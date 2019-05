Zbraň sama nevystřelí, je to fatální selhání člověka, říká profesionál ke střelbě v Babišově letadle

Zbraň sama o sobě nikdy nevystřelí, ani kdyby spadla na zem, popisuje pro server iROZHLAS.cz Lumír Němec, bývalý člen Útvaru rychlého nasazení a exšéf speciální protiteroristické jednotky Vojenské policie. Na palubě letadla s premiérem Andrejem Babišem (ANO) došlo podle něj k fatální lidské chybě. Rozhovor Praha 17:20 29. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý velitel SOG, speciální protiteroristické jednotky Vojenské policie, a exčlen Útvaru rychlého nasazení (URNA) Lumír Němec | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Je možné, že zbraň sama o sobě vystřelí?

Jestliže došlo na palubě letadla převážejícího premiéra k výstřelu z pistole člena ochranky, tak je to fatální selhání člověka, který ji měl v ruce nebo který s ní manipuloval. Zbraň sama o sobě nevystřelí. Jsou konstruované takovým způsobem, že tam je několik pojistek, aby sama nevystřelila do té doby, než cíleně zmáčknete spoušť. Zbraň sama nevystřelí, ani když vám spadne na zem.

Nemůže to být třeba technická závada?

Ne, to určitě ne. To by musela být špatně udělaná už z výroby. Nebo by si tam někdo musel udělat nějakou vlastní úpravu. Moderní zbraně, a policisté dnes používají moderní zbraně, jsou konstruovány tak, že nemohou samy vystřelit.

Stává se, že dojde k podobným náhodným výstřelům?

Může se stát, a stalo se to každému, že na střelnici udělá nějaký špatný pohyb a má 'náhodňák'. Stává se to u běžných střelců. U profesionálů by se to stát nemělo, ale to je na střelnici. Jednou v životě jsem zažil, že jeden člověk vystřelil během cvičení v letadle, a bylo to fatální selhání člověka.

Předpokládám, že členové ochranky musejí se zbraněmi velmi dobře zacházet.

Osobní ochránci by měli být lidé, kteří s tou zbraní umí velmi dobře zacházet, protože když se dostanou do krizové situace, tak ji třeba musí použít mezi lidmi. Nemůže to být někdo, kdo ze zbraně vystřelí desetkrát za rok. Ten člověk by ji měl mít jako součást svého vybavení a pohyby a ta činnost by měly být tak automatické, aby bezpečně věděl, co s tou zbraní dělá a neohrozil nikoho jiného. Měli by to být jedni z nejlépe vycvičených lidí.

Jak se postupuje při převozu zbraní v letadlech?

Kdysi jsem dělal na Útvaru rychlého nasazení sky marshala, kdy létáte na palubě civilního letadla a dohlížíte na bezpečnost. Jezdili jsme se zbraněmi, které byly nabité. A pokud ukládáte zbraň někam, tak byste ji měla mít vybitou a zásobník by měl být mimo zbraň. Ale nevím, jaká pravidla má vládní ochranka a jak fungují na palubě letadla.

A pokud dojde k výstřelu na palubě letadla, jak moc nebezpečné to je?

Nevíte, kam ta střela letí ani jestli to nepoškodilo plášť letadla. Je tam příliš mnoho neznámých. V okamžiku, kdy by prorazila vnější plášť letadla nebo poškodila elektroniku, a stalo by se to za letu, tak by to mohlo být fatální.

Pokud by to bylo selhání člena ochranku, dalo by se říct, jaký bude další postup? Co mu hrozí?

Záleží na jeho nadřízených, jak se k tomu postaví. Nechci to hodnotit.