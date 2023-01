Poslední šance pro Babiše a Nagyovou vypovídat o Čapím hnízdě. Soudce nechce jednání dál prodlužovat

Ucelená výpověď obžalovaných Andreje Babiše (ANO) a Jany Nagyové v kauze Čapí hnízdo zatím nezazněla. Ve středu bude hlavní líčení pokračovat a soudce Jan Šott předestřel, že může jít o poslední termín, kdy případně vyslechne jejich výpověď. Již před Vánocemi souhlasil s návrhem obhajoby oddálit výslechy, k dalším podobným žádostem by se však „nemusel stavět úplně vstřícně“. Rozsudek o možném dotačním podvodu by mohl padnout již v pátek. KAUZA ČAPÍ HNÍZDO Praha 7:00 3. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Jan Šott se svým soudním senátem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve středu zahájí soudce Jan Šott pátý týden hlavního líčení v kauze Čapí hnízdo. Soud již vyslechl všechny svědky a předvolané znalce. Na ucelenou výpověď obžalovaných Andreje Babiše (kandidát na prezidenta, ANO) a Jany Nagyové (ANO) se však čeká.

Předseda senátu Šott je k přednesení řeči vyzýval již několikrát. Standardně by měli obžalovaní vypovídat hned na začátku hlavního líčení, soudce jim však povolil obhajobu odložit. Stejná situace se opakovala na posledním nařízeném jednání v prosinci loňského roku.

„Pane předsedo, velmi nerad, nicméně s klientkou jsme se dohodli, a v jejím případě se obávám, že je ten návrh důvodný, jelikož by se chtěla vyjadřovat v části své výpovědi k velmi odborným věcem, které jsou řešeny ve znaleckých posudcích, zdali by její výpověď nemohla následovat po vyslechnutí znalců,“ žádal Jan Bartončík, advokát Jany Nagyové.

Soudce Šott se nechal po předložení několika argumentů přesvědčit. Roli sehráli hlavně další dva znalci z oblasti ekonomie, které soud na návrh obhajoby předvolal, ale osobně se mohli dostavit až na lednový termín, a tak senát musel stejně jednání odročit.

Nelibost s tímto postupem však Šott dal najevo tím, když obžalovaným naznačil, že datum 4. ledna by mělo být posledním termínem, kdy mají možnost vypovídat.

„Tím dávám najevo, že pakliže by znovu došlo k odročení a zazněla by stejná žádost, tak bychom se k ní nemuseli stavět úplně vstřícně jako dnes.“ Jan Šott (soudce)

„Avizuji ale, protože se mi nechce prodlužovat řízení a vnímám to opravdu spíše k újmě obžalovaných, neboť to řízení trvá až dost dlouho včetně přípravného řízení, opravdu počítám s tím, že v tento termín budete připraveni vypovídat, i kdyby se některé ze znaleckých posudků nepodařilo realizovat. Tím dávám najevo, že pakliže by znovu došlo k odročení a zazněla by stejná žádost, tak bychom se k ní nemuseli stavět úplně vstřícně jako dnes,“ odročil jednání s těmito slovy.

Monolog, nebo reakce?

Upozornil také, že výpověď obžalovaného se má týkat skutkových záležitostí, nemá se jednat o vyjádření k provedeným důkazům. „Dovolím se vás tedy zeptat, zda obžalovaní plánují vypovídat tak, že opět přednesou nějaký monolog, nebo hodlají odpovídat na otázky? A za druhé, jedná se tedy skutečně o výpověď nebo komentář k tomu, co zde proběhlo?“ doptával se Šott.

Babiš s Nagyovou zatím podali prvotní výpovědi a předestřeli, že jsou ochotni doplnit další. V průběhu soudního líčení si oba často brali slovo, aby se vyjádřili k tomu, co zaznělo ze strany svědků a znalců, nebo aby jim kladli některé dotazy.

Když se takto naposledy expremiér Babiš ujal slova a zasypal soudní znalkyni v oblasti psychologie otázkami, soudce Šott ho napomenul. Zároveň ho upozornil, že jeho chování bylo krajně nevhodné. Babiše rozčílily znalkyně z oblasti psychiatrie a psychologie, které na základě rozhodnutí soudu popisovaly zdravotní stav jeho syna Andreje Babiše mladšího za přítomnosti veřejnosti.

Poslanec, který v současné době kandiduje na prezidenta, se následně za emotivní výpověď omluvil.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu odmítají, oběma hrozí pět až deset let vězení.

