‚Očekáváme konkrétní důkazy.‘ Ministerstvo žádá od Bruselu posudky auditorů na toastovou linku Penam

Do Bruselu měly zaslat pouze informaci, jak zohlednily chyby v projektech Agrofertu dotovaných z evropských peněz. Jenže vládní úřady šly vlastní cestou: místo příslibu nápravy adresovaly Evropské komisi ohledně konečné zprávy ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) další připomínky. A nejen to. Požadují také posudky tamních auditorů na linku na výrobu toastového chleba Penam. Serveru iROZHLAS.cz to řekl ministr Karel Havlíček (za ANO). Původní zpráva Praha 6:33 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pekárna Zelená louka z holdingu Agrofert získala na stavbu linky na výrobu toastového chleba značky Penam z unijních peněz 100 milionů korun | Zdroj: Profimedia

Mělo jít o linku „s výraznými inovačními prvky“, díky níž má pekárna Zelená louka vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů značky Penam. Alespoň tak to firma spadající do holdingu Agrofert napsala do popisu projektu, jehož celkovou hodnotu vyčíslila na 400 milionů korun.

Česko poslalo do Bruselu odpověď na audit o Babišově možném střetu zájmů Číst článek

Ministerstvo průmyslu a obchodu pekárně na stavbu linky přispělo z evropských fondů hned čtvrtinou peněz, tedy částkou 100 milionů korun, které byly zatím proplaceny jen z české státní kasy. Evropští kontroloři totiž v rámci auditního šetření kvůli podezření na premiérův střet zájmů zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii.

Šéf resortu Karel Havlíček chce ale nyní znát více podrobností. „Ohledně toastové linky Penam chceme vidět posudky auditorů Evropské komise,“ napsal vicepremiér pro iROZHLAS.cz v SMS zprávě na dotaz, zda v odpovědi pro Brusel tento projekt rozporovali.

„Audit obsahuje pouze konstatování. A tím, že je to ve zřejmém rozporu s hodnotiteli, tedy pojetím procesní inovace dle Frascatiho manuálu, který je v Evropské unii určující, tak očekáváme konkrétní důkazy,“ pokračoval Havlíček, jehož resort se na reakci pro unijní auditory podílel.

Komise v závěrečné zprávě, o které už dříve podrobně informoval server iROZHLAS.cz, například uvedla, že německá společnost Lieken AG vyráběla podobný toastový chléb už v roce 2013, tedy v době, kdy se tato firma stala členem skupiny Agrofert. Penam rozjel moderní linku na toastový chléb v březnu 2018 v Herinku u Prahy.

Odpověď auditorům

Evropská komise konečnou auditní zprávu kvůli proplácení dotací ze strukturálních a investičních fondů zaslala do Česka loni v prosinci. Podle dokumentu došla k závěru, že Babiš porušil evropskou i českou legislativu o střetu zájmů, jelikož měl mít současně zájmy v byznysu i české vládě.

Premiér Babiš střet zájmů dlouhodobě odmítá a označuje šetření za politickou záležitost. Stejně tak jakékoli pochybení odmítl opakovaně i holding Agrofert.

‚Nevyvinuli sami žádnou novou technologii.‘ Pět nejzávažnějších chyb v dotacích pro Agrofert Číst článek

Auditoři v prosinci potvrdili své předběžné závěry, že premiér je ve střetu zájmů. Tuzemské úřady pak měly do začátku června čas na to, aby řekly, jakým způsobem celou situaci vyřeší. Ministerstvo pro místní rozvoj v čele s Klárou Dostálovou (za ANO), které odpověď pro Brusel kompletovalo, ale od začátku tvrdilo, že je nadále prostor pro připomínky.

Dostálová také stojí za svým dřívějším výrokem, že je připravena se proti závěrům evropských kontrolorů bránit do posledního dechu, a to i u evropského soudního dvora. „Česká republika určitě využije všech svých možností, které má, aby obhájila svůj názor,“ reagovala na aktuální dotazy redakce.

Odpověď předal resort Dostálové českým diplomatům v Bruselu v tichosti a bez větší pozornosti médií v pátek pozdě odpoledne. Ministerstvo o tom posléze informovalo na webu v tiskové zprávě. Ještě tentýž den dokument odešel komisařům, jak redakci potvrdil mluvčí Stálého zastoupení Česka při Evropské unii Petr Janoušek.

Nyní by Evropská komise měla rozhodnout o konečné částce, o kterou by mělo Česko kvůli chybám v dotačních projektech přijít. K tomu podle Dostálové dojde nejdříve na podzim. „Jak řekl komisař Hahn (eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn – pozn. red.), finální rozhodnutí lze očekávat zhruba na podzim. Takže do té doby, pokud nás komise pozve k jednání, budeme připraveni. V tuto chvíli nemůžeme další kroky komise předjímat,“ doplnila Dostálová.

Podle konečné zprávy evropských auditorů nemá holding Agrofert kvůli chybám nárok na celkem 285 milionů korun z unijních peněz. Tuto částku vyčíslili na základě porušení zákona o střetu zájmů, ale i nedostatků ve schválených projektech. To je třeba případ zmíněné dotace na výrobu toastového chleba značky Penam v Pekárně Zelená louka, ale i dalších projektů.