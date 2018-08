Vláda projedná rozpočet i za účasti prezidenta, oznámil Babiš po pracovním obědu v Lánech

Vláda by mohla schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok na žádost ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) už 19. září. Původně bylo v plánu jednání o týden později. Zasedání kabinetu se zúčastní prezident Miloš Zeman. Novinářům to po pondělním pracovním obědě se Zemanem řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda musí podle zákonných pravidel návrh státního rozpočtu schválit a odeslat do sněmovny do konce září.

