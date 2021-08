Exmanažer Čapího hnízda vyřizuje Babišovi elektřinu, je kontaktní osoba na jeho fakturách

O účty premiéra Andreje Babiše (ANO) za elektřinu se stará dlouholetý pracovník koncernů Agrofert a Synbiol Luděk Kalivoda. Vyplývá to z dokumentů, které získal server iROZHLAS.cz. Babiš přitom v minulosti opakovaně tvrdil, že se „svými bývalými firmami“ nemá nic společného. Podle oslovených expertů jde tak o další doklad, že se předseda vlády od svého byznysu navzdory zákonu o střetu zájmů nikdy plně neodstřihl. Původní zpráva Praha 5:00 16. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš po schůzce v Lánech. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dobrý den, pane Babiši, péče o zákazníky je u nás na prvním místě.“ Tak zní úvodní formulace e-mailu energetické společnosti s předmětem „Zlevňujeme váš produkt“ adresovaný letos 21. března do rukou premiéra Andreje Babiše (ANO). Do e-mailové schránky předsedy vlády ovšem zpráva nedorazila. Ani nemohla.

Prodejce elektřiny ji totiž odeslal na pracovní adresu Luďka Kalivody, zaměstnance společnosti Imoba. Ten totiž u Babišova zákaznického profilu figuruje jako kontaktní osoba. Kalivodův e-mail a mobilní telefon je pak uveden také na pravidelném vyúčtování spotřeby energií premiérovy domácnosti v Průhonicích.

Vyúčtování Andreje Babiše (ANO) za elektřinu, na kterém figuruje jako kontaktní osoba pracovník Imoby | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babiš se přitom ke svému někdejšímu podnikání, tedy koncernům Agrofert a Synbiol, dlouhodobě nehlásí. Alespoň veřejně. „Já nejsem majitel. Já jsem to vložil do svěřenských fondů, nemám s tím nic společného,“ prohlásil například letos v dubnu pro pořad Reportéři ČT krátce potom, co Evropská komise zveřejnila závěrečnou auditní zprávu ke střetu zájmů, kde premiérův konflikt potvrdila. V podobném duchu znovu mluvil během červnové mimořádné schůze sněmovny: „Vždy jsem dodržoval veškeré právní předpisy. Agrofert neřídím a neovládám.“

Evropská komise přitom v dopise zaslaném českým úřadům minulý týden opět zopakovala, že Babiš holding Agrofert v současnosti stále ovládá a má na něm „hospodářský nebo jiný přímý či nepřímý osobní zájem“.

E-maily i kancelář

Podle expertů, které iROZHLAS.cz oslovil, lze Babišovy účty za elektřinu považovat za další střípek do důkazní mozaiky, že některé premiérovy vazby na holdingové firmy dál přetrvávají. „Společnost Imoba se očividně stará o jeho život, proto vznikla, a nikdy to dělat nepřestala. Byl to pronájem prostor, tiskárny, e-maily, a teď dokonce i elektřina,“ uvedl analytik Transparency International Milan Eibl.

„Dům patřil Imobě a já jsem tam v té době zařizoval elektřinu, ale to je asi 15 let nazpátek, tak tam asi mají špatné iniciály.“ Luděk Kalivoda (pracovník Imoby)

Narážel tak na to, že si Babiš občas nechává tisknout vládní podklady a e-maily na recepci průhonické Sokolovny, která je ve vlastnictví Imoby, a spadá tak do jeho svěřenských fondů. Od daného podniku si navíc v Průhonicích pronajímá také kancelář, jak loni zjistil Deník N. Imoba má na starosti správu nemovitostí koncernů a v roce 2014 pod ní přešla i farma Čapí hnízdo.

Podobně mluví také Věnek Bonuš, analytik neziskové organizace Rekonstrukce státu. „Je to kuriózní situace, která může ilustrovat to, že odpojení Andreje Babiše od jeho firem nikdy fakticky nenastalo. Z Agrofertu s sebou do politiky vzal celou řadu lidí, vždy pracoval s lidmi, na které je zvyklý, není to tudíž zase taková novinka,“ popsal Bonuš s poukazem na premiérovy personální vazby na bývalé spolupracovníky.

Kalivoda totiž není ve veřejném prostoru úplně neznámé jméno. Do holdingové struktury se dostal v roce 2000 a o osm let později usedl ve vedení farmy Čapí hnízdo. A to byl i důvod, proč byl v dotační aféře zprvu obviněn. Policie mu dávala za vinu, že coby člen představenstva podniku musel vědět, že ho ve skutečnosti ovládá Babiš, a na eurodotaci tak nemá nárok. Státní zástupce však jeho stíhání v květnu 2018 zastavil.

Kontaktní osoba

Zpátky ale k Babišovým účtům za elektřinu. Proč na nich Kalivoda figuruje jako kontaktní osoba? „O tom nic nevím,“ zněla jeho první reakce během telefonického rozhovoru. Na fakturách je přitom Kalivodův e-mail i telefon, který redakce vytočila. „Já jsem ale nic nevyřizoval,“ odpověděl dále na otázku, z jaké pozice spravuje premiérův účet.

