Od nových pravidel po rezoluci europoslanců. Výběr událostí okolo možného střetu zájmů premiéra

Přínášíme vám výběr událostí kolem šetření údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) Evropskou komisí. Europarlament většinou hlasů schválil nezávazné usnesení kritizující možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Praha 23:14 19. června 2020

Podle zprávy evropských auditorů nemá holding Agrofert kvůli chybám nárok na celkem 285 milionů korun z unijních peněz.

2. srpna 2018 - V platnost vstoupila nová pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací, jež koncem července 2018 schválil Evropský parlament (EP) a jež zakazují politikům v exponovaných funkcích pobírat dotace.

19. září 2018 - Transparency International (TI) odeslala druhý podnět týkající se Babiše, a to k Evropské komisi (první podnět se týkal vlastnictví médií a šetřil ho Městský úřad v Černošicích). Premiér je podle organizace v podezření ze střetu zájmů, protože přes svěřenské fondy může ovládat Agrofert, který čerpá významný objem dotací z fondů Evropské unie. Babiš označil obvinění TI za nesmyslná.

27. září 2018 - Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger během jednání rozpočtového výboru EP řekl, že komise začala prověřovat Babišův možný střet zájmů v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert.

1. prosince 2018 - Britský list The Guardian, francouzský Le Monde a německý Süddeutsche Zeitung s odvoláním na zprávu právní služby komise napsaly, že právníci Evropské komise podezírají Babiše ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel kvůli dotacím pro holding Agrofert. V materiálu se píše, že Babiš má zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu a jako premiér může ovlivňovat rozhodování spojené s využíváním evropských fondů.

Prosinec 2018 - Komisař Oettinger před Vánocemi doporučil Babišovi tři způsoby, jak se zbavit střetu zájmů. Buď zpřetrhat vazby své i své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z EU, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích. Babiš se poté vzdal předsednictví ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy.

Leden 2019 - Na českých úřadech začal audit Evropské komise, tři generální ředitelství komise prověřovala předcházení střetu zájmů při přerozdělování evropských dotací.

Přelom května a června 2019 - Do ČR dorazily dvě předběžné zprávy EK, které se týkaly Babišova možného střetu zájmů. V první komise dospěla k závěru, že Babiš má dál vliv na Agrofert a současně jako premiér ovlivňuje použití peněz z EU. Druhá zpráva se týkala zemědělských dotací. České úřady následně zaslaly do Bruselu své reakce.

29. listopadu 2019 - Evropská komise zaslala českým úřadům konečnou auditní zprávu týkající se dotací z unijních strukturálních fondů vyplácených skupině Agrofert. Audit potvrdil, že Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Nadále totiž ovládá Agrofert, který pobírá unijní dotace. Babiš střet zájmů opakovaně odmítl a tvrdí, že z českého pohledu audit není konečný.

2. prosince 2019 - Mluvčí Evropské komise řekl, že audit ke střetu zájmů Andreje Babiše je konečný. České úřady musí do dvou měsíců od doručení českého překladu Bruselu sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě. Babiš v reakci řekl, že Evropská komise komise nemá autoritu na to, aby vykládala české zákony a že audit z pohledu ČR konečný není.

3. prosince 2019 - Deník N uvedl, že Česko má podle auditu Evropské komise vrátit 451 milionů korun z unijních dotací přidělených Agrofertu. Podle listu Evropské komise v závěrečné zprávě konstatuje, že všechny dotace po 9. únoru 2017, kdy se stala účinnou novela českého zákona o střetu zájmů, byly Agrofertu vyplaceny neoprávněně.

Únor 2020 - Předsedkyně kontrolního výboru EP Monika Hohlmeierová spolu s dalšími členy navštívila v Praze některé úřady, aby zjišťovala fakta o možném střetu zájmů premiéra Babiše. Babiš označil české členy mise Tomáše Zdechovského a Mikuláše Peksu za vlastizrádce, Hohlmeierovou pak za pomatenou.

7. května 2020 - Kontrolní výbor Evropského parlamentu, který projednal zprávu z únorové mise v Česku, vyzval premiéra Babiše, aby odstoupil nebo přestal přes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z unijního rozpočtu, pokud se střet zájmů skutečně prokáže. Podle europoslanců mise rovněž zjistila, že české úřady střety zájmů neumějí kontrolovat a že záleží v zásadě na čestném prohlášení dotčeného politika.

1. června 2020 - Vláda hlasy ministrů za hnutí ANO schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který může podle kritiků pomoci Babišovi v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Podle předlohy by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu.

18. června 2020 - Hohlmeierová prohlásila, že Česko ani jiné státy si nemohou vybírat, jak budou uplatňovat pravidla EU o střetu zájmů. Evropská komise zároveň musí zrychlit kontrolu jejich dodržování.

19. června 2020 - Poslanci Evropského parlamentu jasnou většinou hlasů schválili usnesení kritické k možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Šéf vlády podle europoslanců zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert.