Reakci na audit k Babišovu střetu zájmů sepíšou dotčené resorty. Brabec chce podat trestní oznámení

Reakci na návrh auditní zprávy Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) budou psát dotčené resorty, uzavře ji Národní orgán pro koordinaci při ministerstvu pro místní rozvoj. Novinářům to po pondělním jednání vlády řekl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Praha 21:15 3. června 2019

Ministři průmyslu a obchodu a životního prostředí Karel Havlíček (za ANO) a Richard Brabec (ANO) zpochybnili některé části návrhu, který zveřejnila média. Brabec uvedl, že bude zvažovat právní kroky proti podle něj nepodloženým tvrzením auditní zprávy.

Podle Havlíčka našli úředníci po prvním náhledu ve zprávě „poměrně velkou řadu zcela zásadních rozporů“. Auditoři podle něj nebrali na zřetel zásadní požadavky a připomínky. Resort podle něj využije možnosti kompletní oponentury, protože kdyby měla být zpráva „překlopena na všechny firmy, byla by to cunami“.

„Není to o tom, že bych se já na to dneska ráno podíval. Je to o tom, že vlastně po dobu celého víkendu vlastně úředníci už na tom pracovali, protože pochopitelně jsou lehce vystrašeni. A to vystrašeni ve smyslu toho, že je někdo napadá, ačkoli jsou toho názoru, že to bylo přerozděleno správně,“ prohlásil Havlíček.

Dodal, že ministerstvo by postupovalo stejně, pokud by šlo o jakoukoli jinou firmu.

„Z pohledu úředníků je to určitý šok, protože oni auditorům odpovídali,“ řekl Brabec. Uvedl, že kvůli úniku zprávy ministři musí reagovat na to, „že jsou ukřižovávaní na základě spekulací“. „Dělají se závěry na základě předběžných zpráv,“ řekl. Je přesvědčen o tom, že řada věcí se ve zprávě změní.

Brabec zpochybnil některá tvrzení týkající se přesunu peněz z Operačního programu Doprava do Operačního programu Životní prostředí.

„A teď tam někdo je schopen tvrdit, absolutně bez důkazů, a spekuluje o tom, že já jako bývalý historicky zaměstnanec chemického průmyslu jsem někde nahrával chemickému průmyslu anebo průmyslu vůbec. Je to pro mě, vážení, neuvěřitelné. Je to i osobní napadení, já budu zvažovat právní kroky,“ prohlásil.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) zdůraznila, že zprávu resorty budou zpracovávat v režimu důvěrné. Zopakovala, že do Česka přišla nestandardní cestou, bez podpisů, elektronicky, a že sama nebude jednotlivá zjištění komentovat. Národní orgán pro koordinaci spadá pod její úřad.