Skončí desetiletý spor o ‘agenta Bureše’? Podívejte se, o co v něm jde

Byl Andrej Babiš vedený v dokumentech někdejší tajné policie StB jako agent oprávněně, nebo ne? V úterý 14. června je v plánu soudní líčení, které by mohlo deset let trvající kauzu rozlousknout. Český expremiér a šéf hnutí ANO spolupráci se Státní bezpečností dlouhodobě popírá. Server iROZHLAS.cz připravil přehled hlavních otázek a odpovědí týkajících se dekádu trvajícího sporu o tom, zda byl či nebyl spolupracovníkem StB. Otázky a odpovědi Bratislava 7:00 14. června 2022

V zatím posledním průzkumu před lednovými prezidentskými volbami šéf hnutí ANO vede. V prvním kole by ho volilo 28,5 procenta lidí. A to aniž by ještě kandidaturu oficiálně oznámil. V předminulém týdnu dokonce řekl, že své rozhodnutí sdělí až těsně před volbami.

Důvodem tohoto postupu může být i to, že Babiš v nejbližší době bude chodit po soudech, což pro prezidentskou kandidaturu nejsou ideální kulisy. Po letních prázdninách začne český soud projednávat kauzu Čapí hnízdo, už na úterý 14. června je zase naplánováno přelíčení další dlouhou dobu trvající kauzy – Babišova sporu o oprávněnost zapsání do seznamů StB.

O co v kauze jde?

Český expremiér a rodák z Bratislavy Andrej Babiš se domáhá verdiktu, že v archivech StB byl jako agent veden neoprávněně.

Babiš je v registrech StB veden jako agent s krycím jménem Bureš a evidenčním číslem 25085. O oprávněnost záznamu v seznamech někdejší tajné policie se soudí už deset let, stále ale nedosáhl definitivního rozhodnutí.

V prosinci 2020 našel slovenský Ústav paměti národa v archivech statistickou kartu, kterou StB zavedla pro Babiše jako svého agenta. Dokument, který má dokazovat Babišovu vědomou spolupráci s tajnou policií, následně předal soudu jako nový důkaz.

Statistickou kartu používala StB pro evidenci svých spolupracovníků. Dokument, který ústav nalezl při třídění kartoték, předkládali příslušníci tajné policie při zakládání svazku. Obsahuje základní údaje o konkrétních spolupracovnících StB, a to včetně data registrace či přerušení spolupráce, nebo podpis příslušníka evidenčního oddělení.

Jaká je role tajných agentů?

Archivní dokumenty Ústavu paměti národa tvrdí, že se Babiš v roce 1980 stal důvěrníkem StB a že ho o dva roky později ke spolupráci s tajnou policií jako agenta s krycím jménem Bureš získal nadporučík StB Július Šuman. Ten ale u slovenského okresního soudu před lety prohlásil, že tato informace není pravdivá a že Babiš k StB naverbován nebyl.

„Zpráva o získání agenta Bureše není pravdivá. Naverbování se u Obuvníka (někdejší bratislavská restaurace, pozn. red.) neuskutečnilo,“ prohlásil Šuman. Babiše prý nikdy neviděl.

I další ze svědků František Hákač u soudu řekl, že Babiše nezná. Dodal, že má výpadek paměti kvůli mozkové příhodě. „Neznám jej (Babiše) osobně. Vzhledem k tomu, že jsem měl dvě mozkové příhody, mnoho věcí jsem zapomněl. Na zmiňované období si nevzpomínám,“ řekl Hákač před soudem. Právě on měl být Babišovým styčným důstojníkem u StB.

Ústav paměti národa ale následně soudům předložil 12 různých svazků, ve kterých je jméno „Bureš“ uvedeno. Slovenský ústavní soud následně zpochybnil věrohodnost bývalých příslušníků StB, kteří u obecných soudů vypovídali v Babišův prospěch a jejichž výpovědi byly klíčové.

Kdo rozhoduje?

O případu nyní rozhoduje krajský soud v Bratislavě. V seznamu vypsaných jednání bratislavského krajského soudu je k Babišovu případu uvedena poznámka „líčení a rozhodnutí“. Je tudíž možné, že pokud se dostaví všechny strany sporu nebo nevznikne jiná překážka, soud může už v úterý vynést rozsudek.

Původní termín přelíčení, který spadal na loňský prosinec, tehdy krajský soud po žádosti Babišova advokáta zrušil. Žádost o odročení zdůvodnil podezřením na nákazu covidem-19 a z toho vyplývajících karanténních opatření.

Proč spor trvá tak dlouho?

Slovenské soudnictví se Babišově žalobě věnuje už deset let. Ústavní soud postupně zrušil dva verdikty obecných soudů, jeden ve prospěch a druhý v neprospěch Babiše.

Naposledy v roce 2019, čímž se případ vrátil bratislavskému krajskému soudu k novému projednání. Tříčlenný senát tehdy rozhodnutí zdůvodnil tím, že soudy neurčily, kdo má být ve sporu žalovanou stranou.

Otázka, koho v této věci žalovat, se line celými deseti lety případu.

Předchozí verdikt ústavního soudu z roku 2017 totiž konstatoval, že ve sporu o vedení Babiše jako agenta StB nemůže být žalovaným Ústav paměti národa (slovenská obdoba českého Ústavu pro studium totalitních režimů), který dokumenty po StB spravuje. Právě na tento úřad před deseti lety Babiš podal žalobu. Rozhodnutí ústavního soudu z před pěti let však neuvádí, kdo by žalovanou stranou měl být.

Spor prodloužila i koronavirová pandemie a s tím související epidemická opatření. Z toho důvodu například Babiš ještě jako premiér v červnu 2020 žádal o odklad.

