Ministerstvo financí prověří Babišovu výzvu k sázení na volby. Policie dostala několik podnětů

Ministerstvo financí prověří, jestli Andrej Babiš (ANO) výzvou k sázení na volby s příslibem zisku neporušil zákon o propagaci hazardu. Policie obdržela několik podnětů k příspěvku na twitteru neúspěšného kandidáta prezidenta. Informovala o tom Česká televize. Blesková zpráva Praha 10:57 31. 1. 2023 (Aktualizováno: 11:19 31. 1. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák řekl pro CNN Prima News, že po Babišově tweetu zaznamenala kancelář výrazný nárůst nových sázek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve čtvrtek 26. ledna, tedy den před začátkem druhého kola prezidentských voleb, zveřejnil Andrej Babiš na svém twitteru výzvu, aby si na něj lidé vsadili tisíc korun v sázkové kanceláři Fortuna s tím, že vyhrají dvanáctinásobek. Volby však Babiš prohrál a čelí kritice za navádění k hazardu. Hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák řekl pro CNN Prima News, že po Babišově tweetu zaznamenala kancelář výrazný nárůst nových sázek.

Babišova výzva k sázkám je eticky sporná, zní z Tipsportu. Bookmaker Fortuny ji považuje za rozkaz Číst článek

„Tweet Andreje Babiše byl pro spoustu sázejících rozhodující. Brali ho jako rozkaz, aby se šli zaregistrovat. Už během první hodiny od zveřejnění tweetu jsme zaznamenali tisíce nových registrací, což nepamatujeme,“ řekl pro CNN Prima News hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Nově registrovaní sázkaři byli podle něj v průměru starší 40 let a většina z nich vsadila právě na Babiše. Sázky se pohybovaly od 500 korun do vyšších desetitisíců.

‚Každá sázka nese riziko prohry.‘ Schillerová věří, že Babiš skutečně poškozeným peníze vrátí Číst článek

„Je to sporné, protože z toho tweetu vyplývá, že si vsadil sám na sebe. Pokud by to byla pravda, jedná se o nelegální činnost, protože aktér sázky si sám na sebe vsadit nemůže. Výzva samotná je eticky sporná. A pokud by to měla být reklama, chybí tam upozornění o rizikovosti sázení, což je dané zákonem,“ uzavřel Sochor.

„Pokud skutečně existuje člověk, který vsadil poslední peníze, doloží, že je v nějaké podobné obtíži, nevěřím tomu, že Andrej Babiš vůči tomu zůstane imunní,“ řekla v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.

„Každá sázka s sebou nese určité riziko prohry. Je tedy na zodpovědnosti každého, aby zvážil, zda může, či nemůže vyhrát. Sázka přece není o garanci výhry. On (Andrej Babiš – pozn. red.) v tom tweetu, jestli si dobře vzpomínám, měl i takové emotikony, které ukazovaly, že se jedná o nadsázku,“ vysvětluje Schillerová.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12. Vsaďte si 1000 Kč a přijďte všichni volit, vyhrajete 12.000 Kč 🙃 Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp 😎 298 3114