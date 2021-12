Co vyčítá Brusel úřadům v posledním dopise ke střetu zájmů? Vadí i chybná evidence skutečných majitelů

Andrej Babiš (ANO) sice končí na postu premiéra a brzy mu tak odpadne problém se střetem zájmů, auditní řízení vedené kvůli tomuto porušování zákona Bruselem ale pokračuje.



A české úřady mají stále co napravovat. Vyplývá to z posledního dopisu k auditu, který do Česka dorazil na konci listopadu a který má iROZHLAS.cz k dispozici.



Problém má Evropská komise třeba se seznamem veřejných funkcionářů a jejich firem, který mají úřady vést. Stále není spokojena s kontrolou střetu zájmů na ministerstvu průmyslu a obchodu. A novou komplikací je i evidence skutečných majitelů.

„Společné ředitelství auditu pro soudržnost oceňuje pokrok dosažený českými orgány při řešení zjištění auditu a že byla povedena konkrétní zlepšení,“ píše se v úvodu devítistránkového psaní, které je datované 29. listopadu a na které jako první upozornily Seznamzpravy.cz.

Pak ale následuje výčet výtek, které Brusel na české úřady má. „I když komise uznává dosažený pokrok, opakuje svůj závěr uvedený v prvním a druhém dopise k auditu, že stále existují nedostatky v koncepci a fungování systému, aby se předešlo střetu zájmů ve vztahu k operacím koncernu Agrofert,“ pokračuje šéf Generálního ředitelství pro regionální politiku Franck Sébert, který je pod dopisem podepsaný.

Pro připomenutí: mezi Prahou a Bruselem probíhá kvůli auditu ke střetu zájmů premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) výměna korespondence. Závěry auditu jsou sice konečné, české úřady ale musí nadále informovat Evropskou komisi, jak zlepšují systém kontroly a jak plní doporučení ze závěrečné zprávy k auditu.

Česko naposledy odpovídalo Evropské komisi na konci září, aktuální dopis z Bruselu z konce listopadu je reakcí na toto psaní. Úřady ho nyní mají v anglickém znění, až jim dorazí český překlad, začne běžet dvouměsíční lhůta na odpověď. Výměna dopisů bude probíhat tak dlouho, dokud české úřady správně nezapracují veškerá doporučení.

Problémový resort průmyslu

Nespokojenost ze strany Bruselu stále panuje kolem prevence střetu zájmů na ministerstvu průmyslu a obchodu. To rozděluje unijní peníze v rámci operačního programu s názvem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Kritika resortu vedeného ministrem v demisi Karlem Havlíčkem (ANO) se v dopisech z Bruselu objevuje opakovaně a nechybí ani teď.

Výsledky auditu Evropská komise v konečné auditní zprávě potvrdila, že premiér Andrej Babiš (ANO) porušuje české a evropské zákony, protože nadále ovládá holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Ten na ně podle zprávy nemá nárok. Česko se proti závěrečné zprávě už nemůže odvolat. Babiš střet zájmů odmítá.

„Ze strany programových orgánů neexistuje žádné ujištění, že přijatá opatření jsou dostatečná ke zlepšení systému řízení a kontroly s cílem zabránit udělování dotací projektům, na které se vztahuje zákaz stanovený v čl. 4c zákona o střetu zájmů,“ píše Sébert v dopise.

Tato výtka přitom není nečekaná. V posledním dopise, který Češi posílali Evropské komisi před více než dvěma měsíci, bylo jasné sdělení: U operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost není možné v současné chvíli potvrdit řádné nastavení a funkčnost metodických postupů v oblasti střetu zájmů.

Právě tak zhodnotil přijetí nápravných opatření na Havlíčkově úřadě ve svém stanovisku auditní orgán ministerstva financí, který kontroluje systém rozdělování dotací a zodpovídá se přímo Evropské komisi.

Sébert proto v aktuálním dopise vyzývá úředníky na ministerstvu průmyslu, aby zajistili zlepšení postupů k zamezení střetu zájmů pro tento operační program. Auditní orgán ministerstva financí pak musí vše zkontrolovat a toto zlepšení Evropské komisi potvrdit.

Část třetího dopisu k auditu ke střetu zájmů, který do Česka poslal Brusel na konci listopadu | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nedokončená prověrka dotací

I následný obsah dopisu míří na ministerstvo průmyslu. Resort měl totiž od Bruselu za úkol hloubkovou prověrku dalších projektů dceřinek Agrofertu. Evropská komise to v návaznosti na audit nařídila už loni v říjnu.

Pětici projektů Brusel žádal prověřit z hlediska inovativnosti. A to hlavně v návaznosti na 100milionovou dotaci na toustový chléb Penam či 50milionový příspěvek na nová hnojiva Lovochemie. V obou případech kontroloři došli k závěru, že inovativní nebyly a na peníze tak podniky neměly nárok. Proto je dle nich potřeba zkontrolovat i pět dalších dotací.

Dalších 12 projektů pak kontroloři v rámci auditu vůbec neřešili, a prověrku tak požadovali po úřednících Havlíčkova resortu. Jenže ti ji dosud nedokončili a omlouvali to tím, že kvůli pandemické situaci nejsou v Česku dostupní odborníci, kteří by ověření provedli.

„Řídící orgán (ministerstvo průmyslu, pozn. red.) by měl informovat komisi o dokončení a výsledcích své práce (…) jakmile budou k dispozici,“ apeluje Sébert na dokončení kontroly v dopisu.

