‚Musíme předcházet nesrovnalostem a podvodům.‘ Úřady blokují Agrofertu dotace žalobám navzdory

Měl to být příspěvek na modernizaci chovu prasat. Ani po téměř třech letech na něj ale holding Agrofert nedosáhl. Důvod? Auditní šetření ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Evropské dotace jsou kvůli prověrce pozastaveny, přesto koncern požaduje jejich proplácení. A zastání hledá i u soudu. Naposledy kvůli zmíněnému projektu v hodnotě 30 milionů korun. Ani v tomto případě ale neuspěl. Klíčové slovo má totiž ministerstvo zemědělství.

„Z důvodu předběžné opatrnosti Státní zemědělský intervenční fond nebude dále proplácet projekty podnikům skupiny Agrofert.“ S takovým prohlášením vystoupil zkraje června 2019 na tiskové konferenci šéf fondu Martin Šebestyán. Reagoval tak na předběžné závěry auditorů Evropské komise o tom, že premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů.

Přesto o tři týdny později na zemědělský fond zamířila z útrob holdingové struktury žádost o platbu. Adresovala ji tam dceřiná společnost SPV Pelhřimov. Chtěla si ukrojit z dotace ve výši 17,5 milionu korun, kterou jí tuzemské úřady na projekt modernizace prasečích farem přiznaly v listopadu 2018. Peněz se ovšem dosud nedočkala.

Pelhřimovský podnik se proto rozhodl bránit u soudu. Nejdříve se s žalobou na ochranu proti nečinnosti obrátil na Městský soud v Praze, kde požadoval, aby byla žádost o platbu schválena. Verdikt? Zamítnuto. „Zda se tak děje v souladu s právem musí primárně posoudit ministerstvo zemědělství,“ píše se v rozsudku z března, který má iROZHLAS.cz k dispozici.

Firma ze svěřenského fondu předsedy vlády se ale nenechala odbýt a podala kvůli sporu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. „Zamítá se,“ zněl ortel vynesený v září, který je veřejně dostupný na webu. Chovatel prasat tak opět neuspěl. Zdůvodnění přitom bylo obdobné: stěžovat si musí nejprve u nadřízeného ministerstva, aby vyčerpal všechny prostředky nápravy.

Způsobilost žadatele

Resort vedený Miroslavem Tomanem (ČSSD), pod který zemědělský fond spadá, má přitom stížnost koncernové firmy na stole. Kvůli blokované dotaci ji podala loni v dubnu. „Ministerstvo zemědělství eviduje návrh na vydání rozhodnutí ve sporném řízení dané společnosti, ve kterém bude rozhodnuto v souladu s právními předpisy,“ potvrdil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý bez dalších podrobností.

Spor o dotace Holding Agrofert se soudí také kvůli pozastaveným dotacím na základě prvního auditního šetření, které mapuje příspěvky hlavně od ministerstva průmyslu a obchodu. Jen loni kvůli tomu podal pět žalob na nečinnost, jak informoval už dříve server iROZHLAS.cz. Koncern uspěl například ve sporu o dotaci pro podnik Primagra - resort vedený Karlem Havlíčkem (za ANO) tak musel vydat rozhodnutí, zda dotaci přiklepne, či nikoli. Žádost nakonec zamítl s tím, že pro příspěvek neexistuje zdroj financování. Zatímco první audit byl definitivně ukončen v únoru 2020, prověrka zemědělských dotací stále běží.

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ale vyplývá, že úřady vyčkávají na ukončení auditního šetření ohledně zemědělských dotací pro Agrofert. A až poté rozhodnou, zda platbu firmě přiznají. „Svůj dosavadní postup považuje žalovaný za souladný s právními předpisy, které mimo jiné stanovují, že je jeho povinností kontrolovat zejména způsobilost žadatele o dotaci,“ píše se v dokumentu, ze kterého citovaly také Seznam Zprávy.

„Vzhledem k tomu, že audit nebyl ukončen, nelze potvrdit způsobilost stěžovatelky získat dotaci. Žalovaný je povinen předcházet nesrovnalostem a podvodům, odhalovat je a napravovat. Evropská komise projekty žadatelů z holdingu Agrofert neproplácí a případný výdaj by byl plně financován ze státního rozpočtu,“ tlumočí soud dále argumenty zemědělského fondu.

Na to navázala společnost SPV Pelhřimov. „Žalovaný byl oprávněn ověřovat způsobilost příjemce dotace pouze v souvislosti s žádostí o dotaci, nikoliv až poté, co byla dotace poskytnuta uzavřením dohody, ve které se žalovaný zavázal rozhodnout o žádosti o platbu do 18 týdnů a následně dotaci vyplatit,“ shrnuje verdikt stanovisko firmy.

