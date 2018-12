Úřad v Černošicích už s Babišovým zmocněncem jednal o možném střetu zájmů, rozhodnutí zatím nepadlo

Zmocněnec premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše dorazil k jednání do Černošic u Prahy už ve čtvrtek. Sám o to požádal, původně byl k ústnímu jednání předvolán na pondělí. Vyplývá to z informací na webových stránkách radnice. Černošický úřad řeší s Babišem možný přestupek proti zákonu o střetu zájmů. Premiér obvinění odmítá.