Jenže ze získaných dokumentů vyplývá, že Kalivoda se na správě Babišova klientského účtu aktivně podílel, nebyl tak jen pasivním kontaktem. V roce 2019 za premiéra například domlouval s dodavatelem energií novou smlouvu. „Dobrý den, reagujeme na váš telefonický hovor týkající se zaslání cenové kalkulace elektřiny pro odběrné místo na adrese Průhonice,“ píše Kalivodovi dodavatel elektřiny. „Dobrý den, děkuji vám za cenovou nabídku,“ odepsal ještě tentýž den.

Na to Kalivoda, který v Imobě podle údajů na sociální síti LinkedIn působí na pozici referenta správy majetku, reagoval slovy: „To si nepamatuji.“ Na přímý dotaz, zda se tedy v rámci svého zaměstnání stará, nebo nestará o Babišovy účty, pak odvětil: „Nestarám. Já vůbec nevím, jaké má účty. To se omlouvám.“

Na otázku, proč na fakturách figuruje jako kontaktní osoba, nabídl ovšem vysvětlení. „Dům patřil Imobě a já jsem tam v té době zařizoval elektřinu, ale to je asi 15 let nazpátek, tak tam asi mají špatné iniciály,“ pokračoval Kalivoda. Pro upřesnění: průhonickou nemovitost Imoba vlastnila do roku 2010, poté ji do vlastnictví získal Babiš. Přesto to ale nevysvětluje, proč se tedy Kalivoda ohledně účtu angažoval v posledních době.

Babiš: Skandál

Server iROZHLAS.cz se na celou záležitost zeptal také přímo Babiše. Konkrétně se zajímal o to, proč se o účty za jeho domácnost stará právě Kalivoda, když tvrdil, že se od koncernů odstřihl. Odpověď v SMS zněla takto: „To jste mě pobavila. Myslel jsem, že jste lepší investigativec. Ale v tom vám brání antibabišovský aktivismus. Zkuste přemýšlet. Napovím vám: představte si, že jsem ženatý. Skandál!“

Co svou odpovědí premiér přesně myslel, i přes čtvrteční urgenci nevysvětlil. Babišova žena Monika hraje ve správě premiérova majetku zásadní roli – ve svěřenských fondech zastává pozici rodinného protektora, kterého jmenuje i odvolává Babiš. Je tak možné, že Kalivoda pracuje na její pokyn. V katastru nemovitostí ale nefiguruje – průhonický dům je podle výpisu čistě ve vlastnictví Babiše.

Sdílný nebyl ani mluvčí koncernů Agrofert a Synbiol Karel Hanzelka. K dotazům na angažmá Kalivody v Babišových účtech za elektřinu se nechtěl vyjádřit. „Rodinné záležitosti pana Babiše a byznys společnosti Imoba nekomentujeme,“ uvedl.

Platby za elektřinu

Podle Ladislava Mejzlíka, děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, však nejde o nic překvapivého. „Elektřinu vám může zařizovat kdokoli, klidně vaše babička. Na druhou stranu je to takový střípek, souvislost, kdy si řeknete, jak je možné, že někdo, o kom říkám, že s ním nemám nic společného, mi doma zařizuje elektřinu,“ nastínil.

„Zajímavější by bylo zjistit, kdo tu elektřinu platí,“ doplnil Mejzlík. Pokud by totiž Babišovy soukromé účty platil holding Agrofert či Synbiol, mohla by mít celá záležitost coby neoprávněný výdaj přesah do daňové trestní roviny. Na fakturách z let 2019 až 2021 je však pro zasílání přeplatků uvedeno číslo bankovního účtu, ze kterého premiér posílal například dary pro hnutí ANO.

Na to během rozhovoru pro Prostor X narazil také premiérův syn z prvního manželství Andrej Babiš mladší, který proti němu v poslední době v médiích kriticky vystupuje. „Teď jsem řešil výdaje za energetiku, plyn a vodu, a přišlo se na to, že firma Imoba vyúčtovávala energie za ten dům, takže to je de facto daňový únik,“ prohlásil s tím, že Imoba v rámci firemních výdajů platila za jeho dům v pražských Ďáblicích soukromé účty za energie.

V červnu navíc začala fungovat novelizovaná verze rejstříku skutečných vlastníků firem. A Agrofert tam premiéra zapsal jako svého koncového příjemce výhod. To znamená, že má z „bývalého“ podnikání prospěch. Spadá tak do toho i servis od pracovníků koncernu? „Třeba Imoba, když spravuje nemovitosti koncernu, vyřizuje elektřinu pro větší množství firem, tak sfoukne i domácnost pana Babiše k tomu. Určitě by měl lepší podmínky,“ uzavřel děkan Mejzlík.