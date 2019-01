Kontrola střetu zájmů i otázky na plejádu pracovníků. Na zemědělském fondu skončil audit kvůli Babišovi

Na Státním zemědělském intervenčním fondu v pátek skončil audit Evropské komise kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). Výsledek prověrky by měl být znám nejpozději v dubnu. Rozdělování dotací tým z Bruselu kontroloval už minulý týden na ministerstvu pro místní rozvoj a ministerstvu práce. Babiš i Toman střet zájmů odmítají. Praha 14:12 18. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Já jen chci zopakovat, že aféra, kterou vyvolali naši europoslanci, je nesmyslná,“ řekl ČTK ke končícímu auditu Babiš. „Jsem přesvědčen, že audit dopadne dobře. Je to politická záležitost, blíží se evropské volby, je to jeden z dalších pokusů nějak mě očerňovat. Je to nesmysl,“ dodal.

Auditoři opustili Státní zemědělský a intervenční fond v poledne. „Kontrola byla zaměřená především na schválené nebo už proplacené projekty z Programu rozvoje venkova od roku 2012 a dále na finanční výdaje od roku 2017. Audit se zaměřil také na kontroly na místě, následné kontroly, postupy a mechanismy, které zamezují střetu zájmů,“ řekla pro server iROZHLAS.cz mluvčí zemědělského fondu Vladimíra Nováková.

‚Nestrannost premiéra v ohrožení.‘ Piráti poslali do Bruselu i Černošic analýzu ke střetu zájmů Babiše Číst článek

Podklady k auditu, který probíhá od pondělí, fond spolu s ministerstvem zemědělství zaslal už zkraje roku. Co přesně budou auditoři prověřovat, věděl SZIF dopředu.

„Měli jsme k dispozici program auditu. Šlo o několik bodů zaměřených spíše obecně na projektová opatření. A jedním z nich bylo také prošetření projektů, které se týkají společností Agrofert a Agrotrade (firmu vlastní otec ministra Tomana, rovněž čerpá evropské dotace – pozn. red.),“ popsala mluvčí.

Mise z Evropské komise ovšem nekontroluje jen dokumentaci, vyslechla také množství pracovníků. „Dotační opatření probíhají napříč celým fondem, jde tedy o celou plejádu zaměstnanců. Pokud se chtějí auditoři na něco zeptat nebo vysvětlit podrobnosti, jsou k dispozici. Je zapotřebí argumentace z naší strany,“ doplnila Nováková.

Asistence z ministerstva

Auditorům asistují také dva zástupci ministerstva zemědělství, jak redakci řekl mluvčí Vojtěch Bílý. „Fyzicky u nás na ministerstvu auditoři nebyli, dva ředitelé jim ale byli celý týden na fondu k ruce, kdyby bylo něco potřeba.“ Jedním z nich byl podle Bílého ředitel Josef Tabery, který odpovídá za kontrolovaný dotační program k rozvoji venkova.

Dotace pro Čapí hnízdo Babiš je také podezřelý z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu v případě padesátimilionvé dotace pro farmu Čapí hnízdo. Česko se nakonec rozhodlo nežádat EU o proplacení poskytnuté dotace a naopak vyzvalo koncern Agrofert, aby tyto peníze státu vrátil. Holding tak učinil, zároveň ale odmítl, že by to znamenalo přiznání, že farma získala dotaci neprávem. Server iROZHLAS.cz se kauze systematicky věnuje: přinesl třeba ucelý přehled důkazů, se kterými pracují vyšetřovatelé.

Závěrečná zpráva auditorů by podle mluvčí SZIF Novákové měla být hotová v řádu dvou až tří měsíců. Už minulý týden přitom kvůli rozdělování evropských peněz proběhla prověrka na ministerstvu pro místní rozvoj a ministerstvu práce.

Podezření, že Babiš i Toman porušují nové evropské nařízení o střetu zájmů, vznesla česká Transparency International, připojili se k ní i opoziční Piráti. Podle nich Babiš i po vložení Agrofertu do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň jako předseda vlády má vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku.

Babiš to popírá. Stejně tak odmítá střet zájmů ministr Toman. „Nejsem si vědom toho, že bych podepsal cokoliv směrem k firmě, kterou vlastní otec,“ řekl před časem pro Radiožurnál.

Stopka na dotace

Holding Agrofert podle výročních zpráv získal předloni na zemědělských a dalších dotacích 1,95 miliardy korun, o rok dříve pak zhruba 1,5 miliardy korun. Přislíbeny ale měl v daných letech dotace zhruba o sto milionů vyšší.

Střet zájmů senátora Valenty bude řešit přerovský magistrát, uvedlo ministerstvo spravedlnosti Číst článek

Evropský parlament loni v prosinci přijal rezoluci, v níž vyzval komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Europoslanci požadují mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Ministerstvo financí oznámilo, že nebude komisi takové žádosti posílat.

SZIF navíc tvrdí, že od loňského 2. srpna, odkdy platí evropské nařízení ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt z evropského Programu rozvoje venkova. Ostatním zemědělcům se dotace standardně vyplácejí.

Od srpna však fond stále proplácí Agrofertu dotace na starší projekty nebo na přímé platby. Na investice v rámci daného dotačního programu šlo koncernu 42,7 milionu korun, celkově 430,6 milionu korun.

Možným střetem zájmů Babiše se zabývá také městský úřad v Černošicích. Vyžádal si proto třeba stanovisko všech sněmovních stran, jak už dříve upozornil server iROZHLAS.cz.