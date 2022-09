Začíná soud s Babišem, kauza Čapí hnízdo po sedmi letech vrcholí. Přečtěte si, proč je obžalovaný

Po téměř sedmi letech spěje do finále kauza možného dotačního podvodu na Farmě Čapí hnízdo. Na půdě pražského městského soudu začne v pondělí hlavní líčení s poslancem, bývalým premiérem a šéfem hnutím ANO Andrejem Babišem a jeho bývalou spolupracovnicí Janou Nagyovou. Proč žalobce dvojici na druhý pokus obžaloval? Čím se provinil Babiš? A co měla zamlčet Nagyová? Server iROZHLAS.cz přináší analýzu obžaloby. Dokument zveřejňuje v plném znění. Praha 5:00 11. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jedná se o jednu z nejsledovanějších kauz české politiky posledních let. První pochybnosti o tom, jestli byla padesátimilionová dotace na stavbu multifunkčního areálu v Olbramovicích udělena oprávněně, se objevily už v roce 2010. Nyní, o zhruba 12 let později, se případ přesouvá před soud.

Za uplynulou více než dekádu došlo ve vyšetřování případu k mnoha zvratům a kotrmelcům – obvinění tuctu lidí, stopnutí stíhání, rozdělení do více větví, zásahu nejvyššího státního zástupce, novému prošetřování... Vyvrcholením je soudní řízení, které startuje v pondělí a na něž bude dokonce Městský soud v Praze kvůli omezené kapacitě a očekávanému velkému zájmu rozdávat vstupenky.

Připomeňte si, o co v dotační kauze jde a čím se Andrej Babiš a Jana Nagyová měli podle policie provinit. Server iROZHLAS.cz přináší analýzu obžaloby, kterou dvojici dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch poslal – na druhý pokus – do lavic obžalovaných.

„Státní zástupce Městského státní zastupitelství v Praze podává podle §176 odst. 1 trestního řádu obžalobu obviněné Ing. Jany Nagyové, PhD., narozenou XXX, bytem XXX, Ing Andreje Babiše, narozeného XXX, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bytem, XXX…“

Jana Nagyová Jana Nagyová (dříve vystupovala pod jménem Mayerová) pochází ze Slovenska. Po vstupu Babiše do vlády v roce 2014 byla na jím vedeném ministerstvu financí poradkyní pro evropské fondy a také kandidovala za hnutí ANO v komunálních volbách v Jihlavě. Tam se dokonce stala náměstkyní jihlavského primátora. Nyní kandiduje za hnutí ANO do Senátu. S Babišem se měla seznámit přes koně a zájem o jezdectví, jak popsal Seznam Zprávy. Měli také společný zájem o kartářství a astrologii. Před lety Nagyová uvedla, že to byla právě její slova o ideální konstelaci hvězd, která Babiše přivedla do politiky. Nagyová byla v žádosti o padesátimilionovou dotaci na Farmu Čapí hnízdo uvedená jako hlavní kontaktní osoba. Jako místopředsedkyně představenstva a následně místopředsedkyně dozorčí rady firmy se starala o zajištění projektu a marketing.

Tak začíná dokument s obžalobou, v němž žalobce ve stručnosti na pěti stránkách popisuje, čeho se expremiér a jeho bývalá spolupracovnice dopustili a proč si podle něj zaslouží trest. O co v kauze Čapí hnízdo jde?

Zjednodušeně: Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu koncernu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a tehdejší partnerka, později manželka Monika. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. Podle policie šlo o dotační podvod.

Obviněno bylo původně 11 lidí, vedle Babiše a Nagyové šlo třeba o Jaroslava Faltýnka (ANO) nebo Babišovu rodinu – manželku Moniku a dvě dospělé děti Adrianu Bobekovou a Andreje Babiše mladšího. V roce 2018 ale přišel zvrat. Právě Faltýnek a další dva obvinění uspěli se svojí žádostí o zastavení trestního stíhání.

Téměř na den přesně před třemi lety došlo k dalšímu tehdy neočekávanému rozhodnutí žalobce Šarocha – a to k zastavení trestního stíhání všech obviněných. Včetně Andreje Babiše. Proč se pro tento krok žalobce rozhodl, si můžete přečíst ZDE.

Do kauzy nakonec zasáhl tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Případ vrátil Šarochovi na stůl k došetření. A ten nakonec před rokem Babiše a Nagyovou, která nyní kandiduje na Vysočině do Senátu za hnutí ANO, znovu obžaloval.

Čím se provinili?

