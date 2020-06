Soud je krajní možnost, komise mě mile překvapila, říká Dostálová k auditu o střetu zájmů

„Prostor pro připomínky tu stále je,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) ke konečným závěrům evropských auditorů ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a vyplácení unijních dotací. Do Bruselu její resort zaslal odpověď na závěrečnou zprávu v pátek pozdě odpoledne. Ve hře je podle Dostálové také stále spodní spor, považuje to však za krajní možnost. Rozhovor Praha 15:24 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po odpovědi ministerstva pro místní rozvoj na konečnou auditní zprávu se už očekávalo finální rozhodnutí Evropské komise, o kolik peněz by Česko mělo být kvůli chybám v projektech Agrofertu kráceno na dotacích. V páteční tiskové zprávě se ale píše, že další postup je nejasný. Můžete říct proč? Podle vás je prostor pro další připomínkování?

Komise má vždy prostor tím, že my jsme znovu reagovali. V lednu se taky říkalo, že je to finální, a vidíte, že se reagovalo. I pan komisař Hahn (eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn – pozn. red.) říkal, že to finále bude až někdy na podzim. Budou to teď znovu prostudovávat, a kdyby potřebovali nějaké dovysvětlení, tak je tam takzvaný institut slyšení u Evropské komise. To znamená, že by nás vyzvala k jednání. To my ale nevíme, jestli to nastane, nebo nenastane. Pokud by to ale bylo nabídnuto, samozřejmě využijeme všech možností, jak s Evropskou komisí komunikovat.

‚Očekáváme konkrétní důkazy.‘ Ministerstvo žádá od Bruselu posudky auditorů na toastovou linku Penam Číst článek

Vy sami jste tedy o bilaterální jednání nežádali?

Ne, to ne. To ani není v tomto principu. Na základě prostudování (zaslané odpovědi – pozn. red.) by nás k jednání mohla vyzvat Evropská komise.

Mluvčí Evropské komise pro Radiožurnál ale už dříve uvedl, že máte Brusel jen informovat, jak jste chyby napravili, a ne konečná zjištění auditorů dále rozporovat. Znamená to, že jedete mimo stanovená pravidla?

To já nevím. Musím se přiznat, že takovéto detaily neznám. Kolegové mě informovali o tom, že skutečně reagovali, protože spoustu těch zjištění uzavřeli už v předchozí odpovědi (reakce české strany na předběžnou auditní zprávu – pozn. red.). Že vlastně ta naše argumentace jim stačila a uzavřeli ta zjištění jako OK. A pak zůstalo ještě několik zjištění – konkrétní čísla jsou v tiskové zprávě – a ta zůstala otevřena a na to zase reagovaly české orgány. Takže my teď vlastně čekáme, jestli bude Evropská komise s připomínkami, co k tomu máme, OK. Anebo řekne ne, tohle si třeba potřebujeme ještě vysvětlit. Takže prostor tam samozřejmě ještě je.

Podle vašeho vládního kolegy Jaroslava Havlíčka (za ANO) jste si od Evropské komise vyžádali také doplňující materiály. Konkrétně zmínil, že budete chtít vidět posudky auditorů na toastovou linku Penam, která získala z unijních peněz 100 milionů korun a která byla z pohledu Bruselu problematická.

To vám musí říct gesční ministři, protože naše ministerstvo není auditovaný subjekt. Tím jsou řídící orgány (šlo například o ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo práce či Prahu – pozn. red.). Takže možná má pan ministr Havlíček více informací, protože tam má svůj operační program.

Audit u soudu

Také jste mluvila znovu o tom, že ve hře je stále soudní spor.

Ano. Myslela jsem to ale tak, že Česká republika určitě využije všechny možnosti k tomu, aby obhájila svůj názor. Neříkám explicitně, že to musí skončit u soudu, ale pokud bychom s tím nebyli ztotožněni, tak není žádný důvod, abychom se nebránili.

Audit o střetu záíjmů Evropská komise konečnou auditní zprávu kvůli proplácení dotací ze strukturálních a investičních fondů zaslala do Česka loni v prosinci. Podle dokumentu došla k závěru, že Babiš porušil evropskou i českou legislativu o střetu zájmů, jelikož měl mít současně zájmy v byznysu i české vládě. Premiér Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá a označuje šetření za politickou záležitost. Stejně tak jakékoli pochybení odmítl opakovaně i holding Agrofert.

Takže by to byla až krajní možnost?

To určitě. Všechno, co skončí u soudu, je krajní možnost. Spíš budeme hledat cestu, jak si to říct, proto jsme rádi i za tohle další kolečko. Ale jaké budou další kroky, to opravdu nevím.

Evropští kontroloři část připomínek české strany uznali. Hodnotíte tedy jejich přístup jako vstřícný?

Komise mě samozřejmě mile překvapila, že spoustu těch zjištění uznala a uzavřela je. Takže si myslím, že čte naše argumenty, zamýšlí se nad tím. Řekla bych, že spolu komunikujeme jako dva rovnocenní partneři.

Odpověď jste poslali do Bruselu v pátek pozdě odpoledne. To bylo úmyslně, aby to uniklo širší pozornosti?

Ne, takhle jsme vůbec neuvažovali. Já jsem pod mediálním tlakem, proč to máme tak dlouho a proč jsme to neposlali dřív. Takže jsem kolegům řekla: jak to bude, pošlete to kolegům na stálé zastoupení (Stálé zastoupení Česka při Evropské unii – pozn. red.). Já jsem myslela, že mě naopak pochválíte, že je to o týden dřív.

Já jsem si spíš říkala, proč jste si to nenechali až na pondělí ráno. Mohli jste to ještě překontrolovat čerstvýma očima.

Bereme to, jak to je. Pracuje se na tom soboty, neděle. Jak to přišlo, tak jsem říkala, proč to tady budete sušit celý víkend, tak to pošlete. Taky jsem nevěděla, kolik na to stálé zastoupení potřebuje času, aby to poslali Evropské komisi. Oni to ale vlastně taky jen zamašličkovali a poslali.