.

Teď už budeme mít něco v ruce, budeme mít programové prohlášení, máme seznam vlády. Uvažuji, že bych na prezentaci se stranami vzal celou vládu. Proč bychom měli na něco čekat?

Ptal jsem se, k čemu je ten akt. Je to tedy jen formalita? Může si vláda bez důvěry dělat, co chce?

Já říkám, že ta vláda má pracovat ve prospěch občanů. Má pracovat efektivně, má možná napravovat chyby předcházejících vlád.

Tady je jedinečná příležitost, že konečně ta vláda bude jeden tým, že bude pracovat s jedním cílem, že bude solidární, že nebude resortismus, že ministři si nebudou dělat naschvály, že se nebude politikařit, že se nebudeme hádat přes média, že nebudou nekonečné koaliční rady. To je obrovská výhoda.

Seznam ministrů. Podívejte se, kdo je kdo v Babišově vládě Číst článek

Ale bude to menšinová vláda...

Vy dobře víte, že já jsem příznivcem většinového systému. To byla zásadní chyba, že pan prezident (Václav) Havel to nedovezl ze Spojených států. Největší chyba. Podívejte se na Německo, podívejte se jinde, jak dlouho to trvá. Celé roky. V Belgii a ve Španělsku nebo teď v Německu. Nejdřív FDP a Zelení, teď SPD. Ve finále, kdybychom měli většinový systém, nikdo o tom nedebatuje.

Ale nemáme ho.

A je to velká škoda. Podívejte se, všude se skládají a rozpadají koalice. Kolik máme těch radních v Praze? 1 172? A v New Yorku je jich 51. A tak dále.

Při vší úctě, to je demokracie, že je tam koalice. Rozumím, že menšinová vláda se vám dobře řídí.

Komentátor (časopisu Reflex Bohumil) Pečinka konečně napsal něco pozitivního, vždy píše něco negativního. Tady napsal, že minule byla debata v televizi a premiér má být takový moderátor a ministři si mají dělat, co chtějí.

On řídí zasedání vlády, ne tu vládu.

Tady u nás je, že vláda rozhoduje ve sboru. V Německu platí princip, že za vládu mluví premiér a úkoluje ministry. A o tom já mluvím. A zase je škoda, že jsme si to nepřivezli z Německa, protože já říkám, že premiér má řídit vládu, má úkolovat ministry, mají tam být termíny, jasné projekty a je to normální a je to systém rodinné firmy, o které tady stále mluvím.

Stát se má naučit od rodinných firem tu efektivnost, hospodárnost, zhasínání světla, šetření, transparentnost. Menšinová vláda je příležitost udělat věci, o kterých se dlouho mluví. Důchodová reforma, už 20 let o tom mluvíme. Digitalizace, budeme mít vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci.

EET – jediná digitalizace

Už tady bylo i ministerstvo informatiky. A v jaké fázi je eGovernment?

A kdo udělal jediný elektrický projekt této vlády, která končí? Já. EET. To je jediný projekt, jediná digitalizace, která funguje. A to že máme osm tisíc IT systémů, že každé ministerstvo je obsazeno nějakou IT firmou, že máme ADIS (Automatizovaný daňový informační systém, pozn. red.) na ministerstvu financí nebo na finanční správě už 25 let a že je to zastaralý systém? Potřebujeme, aby tyto systémy někdo řídil, aby tam byla synergie, 25 miliard ročně dáváme na údržbu IT systémů – a všechno je JŘBÚ (Jednací řízení bez uveřejnění, pozn. red.).

Všichni nám nadávají, ale jak to chcete změnit? Jde o to, abychom skutečně prováděli digitalizaci. Cílem je, aby lidé perspektivně nechodili na úřady, aby řidičák, techničák, občanku, pas nebo živnostenský list si zařídili z domova přes počítač a přišel jim poštou.

Přes léto jsem si vyřizoval novou občanku, protože jsem se ženil – byl jsem třikrát na úřadě, vždy tam byla fronta. Minimalizovat byrokracii, to mi chceme udělat pro podnikatele, živnostníky a občany, to je plán digitalizace. Každý o tom v parlamentu mluvil, tak jsem zvědav na kolegy, jak projekt budou podporovat.

A samozřejmě jsem počítal, že nám pomohou Piráti, kteří jsou ajťáci a mají to v programu. Mají tam i ministerstvo informatiky, ale to my nepotřebujeme – potřebujeme začít dělat projekty, aby byla minimální byrokracie a lidé de facto nepřišli do styku se státem. Daňové přiznání nebo projekt jednotného inkasního místa atd.

Kdo bude oním zmocněncem pro IT?

