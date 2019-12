‚Nejsem v politice, abych řešil Babiše.‘ Má premiér podle politiků ANO kvůli střetu zájmů rezignovat?

Zatímco pravicová opozice volá po rezignaci premiéra Andreje Babiše (ANO), zákonodárci vládního hnutí k dění kolem střetu zájmů nejsou až na výjimky příliš slyšet. Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál se více než osmdesátky politiků proto zeptal napřímo: má Babiš nadále vaši důvěru a neměl by vzhledem k závěrům Evropské komise z čela kabinetu odstoupit? Přinášíme velký přehled odpovědí poslanců i senátorů zvolených na kandidátce ANO. Vyplývá z nich, že audit bruselských kontrolorů pro většinu není téma.

Část zákonodárců se nicméně za svého „šéfa“ jasně postavila. Například předseda sněmovní volební komise Martin Kolovratník řekl, že podle jeho názoru premiér splnil všechny požadavky dané zákonem o střetu zájmů. Babišovi tak nadále věří. „Pracuje v průměru 18 hodin denně, včetně víkendů. Pozdě večer i brzy ráno s námi řeší otázky legislativy, vlády a práce, netuším, kdy, kde nebo jak by se měl věnovat nějakým vedlejším zájmům,“ popsal.

Z oslovených politiků ANO na zaslané dotazy reagovalo 45 poslanců a šest senátorů. „Vaše otázka je předčasná“ nebo „nechci odpovídat“, zněla jejich nejčastější odpověď. To byl třeba případ poslance a středočeského radního Františka Petrtýla či jeho spolustraníka Pavla Staňka. Vyhýbavě odpověděl také poslanec a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Víte, mám toho hodně a já si na ‚by‘ nepotrpím,“ uvedl.

Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál oslovil všech 77 poslanců ANO (tedy s výjimkou Andreje Babiše) i sedm zástupců vládního hnutí v Senátu, aby řekli, jak na ně události posledního týdne působí. Do Česka totiž dorazil po ročním šetření audit Evropské komise, který konstatoval, že premiér je ve střetu zájmů.

„Jsem v politice, abych řešil otázky insolvencí a rozpočtů. Rozhodně nejsem v politice proto, abych řešil Babiše,“ odpověděl na anketní otázky poslanec za hnutí ANO a velkopekař z Liberece Jiří Bláha. Podobně reagoval také jeho kolega ze sněmovny Stanislav Berkovec: „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Fakta jsou známá a víc k tomu není v současné chvíli co dodávat.“

Vedle Kolovratníka se Babiše zastal třeba i Josef Kott. Ten je přesvědčen, že unijní dotace byly holdingu vyplaceny oprávněně. „Ať už jsou to nárokové dotace, nebo ty investiční, tak jsou všechny vyplaceny do toho zlomového data, které bylo přijato, takže tam vůbec nechápu, proč ty dotace byly pozastaveny,“ řekl.

Babiše ve své odpovědi bránil také šéf poslaneckého klubu ANO a první místopředseda Jaroslav Faltýnek. „Důvěru má, neboť se věcně nic nového nestalo. A pokud vím, žádná česká právní autorita neřekla, že došlo k porušení zákona. Jediný, kdo může vykládat české zákony, je český soud,“ reagoval na zaslané dotazy. Jeho odpověď byla přitom naprosto totožná s reakcí poslance Milana Ferance.

Evropská komise podle auditní zprávy došla k závěru, že Česko přikleplo holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra neoprávněně 285 milionů korun. Tuto částku kontroloři vyčíslili na základě porušení zákona o střetu zájmů, ale i nedostatků ve schválených projektech. Je mezi nimi případ dotace na výrobu toastového chleba značky Penam v Pekárně Zelená louka nebo dotace pro pardubického výrobce cereálních tyčinek, společnost Cerea.

Dostálová: Jsme nespolehliví

V anketě odpovídali i někteří členové vládního kabinetu za hnutí ANO, kteří zároveň sedí ve sněmovně. To je případ i ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, kterou – podle jejích slov – hlavně mrzí, že finální audit unikl na veřejnost. „Velmi mě situace mrzí. Jsme tím pádem pro evropské orgány nespolehlivým partnerem, ale to už napravit nijak nelze,“ uvedla.

Jedna z reakcí, která vyznívá pro Babiše spíše negativně, je odpověď senátora Miroslava Adámka. Podle něj by Česko mělo peníze, které Agrofertu vyplatilo či přislíbilo v rozporu s pravidly, vymáhat zpět. „Určitě bychom měli jít do toho, abychom vyžadovali finanční prostředky po těch, kterým byly poskytnuty,“ řekl.

Z dolní komory ale byly slyšet i další ne příliš příznivé reakce. Podobný názor má i šéfka senátorského klubu Zdeňka Hamousová. I její senátní kolega Jiří Cieńciała mluvil takto: „Pokud bude prokázáno zavinění, tak by to po nich měli vymáhat. Na to má peněz dost,“ prohlásil.

Česko u soudu Ministryně Klára Dostálová (za ANO) se nechala slyšet, že se bude proti závěrům auditu bránit do posledního dechu, a to i u Evropského soudního dvora. Podle bývalého europoslance KDU-ČSL a šéfa evropského právního výboru Pavla Svobody však není možné Evropskou komisi kvůli dokumentu žalovat. „Auditní zpráva nemá právní důsledky,“ popsal v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Pokud Česko dotace nevrátí, Evropská komise peníze podle něj strhne z budoucí platby.

S hodnocením evropských kontrolorů Agrofert nesouhlasí a začíná mluvit i o právních krocích. „Auditoři se nebyli podívat ani na českou, ani německou (linku na toastový chleba Penam – pozn. red.), stále nevylučujeme, že se můžeme bránit i soudní cestou,“ řekl k tomu už dříve mluvčí holdingu Karel Hanzelka. Jestli bude dotaci Agrofert vracet, ale nechtěl předjímat.

Stejně na otázky kolem auditu Evropské komise reaguje i Andrej Babiš. S tím, že by byl ve střetu zájmů, od začátku nesouhlasí. „Přestaňte šířit lži, žádné vracení dotací nenastane,“ napsal pro iROZHLAS.cz v textové zprávě minulý týden. O víkendu pak na svém facebooku znovu odmítl, že by na post premiéra rezignoval.

„Normální člověk by už asi odešel, ale já, jak je obecně známo, jsem urputné hovado. Ta štvanice trvá už čtyři roky, a když moji soupeři nejsou schopni mě porazit ve svobodných, demokratických volbách, tak doufají, že to za ně vybojuje Brusel,“ napsal v neděli premiér.

Evropská komise došla k závěru, že Babiš porušil evropskou i českou legislativu o střetu zájmů, jelikož se současně angažoval v byznysu i české vládě. Auditoři tak potvrdili své předběžné závěry, že premiér je ve střetu zájmů. Česko má nyní podle dokumentu dva měsíce na to, aby navrhlo, jakým způsobem situaci vyřeší.

Kristýna Guryčová, Jakub Troníček, Vít Kubant a Jan Cibulka