Záznam ze soudní síně z 19. prosince 2022 Soudce Šott: Po obědové pauze budeme pokračovat výpovědí paní Nagyové, následně pana Babiše…

Po obědové pauze budeme pokračovat výpovědí paní Nagyové, následně pana Babiše… Obhájce Jan Bartončík: Pane předsedo, velmi nerad, nicméně s klientkou jsme se dohodli, a v jejím případě se obávám, že je ten návrh důvodný, jelikož by se chtěla vyjadřovat v části své výpovědi k velmi odborným věcem, které jsou řešeny ve znaleckých posudcích, zda-li by její výpověď nemohla následovat po vyslechnutí znalců.

Pane předsedo, velmi nerad, nicméně s klientkou jsme se dohodli, a v jejím případě se obávám, že je ten návrh důvodný, jelikož by se chtěla vyjadřovat v části své výpovědi k velmi odborným věcem, které jsou řešeny ve znaleckých posudcích, zda-li by její výpověď nemohla následovat po vyslechnutí znalců. Soudce Šott: Mohu se zeptat, zda není možné tu výpověď přece jen rozdělit na dvě části, že by odborné věci mohly následovat po výslechu znalců? Protože popravdě řečeno si nemyslím, že by gros výpovědi mělo spočívat právě v řešení odborných znaleckých otázek.

Mohu se zeptat, zda není možné tu výpověď přece jen rozdělit na dvě části, že by odborné věci mohly následovat po výslechu znalců? Protože popravdě řečeno si nemyslím, že by gros výpovědi mělo spočívat právě v řešení odborných znaleckých otázek. Obhájce Jan Bartončík: Jak jsem osnovu koncipoval s klientkou, rozumím, že výpověď je o popisu skutkového děje, ale právě do něho jsou zasazovány i konkrétní odborné věci, které ve vztahu jak k existenci objektivní stránky, tak zejména subjektivní stránky, jsou relativně důležité. Obávám se, že pokud bychom tu výpověď rozdělili, tak klientka pravděpodobně bude výpověď do značné míry opakovat. Za prvé vypovídáme o tom, co se stalo před 15 lety, což je samozřejmě problém, vypovídáme už v kontextu výpovědi, která zde proběhla, nechceme soud zatěžovat opakováním té výpovědi. Ale skutečně klientka si spoustu věcí osvěžila, některé informace dohledala a snaží se tu argumentaci popisu reálného stavu komentovat i jakýmsi odborným jak ekonomickým, tak právním rámcem. Z našeho pohledu by bylo opravdu nejpraktičtější i nejsrozumitelnější pro nás pro všechny, aby to proběhlo v jednom bloku i v reakci na znalce.

Jak jsem osnovu koncipoval s klientkou, rozumím, že výpověď je o popisu skutkového děje, ale právě do něho jsou zasazovány i konkrétní odborné věci, které ve vztahu jak k existenci objektivní stránky, tak zejména subjektivní stránky, jsou relativně důležité. Obávám se, že pokud bychom tu výpověď rozdělili, tak klientka pravděpodobně bude výpověď do značné míry opakovat. Za prvé vypovídáme o tom, co se stalo před 15 lety, což je samozřejmě problém, vypovídáme už v kontextu výpovědi, která zde proběhla, nechceme soud zatěžovat opakováním té výpovědi. Ale skutečně klientka si spoustu věcí osvěžila, některé informace dohledala a snaží se tu argumentaci popisu reálného stavu komentovat i jakýmsi odborným jak ekonomickým, tak právním rámcem. Z našeho pohledu by bylo opravdu nejpraktičtější i nejsrozumitelnější pro nás pro všechny, aby to proběhlo v jednom bloku i v reakci na znalce. Soudce Šott: Já bych připomněl, že publikovaná judikatura vrchního soudu vychází z toho, že výpověď obžalovaného má proběhnout principiálně vždy na počátku hlavního líčení a že pokud se rozhodne jinak, tak záleží na soudu, zda ji vůbec připustí v dalším průběhu hlavního líčení. Já mám za to, že je namístě ji připustit, protože to je vždycky důležitý důkaz. Nicméně nemám z toho radost, ale zeptám se, zda pan Babiš je připraven vypovídat, nebo vůbec nebude vypovídat?