Budu navrhovat pana (Vladimíra) Dzurilu, který je šéfem SPCSS (Státní pokladna Centrum sdílených služeb, pozn. red.). To je instituce, která koncentruje IT systémy na ministerstvu financí.

Nyní se dostáváme ke krokům, které by vláda mohla nebo měla udělat. Prezident Miloš Zeman řekl v televizi Barrandov, že byste jako premiér měl udělat personální změny v EGAPu kvůli turecké elektrárně.

Česká exportní banka (ČEB) a EGAP je velký problém.

Novým premiérem je Andrej Babiš. 'Nenávistná kampaň zesílí,' varoval ho Zeman Číst článek

V čem?

Nás to jako stávající vládu stálo – z rozpočtu nám vzali – 20,8 miliardy. 20,8 miliardy zaplatí daňoví poplatníci za Topolánkův a Kalouskův projekt ČEB a EGAPu. Příští rok nás to bude stát 1,9 plus 2,8 a každý další rok pět miliard.

Pokud je to tedy takto – co s tím uděláte?

Nejhorší bylo to, co bylo koaličně řízeno, tzn. že dnes má Česká exportní banka a EGAP čtyři akcionáře – ministra zahraničních věcí, zemědělství, průmyslu a financí. A když se podíváte, jak jsem po roce přemluvil pana (Pavla) Kysilku, aby mi s ČEB pomohl, aby to dal do pořádku a vytvořil na to tým (Miroslav) Zámečník, (Jaroslav) Ungerman, Kysilka a předložili to panu premiérovi? Po dvou schůzkách s premiérem to Kysilka vzdal. A argumentoval lobbistickými vlivy v ČSSD.

A co s tím tedy uděláte?

Když to má přímý dopad na rozpočet, tak bychom měli sloučit Českou exportní banku s EGAPem, měli bychom mít nějaký projekt na ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka, pozn. red.). To je vlastně jediná státní banka v dobrém stavu, kde můžeme dělat projekty, poskytovat úvěry v nisch marketu, dávat půjčky podnikatelům, malým rodinám na byty atd. Tady je šance s tím něco udělat. Myslím, že je potřeba, aby zase byl odpovědný jeden, protože když jsou odpovědní čtyři lidé, tak to potom není systém řízení, který já upřednostňuji – jedno jméno, jeden projekt.

Makám. Tak co chtějí?

Když si představíte situaci, že shodou okolností vaše vláda nedostane v Poslanecké sněmovně důvěru, máte už připraven záložní tým pro příští vládu?

Ne. Skládat vládu v atmosféře, když všichni říkají, že nás nepodpoří, není jednoduché ani pro ty lidi. Jít na veřejnost, budou reakce médií, atd. Jsem rád, že do toho jdou se mnou. S některými se samozřejmě moc neznáme, některé jsem viděl párkrát v životě, takže je neznám v nějakých situacích.

Vláda bez důvěry je plnohodnotná, prohlásil Zeman den po jmenování Babiše premiérem Číst článek

Jestli bude druhý pokus? Možná se nám to povede napoprvé. Nevím. Pokud bude druhý – jestli ho dostaneme, nevím – tak za ten čas získám nějakou zkušenost s těmi ministry, jak fungují a jaký mají tah na branku.

Kdyby nastala situace, že politické strany, které doposud odmítaly spolupráci na vládní úrovni, by si to rozmyslely a nabídly se, že by byly s vámi schopny koaličně vládnout, odmítl byste to, když už máte v hlavě projekt jednobarevné vlády, která se vám bude tak dobře řídit?

Ne, já bych to neodmítl. Určitě bychom o tom diskutovali. Já jsem hned 24. října – tři dny po volbách – řekl, že s ODS máme 103, a dokonce jsem jmenoval lidi, kteří by klidně mohli dělat ministry: jako paní (Jana) Černochová nebo pan (Václav) Klaus (mladší).

Co by mohl dělat (předseda ODS) Petr Fiala?

Může dělat skvělého ministra zahraničních věcí. Nevím, to je na nich, ale oni a priori říkají: 'Nechceme, nechceme, nechceme!'

Já, když něco řeknu, tak si zatím stojím – říkám stejné věci v uzavřené místnosti na jednání a venku před médii, takže když vás někdo odmítne desetkrát, dvacetkrát a ještě se vám vysmívá...

Tak jsem se ukázal. Máme vládu, třináctého, rekord. O jeden a půl měsíce dříve než vláda v roce 2014. Tak co chtějí? Makám – a pokud oni budou chtít do toho nastoupit, tak jsme připraveni o tom jednat. Nemám problém.