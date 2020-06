Babiš chce projednat rozpočet v legislativní nouzi. Pokud by neprošel, pak nevyloučil ani předčasné volby

Pokud sněmovna neprojedná vládou navrhované zvýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun v režimu legislativní nouze, byl by to velký problém. Řekl to v úterý premiér Andrej Babiš (ANO). V takovém případě zcela nevyloučil ani předčasné volby. Projednat předpis mimo legislativní nouzi doporučil na návrh ODS rozpočtový výbor dolní komory. Doporučení výboru může sněmovna ještě přehlasovat a návrh probrat zrychleně. Praha 12:01 16. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Andrej Babiš uvedl, že kabinet jedná o podpoře rozpočtu se všemi stranami. Ráno měl schůzku s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, jehož strana kabinet toleruje, chystá se mluvit ještě s lidovci.

„Nejsme vláda, která je v každém případě závislá na KSČM, jednáme se všemi. Doufám, že najdeme konsensus, a že se to rychle podpoří,“ uvedl Babiš.

Pokud sněmovna návrh na zvýšení schodku na 500 miliard rychle nepodpoří, všichni budou podle premiéra čekat na peníze. „Potřebujeme to projednat v legislativní nouzi, protože jinak budeme muset čekat na to, až se to schválí, až to schválí prezident. A to si vezme čas,“ prohlásil předseda vlády.

Nesouhlasí proto s tím, aby sněmovna projednala návrh mimo režim legislativní nouze, ve kterém může dolní komora schvalovat normy zrychleně. Zároveň zkritizoval úterní doporučení výboru.

„Je to velký problém, to rozhodnutí je proti občanům naší země, proti obcím, krajům, starostům, proti všem, je to absolutní nesmysl,“ uvedl. Opoziční strany podle něj dělají politiku proti zájmům každého občana.

A na dotaz redaktora iDNES.cz nevyloučil ani předčasné volby. „Nechci předčasné volby, ale v momentě, kdy by naše koaliční vláda nemohla prosadit rozpočty, které potřebuje, tak potom to samozřejmě může být otázka na stole,“ odpověděl Babiš.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připravuje po výtkách opozice ohledně nejasného určení peněz pozměňovací návrh, který peníze rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by mělo jít asi 36 miliard korun.

„My nevíme, co se stane, musíme mít nějaké rezervy,“ uvedl Babiš. Česko se podle něj z koronavirové krize má proinvestovat: „Rezerva 36 miliard není moc.“

Z opozice jedná kabinet dál s Piráty a lidovci. „Ostatní do toho jen hází vidle a bourají to. Nechtějí, abychom ty peníze dopravili do ekonomiky a podpořili zaměstnanost a tak dále,“ kritizoval Babiš. Nevyloučil ani to, že by Sněmovna jako celek mohla návrh projednat už dnes. „Čím dřív, tím líp,“ dodal.

Ukázal jsem novinářům seznam, kam konkrétně má jít 137 mld., o které chceme navýšit letošní rozpočet. A ten stejný dostane i opozice. Ať si ho detailně prostudují. Fakt mě štve to politikaření, které nás může přibrzdit a je proti zájmu hejtmanů, starostů a všech českých občanů. pic.twitter.com/ler0sFEwIV — Andrej Babiš (@AndrejBabis) June 16, 2020