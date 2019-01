Česko v Singapuru otevře znovu ambasádu, řekl Babiš podnikatelům. V zemi po něm pojmenovali orchidej

Babiš zdůraznil, že česko-singapurské vztahy netíží žádné problémy a Praha podporuje rychlou ratifikaci loňské dohody Evropské unie a Singapuru o partnerství, spolupráci, volném obchodu a ochraně investic, ze které podle něj bude těžit i Česko.

Babiš v pondělí po úvodním dni návštěvy v Singapuru řekl, že si o zřízení ambasády s Petříčkem promluví po návratu do Prahy, nakonec ale věc vyřešili na dálku. Velvyslanectví v Singapuru bylo zrušeno v roce 2008, zastupováním českých zájmů v Singapuru je nyní pověřeno velvyslanectví v Indonésii. V Singapuru nyní působí honorární konzul Kwee Liong Seen, s kterým v úterý tamního času Babiš posnídal.

Český premiér v úvodu své týdenní návštěvy v Asii několikrát označil Singapur za obchodní bránu do Asie a zdůraznil, že region nabízí řadu podnikatelských příležitostí. V úterý má i kvůli tomu v plánu setkání s ministrem financí asijského státu Heng Swee Keatem a ministrem zahraničí Vivianem Balakrishnanem.

Dobrý byznys

Na podnikatelskou misi, která pod vedením viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Stanislava Kázeckého doprovází politickou delegaci, zamířili zástupci 42 českých firem. Ministryně průmyslu Marta Nováková v úterý řekla, že Singapur jí z podnikatelského hlediska připomíná Izrael. „Izraelští podnikatelé byli připraveni na ty naše, předpokládám, že tady to bude také tak. Předpokládáme, že singapurská strana bude mít nachystané adekvátní složení své delegace,“ řekla.

Nováková dodala, že v Singapuru se „byznys dělá dobře“, takže se vyplatí se v zemi ukázat. „Minimálně kvůli tomu, že se člověk může poučit, najít partnery. V Singapuru je také řada obchodních společností, které dovážejí zboží, které potom reexportují. Pro naše podnikatele je dobré najít jednoho velkého partnera, který pomůže to zboží dostat do dalších zemí,“ uvedla Nováková.

Orchidej Babiš

Jedna z orchidejí v singapurské botanické zahradě National Orchid Garden od úterý nese jméno českého premiéra Andreje Babiše. Předseda vlády po pokřtění květiny „dendrobium Andrej Babiš“ novinářům řekl, že v jihoasijské zemi se jedná o tradici. Květiny už jsou zde pojmenovány i po Václavu Havlovi a Václavu Klausovi, dodal.

„Jsem údajně třetí, tak si to považuji, že jsem byl poctěn ze strany singapurské vlády,“ řekl Babiš novinářům. Český premiér navštívil botanickou zahradu zhruba na půl hodiny. „Je to takové neobvyklé, že se květiny jmenují po muži, je to pro mě poprvé. Ale je to fantastická zahrada,“ uvedl Babiš.

V zahradě ho uvítala i zaměstnankyně s českým původem Jana Leong-Škorničková, která v Singapuru žije přes 15 let a specializuje se na různé typy zázvoru. Babiš v úterý kromě politických setkání a zahájení podnikatelského fóra absolvuje také prohlídku výzkumného centra pro vývoj bezpilotních automobilů CETRAN.