„Ing. Jana Nagyová (…) v úmyslu neoprávněně opatřit pro tuto společnost (Farma Čapí hnízdo, pozn. red.) veřejnou podporu zaevidovala v informačním systému (…) žádost této společnosti o dotaci (…), ačkoliv si byla vědoma toho, že společnost Farma Čapí hnízdo není způsobilá se o předmětnou dotaci ucházet, neboť nesplňuje podmínky,“ popisuje na úvod žalobce.

Podle obžaloby Jana Nagyová – odbornice na unijní dotace a tehdy také místopředsedkyně farmy – zamlčela důležité informace. A to dokonce několikrát: při podání žádosti o dotaci, následně při uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace a poté i při podávání žádostí o platby dotace.

Jaké důležitými informacemi má Šaroch na mysli? To, že fakticky farmu ovládal a rozhodoval o ní Andrej Babiš, tehdy ještě akcionář koncernu Agrofert, který má nyní vložený do svěřenských fondů.

„…jeho prostřednictvím a prostřednictvím jeho dcery Adriany Bobekové a jeho družky Moniky Babišové a jejího bratra Martina Herodese, jako deklarovaných akcionářů společnosti Farma Čapí hnízdo, byla tato společnost propojena se společnostmi holdingové struktury společnosti Agrofert,“ popsal v obžalobě Šaroch první důležitou informaci.

Výstavba areálu farmy Čapí hnízdo v červenci 2009 | Foto: Lucie Pařízková / Empresa Media | Zdroj: Profimedia

Společné trhy

Druhou zamlčenou informací dle Šarocha je, že Farma Čapí hnízda hodlala po jejím dokončení působit na „stejných relevantních trzích jako některé společnosti Agrofert“. Dokument obsahuje také výčet podniků, s nimiž farmu pojila stejná či obdobná činnost na „stejných relevantních trzích“.

To je přitom zásadní posun oproti tomu, co napsal policejní vyšetřovatel Pavel Nevtípil do textu obvinění v roce 2017. To si můžete přečíst ZDE.

„Lze konstatovat, že společnost Farma Čapí hnízdo, a. s.,(…) obchodovala se stejnými zemědělskými komoditami jako firmy propojené se společností Agrofert Holding, a. s., které rovněž působí v zemědělském odvětví. Tyto skutečnosti by mohly nasvědčovat tomu, že se jednalo o podniky propojené,“ napsal tehdy.

Doplnil ale, že posouzení otázky společného trhu by vyžadovalo detailní analýzu, kterou považuje za nadbytečnou. Jenže Šaroch to o dva roky později, když stíhání stopl, viděl jinak. Podle něj bylo naopak zcela zásadní doložit, že Čapí hnízdo a Agrofert působily na stejném trhu. A kriminalistům se to – alespoň tedy podle jeho tehdejšího mínění – nepodařilo. Více si k tomu můžete přečíst ZDE.

A vypracovat detailní analýzu vztahů mezi Agrofertem a farmou později uložil policistům i Šarochovi tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. A to poté, co zvrátil Šarochovo rozhodnutí zastavit stíhání a případ znovu otevřel.

V nynější obžalobě jsou naopak dceřinky Agrofertu působící na stejném trhu jako Farma Čapí hnízdo vyjmenovány. V oblasti ubytovacích a restauračních služeb to měla být AGFoundation, společnost IMOBA a Penzion Labská. A policisté tento dle Šarocha stěžejní důkaz dotáhli do konce.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch a policista Pavel Nevtípil (vlevo) v Poslanecké sněmovně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Výčet obsahuje i další firmy: slovenská společnost TK Slávia, Istrochem Reality nebo Komplet – Agro. S těmi přitom měla Farma Čapí hnízdo společně působit na trhu reklamních a propagačních služeb.

Reklamní injekce Reklama na Farmě Čapí hnízdo je samostatnou kapitolou. Policisté ji vyčlenily do samostatného stíhání a to kvůli podezření na daňový podvod. Propagaci si totiž u farmy objednávaly pouze dceřinky z Agrofertu a bez těchto smluv by farma neměla příjmy a nemohla by splácet úvěr. Policisté se letos na konci června rozhodli případ odložit, což o měsíc později potvrdil i dozorující státní zástupce. Do věci se ale vložila vrchní státní žalobkyně Lenka Bradáčová, jejíž podřízení nyní postup kontrolují a už informovali o prvním pochybení. A do případu může zasáhnout také nejvyšší žalobce Igor Stříž.

Reklamu na Čapím hnízdě nakupovaly dceřinky Agrofertu, a to ještě v době před jeho otevřením. Díky těmto finančním injekcím si farma přišla v letech 2010 až 2019 na 272 milionů korun.

