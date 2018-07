Ovládá Andrej Babiš stále Agrofert? Piráti mluví o střetu zájmů a chystají trestní oznámení

Piráti zvažují trestní oznámení kvůli tomu, že koncern Agrofert může dál čerpat dotace a získávat veřejné zakázky. Z analýz, které si strana zpracovala, totiž údajně vyplývá, že premiér Andrej Babiš, který Agrofert dříve vlastnil, je stále takzvanou ovládající osobou podniku. Správci svěřenského fondu Agrofertu ovšem tvrdí, že Babiš nemá právo do jejich práce zasahovat a firmu tak neovládá. Praha 20:51 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Agrofert (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Podle Pirátů lze také očekávat, že na základě nového nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady upravující střet zájmů, bude čerpání dotací holdingu Agrofert zastaveno. Sama firma ale s takovým výkladem nesouhlasí.

Dvojjediná role ve svěřenském fondu

Piráti se při svých závěrech opírají především o zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní. V něm totiž stojí, že ovládající osobou u svěřenského fondu je zakladatel, příjemce zisků či správce. Andrej Babiš je přitom jak zakladatel svěřenského fondu, který vlastní Agrofert, tak i jediný tzv. obmyšlený, tedy ten, komu mohou plynout příjmy z majetku.

Tím by tedy fakticky Babiš stále ovládal Agrofert, který by tím pádem podle zákona o střetu zájmů neměl nárok na dotace ani peníze z veřejných zakázek. Stejný výklad kdo je ovládající osoba svěřenských fondů si Piráti pořídili také třeba od správce obchodního rejstříku Švédska, ředitele polské advokátní kanceláře Gawroński & Partners či senior managera britské firmy Deloitte.

Dále Piráti poukazují na dokument podepsaný samotným Andrejem Babišem, který leží ve slovenském rejstříku vlastníků. V něm musí společnosti, které získávají veřejné peníze a jsou tzv. partnery veřejného sektoru, rozkrýt své majitele a ovládající osoby. V tom výpisu má Babiš u svého jména uvedeno, že jako „zakladatel“ svěřenského fondu nepřímo ovládá partnera, tedy danou firmu.

Evropské nařízení

Piráti rovněž zmiňují nové nařízení EU upravující střet zájmů. Je tedy reálné, že by kvůli němu musel Agrofert vracet dotace získané v poslední době? Radiožurnál se na to zeptal zástupců Evropské komise u nás. Předpis podle nich vstoupí do konce července v platnost a jde v něm o to, že přenáší na národní úřady členských zemí podobná pravidla, jako existují pro úředníky evropských institucí. To znamená, že rozšiřuje povinnost informovat o potenciálním střetu zájmů na všechny aktéry na všech úrovních evropské, národní či místní správy.

Ti pak musí udělat vše pro to, aby střetu zájmů zabránili. Co z toho vyplývá pro premiéra Babiše, není jasné, protože on sám se zjevně ve střetu zájmů necítí. Mohl by o něm ale teoreticky nějaký úřad znovu chtít doložit, že nemá s Agrofertem nic společného.

Pokud jde o sumu dotací, podle propočtů Pirátů od roku 2017, kdy platí zákon o střetu zájmů, Agrofert získal kolem miliardy korun. Další peníze jeho firmy mají z veřejných zakázek.

Správci fondů tvrdí opak

Mluvčí firmy Karel Hanzelka řekl, že o nařízení EU mají informace pouze z médií. Podle všeho se ale podle něj Agrofertu vůbec nedotýká, protože Andrej Babiš jak tvrdí není ovládající osobou a ani skutečným majitelem svěřenských fondů a neporušuje tak žádný zákon.

Agrofert Radiožurnálu poskytl výklad podepsaný správci svěřenských fondů Zbyňkem Průšou a Alexejem Bílkem. Podle něj jsou akcie Agrofertu ve svěřenském fondu výhradně v rukou těchto správců, a pan Babiš „nemá žádná práva ovlivňovat jejich činnost ani právo ovlivňovat obchodní vedení společnosti Agrofert“. Není tak prý ovládající osobou. Co se týče slovenského rejstříku, podle správců svěřenského fondu jde o rozdílné výklady pojmů českého a slovenského práva.

