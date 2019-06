Ke každé platbě potvrzení, že nejde Agrofertu. Komise chce po Česku zvláštní dokument ke všem dotacím

Prohlášení, že peníze nejsou na projekt Agrofertu, musí od prosince posílat české ministerstvo financí Evropské komisi s každou žádosti o proplacení dotace. Vyplývá to z e-mailové komunikace mezi českými a unijními úřady, kterou má server iROZHLAS.cz k dispozici. V ní také unijní úředníci doporučili ministerstvu financí, aby faktury holdingu k proplacení vůbec nepředkládalo. Původní zpráva Praha 7:11 27. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Agrofert | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na konci loňského roku posílali úředníci do Bruselu žádosti o proplacení dotací za asi 1,5 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 39 miliard korun. Ke každé jednotlivé žádosti přitom museli přiložit zvláštní potvrzení, že platba se netýká projektů firem z holdingu Agrofert. Vyžadovali to po nich jejich bruselští kolegové.

„Aby bylo možné plynule pokračovat s velkým množstvím žádostí o platbu, které očekáváme na konci roku, rád bych požádal certifikační autoritu, aby do každé platby zahrnovala prohlášení, že certifikovaný výdaj není spojen s operacemi udělenými holdingu Agrofert. To by nám umožnilo pokračovat s platbami,“ píše se v e-mailech z Bruselu, které získala redakce serveru iROZHLAS.cz na základě informačního zákona, a které do Česka dorazily na začátku prosince.

Sama komise přitom v prosinci pozastavila vyplácení peněz z Evropských strukturálních a investičních fondů Agrofertu nebo spřízněným příjemcům.

Ministerstvo: Nic neobvyklého

Ve druhé polovině loňského se totiž Evropská komise začala zabývat možným střetem zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO i ministra zemědělství Miroslava Tomana z ČSSD ve vztahu k čerpání evropských dotací. Na přelomu května a června do Česka dorazily předběžné závěry auditní mise, která na českých ministerstvech proběhla. Ty konstatují, že se český premiér kvůli holdingu Agrofert nachází ve střetu zájmů.

Že na postup požadovaný komisí resort financí přistoupil, potvrdil jeho mluvčí Zdeněk Vojtěch. „Na základě doporučení Evropské komise ministerstvo financí doplňuje žádosti o platbu na Evropskou komisi o potvrzení, že žádost neobsahuje projekty skupiny Agrofert,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Podle něj se ale nejedná o nic neobvyklého. „V minulosti již došlo k obdobným případům, kdy Evropské komisi byly předkládány žádosti o platbu s potvrzením, že tyto žádosti neobsahují projekty, jejichž způsobilost k proplacení byla zpochybněna,“ dodal.

Dva e-maily

Celkem dvě elektronické zprávy do Česka dorazily 4. a 6. prosince a adresované byly zástupcům českého ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj. Jednu poslalo unijní Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku, další pak Generální ředitelství pro zaměstnanost.

Obě ale měly shodný obsah. Vedle žádosti o přiložení prohlášení unijní úředníci také doporučovali certifikačnímu orgánu, tedy ministerstvu financí, aby raději platby spojené s holdingem Agrofert k proplacení do Bruselu neposílal.

„Jelikož služba komise k tomu (střet zájmů, pozn. red.) nezaujala konečný postoj, rád bych vám doporučil nepředkládat k potvrzení žádné výdaje příjemců holdingu Agrofert nebo příjemců s ním spojných,“ stojí dál v e-mailu.

Systém čerpání evropských dotací je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Evropská komise peníze proplácí až po splnění určitých podmínek. Projekty holdingu, jež nyní ministerstvo k proplacení do Bruselu neposlalo, tedy byly uhrazeny ze státního rozpočtu.

161 milionů v ohrožení

Ministerstvo financí přitom nemá na starosti proplácení všech unijních dotací. Certifikuje například dotace, které poskytuje ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Státní fond životního prostředí.

Evropské nařízení Od 2. srpna 2018 platí nová unijní směrnice, která střet zájmů upravuje. Česká pobočka protikorupční organizace Transparency Interantional kvůli tomu loni podala podnět do Bruselu. Na počátku letošního roku do Česka komise poslala auditní misi, která navštívila několik ministerstev.

Naopak Státní zemědělský a intervenční fond, přes který tečou veškeré zemědělské dotace, si platby certifikuje sám. Jeho vedení ale obdobný e-mail od zástupců komise neobdrželo, úředníci mu ale ve dvou dopisech napsali, že prodlužují splatnost u pětice projektů holdingu Agrofert, dokud nebude zcela jasné, jak dopadl unijní audit. Informovali jsme o tom zde.

Ministerstvo financí doporučení komise vyslyšelo. „Platební a certifikační orgán ministerstva financí rozhodl, že nebude žádosti o platby spojené s Agrofertem zasílat Evropské komisi k proplacení,“ stojí ve vyjádření, které ministerstvo zveřejnilo na svém webu 13. prosince.

Od prosince do poloviny května toto opatření dopadlo na projekty za 161 milionů korun, jak informoval server iROZHLAS.cz. Mezi nimi byla i stomilionová faktura na linku na lepší toastový chléb Penam.

Jednotliví poskytovatelé dotací ale do doby, než do Česka přišly předběžné závěry auditů, vyplácely peníze na projekty firem z holdingu Agrofert ze státního rozpočtu dál.