Časová osa Září 2012: Současný premiér Andrej Babiš (ANO) podává žalobu na slovenský Ústav paměti národa, který svazky po StB spravuje.

Současný premiér Andrej Babiš (ANO) podává žalobu na slovenský Ústav paměti národa, který svazky po StB spravuje. Červen 2014: Okresní soud v Bratislavě rozhodl, že je Babiš v záznamech komunistické tajné policie jako agent veden neoprávněně.

Okresní soud v Bratislavě rozhodl, že je Babiš v záznamech komunistické tajné policie jako agent veden neoprávněně. Červen 2015: Bratislavský krajský soud potvrdil rozhodnutí první instance.

Bratislavský krajský soud potvrdil rozhodnutí první instance. Leden 2017: Ústav paměti národa podal dovolání ke slovenskému Nejvyššího soudu, který ho odmítl.

Ústav paměti národa podal dovolání ke slovenskému Nejvyššího soudu, který ho odmítl. Říjen 2017: Ústav paměti národa podal stížnost k Ústavnímu soudu. Ten předchozí rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Žalovanou stranou neměl být podle soudu Ústav paměti národa, zároveň zpochybnil věrohodnost výpovědí bývalých příslušníků StB.

Ústav paměti národa podal stížnost k Ústavnímu soudu. Ten předchozí rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. Žalovanou stranou neměl být podle soudu Ústav paměti národa, zároveň zpochybnil věrohodnost výpovědí bývalých příslušníků StB. Leden 2018: Krajský soud v Bratislav v obnoveném líčení Babišovu žalobu zamítl. Neurčil však, na jakou instituci by se měl nově obrátit.

Krajský soud v Bratislav v obnoveném líčení Babišovu žalobu zamítl. Neurčil však, na jakou instituci by se měl nově obrátit. Květen 2018 : Babiš podal dovolání k Nejvyššímu soudu, ten podnět odmítl.

: Babiš podal dovolání k Nejvyššímu soudu, ten podnět odmítl. Prosinec 2018: Kvůli sporu o evidenci ve svazcích StB Babiš podal také stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, ten ji ale odmítl.

Kvůli sporu o evidenci ve svazcích StB Babiš podal také stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, ten ji ale odmítl. Listopad 2019: Babiš se znovu obrátil na slovenský Ústavní soud. Tentokrát mu dal zčásti za pravdu. Podle soudu bylo porušeno právo na spravedlivý proces, když se neurčilo, koho přesně má tedy český premiér žalovat.

Babiš se znovu obrátil na slovenský Ústavní soud. Tentokrát mu dal zčásti za pravdu. Podle soudu bylo porušeno právo na spravedlivý proces, když se neurčilo, koho přesně má tedy český premiér žalovat. Prosinec 2019: Spor se vrátil ke Krajskému soudu v Bratislavě.

Spor se vrátil ke Krajskému soudu v Bratislavě. Červen 2020: Původní lhůta pro vyjádření jednotlivých stran, posunuto kvůli pandemii koronaviru

Původní lhůta pro vyjádření jednotlivých stran, posunuto kvůli pandemii koronaviru Prosinec 2020: Ústav paměti národa posílá na soud nový důkaz, upozornily Seznam Zprávy, jde o statistickou kartu agenta Bureše

Ústav paměti národa posílá na soud nový důkaz, upozornily Seznam Zprávy, jde o statistickou kartu agenta Bureše Prosinec 2021: Bratislavský krajský soud ruší líčení. O odročení požádal Babišův advokát

Bratislavský krajský soud ruší líčení. O odročení požádal Babišův advokát Červen 2022: Nový termín líčení

Jak může soud rozhodnout?

Pokud bratislavský krajský soud rozhodne, že Babiš žalovat Ústav paměti národa nemůže, a tím potvrdí verdikt ústavního soudu, žalobu tím zruší. Pokud bude v tomto případě chtít Babiš v soudním sporu pokračovat, musel by dát nový podnět proti jiné žalované straně. Desetiletý soudní spor by se tím tak vrátil na úplný začátek.

Podle zjištění Seznam Zpráv se Babišův advokát Vojtech Agner snaží prosadit vrácení případu k prvoinstančnímu soudu. Jen u něj je totiž možné změnit žalovanou stranu a celý soudní spor se tím nerestartuje.

Promlouvá spor do české politiky?

V Česku se tato otázka začala ve větším řešit na podzim 2013, kdy se měl Babiš po volbách stát ministrem financí. Koaliční ČSSD a lidovci i prezident Miloš Zeman tehdy po ministrech vlády Bohuslava Sobotky chtěli čisté lustrační osvědčení, Babiš byl ale nakonec jmenován ministrem i přes jeho absenci.

Tehdy Babiš soud označil za zmanipulovaný. „Je to jen agentománie. Je nesmysl, aby někdo, kdo byl jako já před třiceti lety vyšetřován, terorizován a vydírán StB, za to pykal a byl vyřazen ze společenského života. Je to horší než vražda,“ stěžoval si tehdy.

Přímo do české politiky však z Babišových kauz zasahovala spíše kauza Čapí hnízdo, kvůli trestnímu stíhání a později i obžalobě. Řada stran – alespoň na celostátní úrovni – proto odmítá s hnutím ANO spolupracovat. I Babišův spor o StB ale čas od času do celostátní politiky promlouvá.

„Říkáme pořád dokola, že nechceme a nemůžeme jít do vlády s člověkem, který byl obviněn z trestného činu a je veden v seznamech StB. Pro nás je to nepřekročitelné,“ řekla například po volbách 2017 Miroslava Němcová (ODS), když se Babišovi dlouho nedařilo sehnat koaliční partnery do vlády.