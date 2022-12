‚Vztah k otci není jednoznačně negativní.‘ Podle znalkyň je Babiš mladší schopný účastnit se soudu

„U posuzovaného byla zjištěna duševní porucha v pravém slova smyslu, a to paranoidní schizofrenie, její vzplanutí lze datovat do roku 2015. Jeho aktuální stav byl shledán jako velmi dobře kompenzovaný, kdy je schopen účasti u soudu. Je bez chorobných fenoménů, které by zkreslovaly pro něj vnímanou realitu.“

Gabriela Leblová