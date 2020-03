Senát zkritizoval Babiše, že jednal pomalu. ‚Dělali jsme to včas,‘ hájí krizová opatření Schillerová

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle Senátu oddaloval nasazení standardního krizového řízení a ohledně Ústředního krizového štábu nepostupoval v souladu s právním řádem, když jej nesvolal včas. Vláda podle horní komory nevyužila všechny prostředky ke zvládnutí pandemie koronaviru, čímž podryla důvěru ve stát. Senát se na tom ve středu shodl po téměř čtyřhodinové debatě. Praha 18:55 18. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že vláda si za svými opatřeními stojí. „My jsme dělali to, co jsme v daný okamžik považovali za to nejlepší. A dělali jsme to včas,“ řekla senátorům.

Ústřední krizový štáb podle ní „v podstatě“ fungoval, neboť jeho členové byli přítomni jednání vlády.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) namítl, že postoj Senátu není politický boj, ale upozornění na správné postupy. „Nikdo vám neříká, že se nesnažíte. Pokud to tak berete, je mi to líto,“ dodal.

Lépe informovat

Krizi související s koronavirem označil Senát za vážnou s dalekosáhlými ekonomickými a sociálními dopady na společnost. Vláda by podle něj nově měla napříště postupovat v souladu se zákonem o krizovém řízení a zřídit systém celostátní strategické krizové komunikace.

‚Tři měsíce se nebudou žádné kontroly.‘ Ministryně Schillerová podle Babiše odloží další vlnu EET Číst článek

Kabinet by měl také v zájmu bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví bez prodlení poskytovat občanům úplné a pravdivé informace, zajistit ochranné prostředky a testování na koronavirus, umožnit nasazení dobrovolníků a vytvořit podmínky pro všechny, kdo chtějí nabídnout pomoc.

Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská z klubu KDU-ČSL neuspěla s požadavkem, aby vláda vyvodila všechny důsledky včetně personálních, že v zemi chybí ochranné prostředky a prostředky na testování při podezření na nákazu koronavirem.

Senátoři v rouškách

Návrh usnesení také oceňuje práci všech zdravotníků, pracovníků záchranného systému i ozbrojených sil, samospráv a lidí „v první linii“. Vyzdvihuje solidaritu mezi lidmi a také zodpovědný přístup obyvatel k bezpečnostním opatřením. Vláda jich zavedla celou řadu včetně celostátní karantény. Od čtvrtka začne platit povinné zakrývání si obličeje.

Zpřísněnému režimu se podřídil také Senát. Jeho členové se sešli ve zhruba polovičním počtu při zachování proporcionálního zastoupení, měli roušky a k projevům využívali mikrofony na svých místech.

V Česku bylo ráno 464 potvrzených případů nákazy koronavirem. Vyléčení zůstávají tři lidé. Ve vážném stavu je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha tři až pět pacientů, na rozdíl od jiných zemí nikdo na nákazu v Česku nezemřel.

Senát Parlamentu ČR

@SenatCZ 1/3 Předseda Senátu @Miloš Vystrčil při projednávání bodu k aktuální situaci v zemi ostře kritizoval, že byl pozdě aktivován Ústřední krizový štáb a zároveň došlo na straně vlády k účelovým a nesrozumitelným změnám jeho statutu. Projev však zakončil optimisticky a poděkováním. 6 13