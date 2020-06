O nás bez nás, reaguje Agrofert na rezoluci o střetu zájmů. Opozice mluví o rezignaci premiéra Babiše

Holding Agrofert se ohradil proti rezoluci Evropského parlamentu o střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše a označil ji jako jednání „o nás bez nás“. Babiš podle europoslanců zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, protože se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu Evropské unie a zároveň kontroluje Agrofert. Opozice rezoluci uvítala a mluví o Babišově rezignaci. Praha 22:46 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání. Právně nezávazné usnesení podpořilo 510 poslanců, 53 jich bylo proti a 101 se zdrželo hlasování.

„Usnesení Evropského parlamentu nemá žádnou právní váhu. Jde o pokus ovlivnit probíhající auditní řízení. Zástupci rozpočtového výboru se nás ani na nic nezeptali. Fakta jsou na naší straně. Jsme otevřeni případnému jednání se zástupci Evropského parlamentu, aby se neopakovalo ‚o nás bez nás‘,“ uvedl Agrofert na svém twitterovém účtu.

AGROFERT

@KoncernAgrofert Usnesení EP nemá žádnou právní váhu. Jde o pokus ovlivnit probíhající auditní řízení. Zástupci rozpočt. výboru se nás ani na nic nezeptali. Fakta jsou na naší straně. Jsme otevřeni případnému jednání se zástupci EP, aby se neopakovalo “o nás bez nás”.👇

famyfakta.cz/stretzajmu/sta… 3 5

Opoziční politici označují přijetí rezoluce v Evropském parlamentu jako důkaz toho, že je premiérův možný střet zájmů opravdový problém.

„Rozhodnutí Evropského parlamentu potvrdilo, co dlouho říkáme: Andrej Babiš si musí vybrat - buď bude premiér, nebo velkopodnikatel. Obojí současně poškozuje Českou republiku doma i v zahraničí,“ napsala na twitter poslankyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Markéta Adamová

@market_a Rozhodnutí EP potvrdilo, co dlouho říkáme: Andrej Babiš si musí vybrat - buď bude premiér, nebo velkopodnikatel.



Obojí současně poškozuje ČR doma i v zahraničí. Jeho byznys je ovšem na dotacích postaven, proto do politiky vstoupil. A teď celá Evropa ví, že je žábou na prameni. 33 437

„Rezoluce Evropského parlamentu není kampaň. Je to prostě problém - a hlavně je to špatně pro prosazování zájmů České republiky, oslabuje to politickou sílu předsedy vlády při vyjednávání v EU ve chvíli, kdy jde o hodně,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Bartoš: Chyba je v systému

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše není problém jen v Babišovi, ale ve zneužitelném systému.

„Není to o něm, ale o špatně nastaveném systému, který je možné takto zneužívat. Je na to ukončit a odblokovat i Česko. Naši europoslanci proto připravili koncepční návrhy, kterými se bude zabývat Evropská komise i Evropská rada,“ napsal Bartoš.

Ivan Bartoš

@PiratIvanBartos Evropský parlament odhlasoval, že @Andrej Babiš je ve střetu zájmů. Není to nicméně o něm, ale o špatně nastaveném systému, který je možné takto zneužívat. Je na čase odblokovat i Česko. Naši europoslanci proto připravili koncepční návrhy, kterými se bude zabývat Komise i Rada. 2 57

Europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský na twitteru vyzval Babiše k rezignaci.

„Andrej Babiš dostal facku, ze které se bude dlouho vzpamatovávat. Měl by přestat dělat ostudu České republice a okamžitě rezignovat,“ uvedl.

„Velký počet hlasů, kterým byla rezoluce přijata, je důkazem toho, že střet zájmů Andreje Babiše je reálným problémem a nevyvolává jej pouze česká opozice a zlí čeští novináři, jak Babiš často tvrdí,“ uvedl europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

Ke kritice Babiše se přidal i předsedá české pobočky Amnesty International David Ondráčka. „Celá Evropa chápe, Babiš je ve střetu zájmů. Agrofert ovládá a bere do své kapsy miliardové dotace, na které nemá nárok. A naše vláda mlží, zdržuje a otevřeně lže, že to tak není. Babiš tím okrádá farmáře a oprávněné žadatele, kvůli němu přichází o peníze,“ napsal Ondráčka na twitteru.

Předseda komunistů Vojtěch Filip se chce k rezoluci vyjádřit až po jejím prostudování. „Jen připomínám, že takové usnesení nemá na český právní řád žádný význam. Otázka patří do národního zákonodárství,“ sdělil ČTK.