Já bych připomněl, že publikovaná judikatura vrchního soudu vychází z toho, že výpověď obžalovaného má proběhnout principiálně vždy na počátku hlavního líčení a že pokud se rozhodne jinak, tak záleží na soudu, zda ji vůbec připustí v dalším průběhu hlavního líčení. Já mám za to, že je namístě ji připustit, protože to je vždycky důležitý důkaz. Nicméně nemám z toho radost, ale zeptám se, zda pan Babiš je připraven vypovídat, nebo vůbec nebude vypovídat? Obhájce Michael Bartončík: Pane předsedo, u nás je situace obdobná. Nicméně ve vztahu k tomu, co zde bude prováděno z pohledu ekonomických posudků, protože to je skutečně matérie, která spíše náleží paní Nagyové. Na základě těch posudků, které zde zazněly dneska, bych si dovolil zaslat soudu návrh na doplnění dokazování (…). A teprve na základě toho, zda soud tyto návrhy připustí, tak by se poté klient vyjádřil. Klient má sice výpověď připravenou, ale ona ne zcela reflektuje ten současný důkazní stav…

Pane předsedo, u nás je situace obdobná. Nicméně ve vztahu k tomu, co zde bude prováděno z pohledu ekonomických posudků, protože to je skutečně matérie, která spíše náleží paní Nagyové. Na základě těch posudků, které zde zazněly dneska, bych si dovolil zaslat soudu návrh na doplnění dokazování (…). A teprve na základě toho, zda soud tyto návrhy připustí, tak by se poté klient vyjádřil. Klient má sice výpověď připravenou, ale ona ne zcela reflektuje ten současný důkazní stav… Soudce Šott: Výpověď obžalovaného se má týkat skutkových záležitostí, nemá se jednat o vyjádření k provedeným důkazům. Dovolím se vás tedy zeptat, zda obžalovaní plánují vypovídat tak, že opět přednesou nějaký monolog, nebo hodlají odpovídat na otázky? A za druhé, jedná se tedy skutečně o výpověď nebo komentář k tomu, co zde proběhlo?

Výpověď obžalovaného se má týkat skutkových záležitostí, nemá se jednat o vyjádření k provedeným důkazům. Dovolím se vás tedy zeptat, zda obžalovaní plánují vypovídat tak, že opět přednesou nějaký monolog, nebo hodlají odpovídat na otázky? A za druhé, jedná se tedy skutečně o výpověď nebo komentář k tomu, co zde proběhlo? Obhájce Michael Bartončík: Pane předsedo, u mého klienta je to kombinované. V tom trestním řízení nejde až tak o otázku skutkovou, ale o otázku právní, to si řekněme zcela narovinu. To chápe i přítomná veřejnost. Tudíž nelze vyloučit právo mého klienta se vyjádřit i k otázkám právním. To jeho vyjádření reaguje nejen na skutkový stav, ale i na stav dokazování. Obviněný má právo se vyjádřit ke všem okolnostem a důkazům, které byly v trestním řízení provedeny. Takto bych zdvořile žádal, aby výpověď mého klienta byla provedena v následujícím turnusu. (…) Zda se podrobí otázkám, se rozhodneme pravděpodobně až na místě v průběhu výslechu.

Pane předsedo, u mého klienta je to kombinované. V tom trestním řízení nejde až tak o otázku skutkovou, ale o otázku právní, to si řekněme zcela narovinu. To chápe i přítomná veřejnost. Tudíž nelze vyloučit právo mého klienta se vyjádřit i k otázkám právním. To jeho vyjádření reaguje nejen na skutkový stav, ale i na stav dokazování. Obviněný má právo se vyjádřit ke všem okolnostem a důkazům, které byly v trestním řízení provedeny. Takto bych zdvořile žádal, aby výpověď mého klienta byla provedena v následujícím turnusu. (…) Zda se podrobí otázkám, se rozhodneme pravděpodobně až na místě v průběhu výslechu. Soudce Šott: Stejně budeme muset odročit na 4. ledna kvůli znaleckým posudkům. Dovolím si pouze upozornit, že pakliže se obžalovaní rozhodnou, že nebudou vypovídat na začátku hlavního líčení, tak soud jim to sice může umožnit, nemusí, ale já jim to umožním, pokud to nebude extrémně protahovat řízení, považuji to za korektní vůči obžalovaným. (…) Takže já to akceptuji. Avizuji, že pokud nedojde ke zbytečnému protahování hlavního líčení, které by bylo spíše na újmu obžalovaných než kohokoliv jiného, tak nemám zásadní problém s tím, že výpovědi proběhnou 4. ledna hned dopoledne.