Když se v roce 2020 do hlavní větve kauzy vložil nejvyšší žalobce Zeman – poté, co Šaroch stíhání stopl, a celou věc vrátil k došetření – ve svém rozhodnutí zmiňoval právě i reklamu na farmě. Šéfžalobce konstatoval, že se nejednalo pouze o doplňkovou činnost, ale o důležitý zdroj plánovaných příjmů a přidal i důležitý detail – objednávky reklamy v totožném objemu.

„Tyto skutečnosti mohou důvodně nasvědčovat tomu, že objednávky reklamy byly činěny nikoliv z důvodu ekonomické odůvodněnosti těchto kroků ze strany jednotlivých obchodních společností, ale z důvodu centrálně učiněného rozhodnutí odpovídajícího formě ovládání celé skupiny,“ popsal šéfžalobce v rozhodnutí, jimž případ Čapí hnízdo znovuotevřel.

Tyto „centrálně řízené objednávky reklamy“ Agrofertu mohly podle Zemana nasvědčovat faktickému propojení s Farmou Čapí hnízdo, ačkoli byla prezentována jako nezávislý subjekt. A k důležitosti reklamy jakožto důkazu nakonec v dalším vyšetřování došli i policisté a Šařoch, jak vyplývá z obžaloby.

„…(Farma hodlá působit) na trhu reklamních a propagačních služeb, který je třeba posoudit jako trh sousední navazující na trhy, na nichž produkují výrobky společnosti ze skupiny Agrofert, kterým společnost Farma Čapí hnízdo hodlala reklamní a propagační služby poskytovat,“ napsal Šaroch do dokumentu.

Propojení s Agrofertem

Poslední informací, kterou Nagyová měla zamlčet, bylo propojení přes uzavřené smlouvy o poskytnutí ručení za úvěr, který poskytovala banka HSBC. Od ní si farma půjčila na výstavbu 350 milionů korun.

„…čímž záměrně zamlčela informace o angažovanosti společnosti Agrofert a Imoba v úvěrových vztazích společnosti Farma Čapí hnízdo (…), tedy skutečnosti dokládající evidentně bezproblémový přístup společnosti Farma Čapí hnízdo k finančních zdrojům,“ stojí v obžalobě. A to mělo vliv na posouzení, zda firma naplňuje definici malého a středního podniku.

Imoba dříve patřila pod Agrofert, poté přešla pod koncern SynBiol, který sdružuje Babišovo podnikání mimo Agrofert a je nyní vložený v jeho svěřenských fondech. Pravě Imoba měla původně stavbu farmy – tehdy ještě Babišova soukromého projektu – realizovat a právě jí patřily pozemky, na kterých farma začala růst. Více si můžete přečíst ZDE.

Imoba se podle zjištění detektivů také zapojovala do jednání s úřady. Dělo se tak v době, kdy se stavbou Čapího hnízda neměli koncern Agrofert ani Andrej Babiš mít co do činění. A do jejího vlastnictví se po řadě let společnost vrátila. V roce 2018 společnost padesátimilionovou dotaci také po medializaci vrátila.

Agrofert | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obžalovaný Babiš

„Ing. Babiš k tomu za účelem zdánlivého vytvoření formálních předpokladů nutných pro splnění požadavků kladených na žadatele o dotaci poskytl pomoc tím, že s úmyslem neoprávněně získat dotaci na realizaci původně svého soukromého projektu rodinné farmy později transformované na projekt Multifunkčního kongresového a školícího areálu pro potřeby společnosti ze skupiny Agrofert…“

„Celý popis jeho (Babišova, pozn. red.) pochybení v trestním oznámení je nepravdivý. Nic nekoordinoval, nic neřídil. Nebýt ‚mého‘ projektu, tak se to nestalo. Přitom on o dotaci celou dobu věděl houby, nezajímalo ho to, jelikož mi bylo sděleno, že projekt realizuje rodina.“ Jana Nagyová (listopad 2018)

Tak začíná pasáž obžaloby týkající se expremiéra a šéfa hnutí ANO. Babiš podle dokumentu zajistil, aby se v roce 2007 změnila právní forma dceřinky Agrofertu, společnosti ZZN Pelhřimov (později právě Farma Čapí hnízdo), na akciovku. A to ačkoliv podle obžaloby pro tento krok nebyl žádný ekonomický ani podnikatelský důvod.