Ukázka z třetího dopisu k auditu ke střetu zájmů, který do Česka poslal Brusel na konci listopadu | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropská komise ale nebyla spokojená ani se seznamem veřejných funkcionářů, který mají všechny úřady rozdělující evropské peníze vést. Na něm by měl figurovat premiér v demisi Babiš jakožto vlastník Agrofertu.

„Vnitrostátní orgány se žádají, aby útvarům komise poskytly nejnovější seznamy veřejných činitelů vedené každým řídícím orgánem (ministerstvy, pozn. red.), včetně seznamu společností vlastněných těmito veřejnými činiteli,“ stojí v dopise.

Nová komplikace

V dopisu se ale objevuje požadavek, který je zcela nový a v předchozí komunikaci jej Brusel ještě nezmínil. O co jde? O zákon o evidenci skutečných majitelů, který začal v Česku platit v polovině letošního roku. V rámci něho tuzemské úřady měly zapracovat do české legislativu evropskou směrnici proti praní špinavých peněz. Jenže to podle Bruselu udělaly špatně, jak server iROZHLAS.cz napsal před několika dny.

A právě tento nový spor, který se mezi Bruselem a Českem rozjel, se promítl i do posledního dopisu k auditu ke střetu zájmů. „Orgány programu se žádají, aby potvrdily, že všechna příslušná doporučení, respektive požadavky vydané jinými útvary Komise týkající se prováděcích opatření budou v rámci tohoto auditu řádně zohledněny,“ píše se v dopise.

A požadavek pokračuje. „Zejména by měla být řádně zohledněna jakákoliv další relevantní doporučení nebo požadavky GŘ FISMA, zejména s ohledem na zajištění souladu vnitrostátního systému s požadavky směrnice AML (směrnice proti praní špinavých peněz, pozn. red.).“

Volby nic nemění

Ačkoliv Andrej Babiš na postu předsedy vlády končí a problém s dodržováním střetu zájmů tak odpadne, Evropská komise bude zjištění z auditu dál řešit. „Naše práce je nezávislá na jakémkoli politickém vývoji. Útvary Komise budou pokračovat v návaznosti na audit střetu zájmů bez ohledu na výsledky voleb,“ uvedla na dotaz redakce mluvčí komise Veronica Favalliová.

Vyřešit musí například dotaci pro společnost Fatra, která byla podle auditorů v rozporu s pravidly. Představitelé odcházející vlády na ní ale chtěli otestovat Babišův střet před soudem, a proto o její proplacení požádali Evropskou komisi. Když přišlo zamítnutí, tvrdili, že podají žalobu. To se ale dosud nestalo a s největší pravděpodobností k tomu nedojde, jak server iROZHLAS.cz napsal na začátku prosince.

Babiš dlouhodobě střet zájmů popírá. „Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a kvůli údajnému střetu zájmů nebude Česká republika vracet žádné peníze,“ reagoval pro iROZHLAS.cz v SMS na začátku prosince minulého roku.

Pochybení odmítá i holding Agrofert. „Trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, příslušných pravidel a uzavřených smluv. Všechny dotační projekty byly schváleny českými úřady a také průběžně kontrolovány bez nálezu jakýchkoli zásadních závad,“ uvedl opakovaně na dotazy týkající se střetu zájmů bývalý mluvčí holdingu Karel Hanzelka.

ČASOVÁ OSA Únor 2017 – Andrej Babiš (ANO) coby tehdejší ministr financí vkládá holding Agrofert do svěřenských fondů

Květen 2017 – Andrej Babiš končí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) coby ministr financí

Září 2017 – Zákon o střetu zájmů začíná být účinný

Prosinec 2017 – Andrej Babiš se stává premiérem menšinové vlády s ČSSD

Srpen 2018 – Začíná platit přísnější evropské nařízení o střetu zájmů

Listopad 2018 – Evropská komise se začíná z podnětu protikorupční organizace Transparency International zabývat možným střetem zájmů Babiše kvůli eurodotacím pro Agrofert

Prosinec 2018 - Andrej Babiš píše tehdejšímu eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že bude na vládě chodit při projednávání eurodotací z preventivních důvodů za dveře

Leden 2019 – V Česku probíhá auditní mise Evropské komise, která mimo jiné kontroluje dotace pro Agrofert

Červen 2019 – Evropská komise posílá do Česka předběžnou auditní zprávu, ve které konstatuje střet zájmů

Srpen 2019 – Česko rozporuje předběžnou auditní zprávu

Prosinec 2019 – Brusel posílá do Prahy konečné závěry prověrky, opět konstatoval střet zájmů

Květen 2020 – Česko reaguje na finální závěry Evropské komise

Říjen 2020 – Brusel v reakci kritizuje, že Česko Babišův střet zájmů dostatečně neřeší

Prosinec 2020 - Do Česka dorazil překlad klíčového tzv. follow-up dopisu k auditu

Březen 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do Bruselu reakci na auditní zprávu Evropské komise a první dopis

Červen 2021 - Brusel posílá do Čech druhý tzv. follow-up dopis, kritizuje především kontrolu střetu zájmů na ministerstvu průmyslu a obchodu

Srpen 2021 - Dva generální ředitelé Evropské komise posílají do Čech varování před možným přerušením platební lhůty, pokud se nezačne kontrolovat střet zájmů

Srpen/září 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj žádá Brusel o dvouměsíční odklad pro odpověď na druhý dopis k auditu ke střetu zájmů

září 2021 - Evropská komise žádost o odklad odmítá, českým úřadům stanovuje pro informace o zlepšení kontroly šibeniční termín 22. září

září 2021 - Česko v termínu odpovídá na druhý dopis ke střetu zájmů

listopad 2021 - Brusel posílá do Čech třetí tzv. follow-up dopis k auditu ke střetu zájmů