Útočíte na moje děti, toto je největší hyenismus, reagoval Babiš na svědectví svého syna

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl jakkoliv komentovat slova svého syna, který v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz prohlásil, že se stal nevhodným svědkem kauzy Čapí hnízdo a proto prý musel opustit Česko. Místo toho přešel šéf hnutí ANO do protiútoku. „Styďte se! Děláte službu mým nepřátelům," řekl mimo jiné. Praha 17:01 14. května 2021

„Toto je největší hyenismus novinářů, když útočíte na děti politiků. A styďte se,“ reagoval na tiskové konferenci premiér Babiš. Další otázky si položit nenechal.

„Já jsem se k tomu už vyjádřil. Pokud vy útočíte na politiky, děláte službu mým nepřátelům, útočíte na moje děti, tak se k tomu nechci vyjádřit, protože bych se musel omlouvat,“ řekl a odešel.

Jenže: Andrej Babiš mladší poskytl rozhovor serveru iROZHLAS.cz sám a zcela dobrovolně, a to poté, co zveřejnil otevřený dopis, v němž kritizuje postup policie i manželů Protopopových, kteří se o něj – po domluvě s jeho otcem – měli starat.

Ale nejen to. S dopisem zveřejnil lékařskou zprávu, v níž psychiatrička Dita Protopopová nedoporučila jeho policejní výslech. „Informace zpracovává paranoidně, nebyl by schopen uvést podstatné, validní informace,“ napsala do dokumentu, s nímž později operovala i policie.

‚České justici nevěřím‘

Samotný Andrej Babiš mladší to vidí odlišně. „Byl jsem vždy schopen vypovídat a rozlišovat podstatné i nepodstatné informace, od incidentu na D1 až dodnes,“ řekl v rozhovoru.

Současně připustil, že vypovídat před tuzemskou policií už nechce. „České policii ani justici už nevěřím,“ dodal.

Mezi dalšími dokumenty, které zveřejnil, jsou e-maily, v nichž žádal českou policii o pomoc.

„Byl jsem přinucen podepsat stížnost na Policii ČR v kauze Čapi Hnizdo. Počas kauzi jsem byl nelegalne odcizen do Krymu (Sevastopol a Yelta) kde me vzaly na Psychiatricku lecebnu a pichaly Flupentixolem; clovek kterej mne unesl se jmenuje Petr Protopopov a pracuje pro firmu Agrofert. Muj otec mne využil a pak se mne zbavil,“ napsal v elektronickém dopise 4. ledna 2018, který zaslal Kriminalistickému ústavu Praha.

Teprve 11. ledna byla ale věc předána příslušnému útvaru, který ovšem podání 13. ledna odložil s tím, že Andrej Babiš mladší je již v péči své matky.

Fotka, která to měla dokládat, ovšem ze spisu zmizela, jak popsal server iROZHLAS.cz.