„Jediným důvodem bylo účelové vyvedení toto společnosti ze skupiny Agrofert a snaha skrýt budoucí vlastnickou strukturu,“ píše Šaroch v obžalobě. Akcie v celkové hodnotě 2,38 milionu korun získaly Babišovy děti Andrej Babiš a Adriana Bobková a tehdejší Babišova partnerka, současná manželka, Monika.

„Když účelem tohoto převodu akcií bylo účelové a formální vytvoření zdání, že společnost Agro, a. s., je samostatný nezávislý malý nebo střední podnik, který není propojen se žádnou jinou společností, čímž se obviněný Ing. Babiš vědomě a účelově snažil umožnit obejití kritérií kladených na žadatele o dotaci,“ pokračuje obžaloba.

Andrej Babiš mladší Babišova syna Andreje Babiše mladšího, který byl v počátku kauzy mezi obviněnými, ale později bylo jeho stíhání zastaveno, se policii dlouho nedařilo vyslechnout. Žije ve Švýcarsku a jeho otec tvrdil, že je psychicky nemocný. Jenže Babiš mladší nakonec po řadě peripetií v případu vypovídal a to loni v září. Novinářům po svém výslechu řekl, že z něj otec udělal takzvaného bílého koně a že nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu. V souvislosti s Babišem mladším policie také prověřovala jeho údajné zavlečení na Krym. Syn bývalého premiéra dlouhodobě tvrdil, že ho na Krym nechal v roce 2017 proti jeho vůli odvézt otec, aby mu znemožnil vypovídat v dotační kauze Čapí hnízdo. Policie na konci loňského roku ale případ podruhé odložila, rozhodnutí letos potvrdil státní zástupce. Podle serveru Seznam Zprávy policie případ odložila, protože se Babišův syn nepodrobil zdravotnímu zkoumání znalcem, jak chtěli vyšetřovatelé. Více si můžete přečíst ZDE.

Do představenstva společnosti byly pak vedle rodinných příslušníků zvoleny osoby, na které měl Babiš podle Šarocha vliv a jejichž prostřednictvím rozhodoval o chodu a řízení společnosti – Josef Nenadál a Luděk Kalivoda, kteří byli oba mezi původními obviněnými.

V roce 2008 pak získal od Babišových dospělých dětí a partnerky Monika akcie její bratr Martin Herodes. „…přičemž účelem tohoto převodu bylo to, aby osoby v poměru příbuzenském k obv. Ing. Babišovi, nebo obdobném, neměly určité množství hlasovacích práv, která náležejí akcionářům společnosti, a aby tato společnost tak zdánlivě naplňovala definici nezávislého podniku a mohla se ucházet o dotaci,“ dodává Šaroch.

Pak už společnost v roce 2008 – v rozporu s pravidly – čerpala od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy téměř 50 milionů. Většina, téměř 42,5 milionu šlo z unijních fondů, zbytek pak z rozpočtu Středočeského kraje.

Nevinný a pachatelka

Babiš a Nagyová tak podle obžaloby způsobili škodu velkého rozsahu. Nagyová tím, že poskytla nepravdivé a podstatné údaje, Babiš proto, že odstranil překážky a umožnil spáchání trestného činu. Tím Šarochova obžaloba končí.

Babiš opakovaně vinu odmítal. „Je to politický boj, nic jiného. Je to poslední zoufalý pokus zkorumpovaného systému mě zlikvidovat a dlouhodobě plánovanou akcí mě kriminalizovat a zabránit mi kandidovat ve volbách v říjnu 2017,“ řekl například v srpnu roku 2017.

Andrej Babiš nyní v rámci předvolební kampaně objíždí ve svém obytném voze republiku. Na fotce je na mítinku v Čelákovicích | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Letos v březnu, když o jeho vydání ke stíhání hlasovala Poslanecká sněmovna, zopakoval, že jde o účelové stíhání a že je nevinný: „Ačkoli se jedná o účelové trestní stíhání, po věcné stránce se vydání nebráním. Mohu s čistým svědomím říct, že jsem nic protizákonného neudělal, a tak je to i v tomto případě. Uměle natahovaná kauza Čapí hnízdo je plná neuvěřitelných absurdit a je to nějaké dílo polistopadového kartelu, který věří, že mě tím vyžene z politiky.“

Nagyová v počátku případu prohlašovala, že své obvinění považuje za účelové, vymyšlené, založené na fabulaci, neznalosti situace a ignoraci faktů. Později se ale zastala Babiše a sama sebe označila za klíčovou osobu případu a hlavního „pachatele“. „Vždyť klíčová osoba jsem já, respektive představenstvo (Farmy Čapí hnízdo),“ uvedla dříve pro Aktuálně.cz.

Následuje kompletní text obžaloby: