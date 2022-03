Ministr k auditu o střetu zájmů: Bude to jemná právní hra. Nelze vyloučit, že dojde k soudním sporům

Česko dostalo z Bruselu finální zprávu k zemědělskému auditu ke střetu zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO). Jak ve čtvrtek řekl novinářům ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), je nyní potřeba počkat na český překlad dokumentu. „Bude to jemná právní hra,“ míní. Zároveň podle něj nelze vyloučit, že dojde k soudním sporům. Rozhovor Praha/Brusel 13:41 31. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Nekula | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na sociálních sítích jste oznámil, že Česko už má finální zprávu k auditu ke střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Jaký bude další postup? A můžete sdělit, co ta zpráva obsahuje?

Dostali jsme auditní zprávu, teď se s ní seznamujeme. Míč je teď na straně Státního zemědělského intervenčního fondu. Pracovníci SZIF se seznamují s jednotlivými detaily a ještě bude potřeba udělat jeden formální krok, a to počkat na český překlad této auditní zprávy. Tím bude dovršen celý ten cyklus.

Za Českou republiku musím říci, že kromě jedné dotace všechny ostatní nebyly proplaceny, takže České republice nehrozí žádná škoda.

Česko dostalo od Evropské komise finální zprávu k zemědělskému auditu k Babišovu střetu zájmů Číst článek

O jaké dotaci se bavíme, která byla proplacena a jak v tomto případě bude nakládat?

Velice důležité bude počkat na seznámení s těmi jednotlivými detaily. Je to opravdu právničina. Je potřeba si přečíst slova pořádně a řekl bych i několikrát. Je to právní bitva a bude to mít určitě pokračování. Nelze vyloučit, že dojde k nějakým soudním sporům.

Můžete být konkrétnější, která ta dotace to je? A mohl byste alespoň nastínit, jak si představujete termínově? Protože říkáte, že čekáme na překlad, potom bude asi potřeba nějaká reakce. To znamená, bavíme se o dnech, týdnech, měsících?

Bavíme se o dnech, maximálně dvou týdnech.

Jste v kontaktu se zemědělským fondem? A máte u nich příslib toho, že skutečně ty dny, které vy byste chtěl, budou dodrženy?

Ráno jsem se sešel s ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu Martinem Šebestiánem a probírali jsme téma té zprávy. Měli jsme ji na stole, hovořili jsme o ní a bavili jsme se o dalších krocích.

Ministr Síkela odebere Penamu dotaci 100 milionů na ‚lepší‘ tousťák. Brusel mu dal důvod v podobě posudků Číst článek

Mohl byste nastínit, jaké kroky byste v tuto chvíli chtěl udělat?

Je to úkol hlavně pro pracovníky SZIF. Je potřeba se na to takto dívat.

Zmiňoval jste soudní cestu. Jaké má Česko možnosti se bránit proti závěrům? Už je ve hře nějaká žaloba?

Myslím, že Česká republika se nebude až tak muset bránit. Jak jsem řekl, kromě jedné dotace ve výši myslím cirka 700 tisíc korun, tak všechny ostatní dotace byly zadrženy, nebyly proplaceny, takže škoda nehrozí. Je potřeba se podívat na širší právní souvislosti.

Uvidíme, co nám přinese ten detail, který je schovaný mezi jednotlivými slovy. Bude to jemná právní hra.

Zmiňoval jste určité právní kroky. Jaké to budou?

Nechci předjímat, je to o určité taktice.