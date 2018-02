Naše dokumenty dokazují, že Babiš byl evidován oprávněně, říká badatel Ústavu paměti národa

Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš byl jako agent evidován Státní bezpečností oprávněně. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl badatel slovenského Ústavu paměti národa Jerguš Sivoš. Pro komunistickou tajnou policii ale nikoho nesledoval, podával podle něj informace k ochraně socialistické ekonomiky. Většina klíčového svazku se prý nedochovala. Bratislava 20:20 13. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Co říkáte na verdikt Krajského soudu v Bratislavě?

Rozsudek Krajského soudu v Bratislavě vítáme, protože ve smyslu nálezu Ústavního soudu zkonstatoval, že nejsme pasivně věcně legitimovaní (není důvod se jich něčeho domáhat. Při další žalobě by neuspěl, pozn. red.). Žalobu zamítl a Ústav paměti národa tedy nebude žalovanou stranou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dokumenty jednoznačně dokazují, že Babiš byl evidován oprávněně, říká badatel Ústavu paměti národa Jerguš Sivoš

Je to z vašeho pohledu konec sporu o to, jestli Andrej Babiš byl, nebo nebyl veden oprávněně v archivech někdejší StB jako agent?

To je samozřejmě otázka, protože soud v této věci v podstatě nerozhodl. Řešila se jen procesní záležitost, tedy jestli Ústav paměti národa může být žalovanou stranou, nebo ne. Neřešila se ale podstata sporu, tedy že Andrej Babiš byl evidován oprávněně v evidencích státní bezpečnosti, nebo ne.

Proč Ústavní soud, z jehož loňského rozhodnutí krajský soud vycházel, vydal verdikt v neprospěch Andreje Babiše? Jak to zdůvodnil?

Jde čistě o otázku pasivní věcné legitimace. Ústav paměti národa není původcem zásahu do práva na ochranu osobnosti žalobce, protože zveřejnění přepisu evidence bývalé Státní bezpečnosti mu ukládá zákon o paměti národa. Pokud se bude chtít soudit o ochranu osobnosti a oprávněnost evidence, nebude moct žalovat Ústav paměti národa.

Babiš neuspěl se žalobou kvůli evidenci ve svazcích StB. Řekl, že je připraven soudit se celý život Číst článek

Jaké materiály podle vás dokazují, že byl Babiš skutečně agentem Státní bezpečnosti?

Materiálů je několik. Ústav je předložil už během projednávání u krajského soudu. Podle našeho názoru jsou logické v otázce času vzniku, v otázce věcného obsahu, byly vedené podle platných směrnic a je důležité říct, že na základě jistých zpráv, které byly zachycené v agenturních záznamech, byly zakládány i další svazky.

Co si myslíte o opakovaném tvrzení Andreje Babiše, že nikdy žádnou spolupráci s StB nepodepsal?

K tomu se mi opravdu těžko vyjadřuje, protože podle záznamu se ve svazku opravdu nacházel závazek na spolupráci, který byl 4. prosince 1989 zničený. Dokumenty, které jsme shromáždili, zanalyzovali a předložili soudu, jednoznačně dokazují, že evidence Státní bezpečnosti byla oprávněná.

Jakou mohla mít podle dokumentů jeho spolupráce s StB povahu?

Z materiálů, které se zachovaly, protože většina toho svazku se zničila, zůstala jen hlavní část, můžeme usuzovat, že podával zprávy, které se opravdu týkaly jen oblasti ochrany socialistické ekonomiky. Nesouvisely se sledováním osob nepřátelských režimu. Zprávy, které se zachovaly, souvisely s podvody, úplatky a podvody na československé socialistické ekonomice.