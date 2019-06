‚Je to hodně silné kafe.‘ Politici reagují na audit Evropské komise o střetu zájmů Babiše

To, co bylo zverejneno v kauze střetu zájmu premiéra, je jen část. Ještě to důležitější nás čeká - na ještě jedné zpráve @Evropská komise v ČR pracuje. A to je posouzení jeho střetu zájmu a zájmu pana ministra #Toman v oblasti zemědělství. AB si musí vybrat,zda bude politikem nebo podnikat.