Holding Agrofert se jinak ke sporu nechce vyjadřovat. „Naše společnosti jsou soukromými subjekty a svoje právní kroky nekomentujeme. Tím spíše to platí v řízeních, která probíhají a jsou stále živá,“ reagovala na dotazy serveru iROZHLAS.cz manažerka komunikace a PR Adéla Čabayová.

Žaloby Agrofertu

Není to přitom jediná žaloba, kterou koncern kvůli zemědělským dotacím podal. „Celkem evidujeme tři žaloby včetně výše uvedené,“ řekla Luďka Raimondová, mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu, který eurodotace pro zemědělce v Česku rozděluje.

Na Městský soud v Praze se obrátila například také firma Agro Rozsochy, která měla přiklepnutou dotaci 1,2 milionu korun na „stavbu silážního plata, chlazení mléka, hadicový aplikátor.“ Peníze ovšem podobně kvůli auditnímu řízení nedostala. Soud ale žalobu letos v dubnu rovněž zamítl. Zda podnik podal kasační stížnost, není zřejmé.

Premiér Andrej Babiš (ANO) střet zájmů od začátku odmítá | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Argumenty tuzemských úřadů byly vesměs totožné jako v předchozím sporu: čeká se na výsledek prověrky Bruselu. Audit zemědělských dotací není totiž dosud ukončen. V polovině září proběhlo s Evropskou komisí smírčí řízení, závěry z jednání ale nejsou podle mluvčí Raimondová stále k dispozici. „Zprávu z jednání smírčího orgánu jsme dosud neobdrželi,“ uvedla.

Na zaslání dokumentu měl přitom smírčí orgán 30 dní. V ní má uvést, zda se podařilo, nebo naopak nepodařilo postoj Bruselu a českých úřadů sblížit. A může také doporučit další postup, Evropská komise se tím ale řídit nemusí. Stát na zprávu bude moci opět reagovat. Nejdříve až poté tedy auditoři přistoupí k vydání finálního stanoviska.

Babiš v opozici

Kauzu střetu zájmů by nakonec mohly vyřešit volby do Poslanecké sněmovny. Pokud Babiš usedne v opozici, holding Agrofert by měl mít zase nárok na evropské dotace. Český legislativní zákaz se totiž vztahuje pouze na členy vlády, nikoli řadové poslance.

„Pokud by tedy Andrej Babiš nebyl uvedeným veřejným funkcionářem, tak by nespadal do působnosti tohoto ustanovení zákona o střetu zájmů,“ potvrdila mluvčí fondu Raiomondová. Podobně je na tom evropské finanční nařízení, podle něhož by dotace neměli čerpat funkcionáři s vlivem na unijní rozpočet, tedy opět zpravidla členové vlády.

Tuzemské úřady by po odchodu Babiše z vlády tak měly preventivní stopku dotací pro Agrofert odblokovat. Alespoň tedy pro nové žádosti o eurodotace. Není ale také vyloučeno, že Brusel bude chtít, aby se nejdříve vyřešily resty z minulosti. Stávající kabinet totiž s výsledky prověrky nesouhlasí a odmítá i kritiku za to, že by střet zájmů nedostatečně prověřoval.

Zemědělský fond má navíc za to, že se na něj tuzemská legislativa ke střetu zájmů ani nevztahuje. „Protože SZIF nevyplácí dotace ze státního rozpočtu, tedy podle zákona o rozpočtových pravidlech,“ poznamenala už dříve mluvčí Raimondová.

Pro vysvětlení: český zákon o střetu zájmů zakazuje firmě, kterou alespoň ze čtvrtiny vlastní člen vlády, čerpat dotace vyplácené dle rozpočtových pravidel, tedy zpravidla ministerstvy. Zemědělský fond funguje podle vlastního zákona, který daná legislativa nepokryla. Jde ale zřejmě o skulinu v zákoně než úmysl zákonodárců vyčlenit ho z jinak plošného zákazu.

Zemědělský fond si nechal zpracovat právní analýzu, na jejímž základě dotace pro holding Agrofert udělené po září 2017 (kdy začal platit český zákon o střetu zájmů) nedávno odblokoval. Unijní podpora udělená po srpnu 2018, kdy začalo platit přísnější evropské nařízení ke střetu zájmů, je však pro koncern z Babišova svěřenského fondu nadále preventivně stopnuta.