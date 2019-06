Přehled tisku: vliv energetických nápojů, bezpečnost cyklistů a nedostatek peněz na stravu v léčebnách

Ve středečním tisku se dočtete, že léčebny dlouhodobě nemocných nemají dostatek peněz. Tématu se věnuje regionální Deník. Mf Dnes upozorňuje na nedostatek štěrku, který zdraží některé stavby, a Lidové noviny informují o vlivu energetických nápojů na lidské tělo. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:09 26. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S teplým počasím vyráží na silnice stále víc cyklistů, jejich bezpečnosti se věnuje deník Právo. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Deník

Léčebny dlouhodobě nemocných nemají dostatek peněz na kvalitní stravu pro pacienty. Regionální Deník píše, že na celodenní stravu pro své pacienty mají jen asi 160 korun. Celodenní náklady na stravu pro jednoho pacienta se přitom pohybují od 159 do 188 korun.

Tyto výsledky ukázal průzkum, který uspořádala Asociace českých a moravských nemocnic v 61 špitálech, jež poskytují následnou a dlouhodobou péči. Leží v nich asi 9000 pacientů. Pro řadu z nich je podle Deníku právě dobré jídlo jedním z mála potěšení, které si můžou dopřát. Podle Asociace je nemožné jim za 160 korun dopřát opravdu chutný oběd. Podobně jsou na tom i další takzvané hotelové služby nemocnic. Patří mezi ně třeba energie, praní prádla nebo úklid.

E15

Deník E15 píše, že se v Česku zdvojnásobil zájem o oddlužení. Od začátku června, kdy začala platit novela insolvenčního zákona, podalo návrh už téměř tři tisíce lidí. A toto číslo se má podle insolvenčních správců dál navyšovat. Novela nabízí dvě základní varianty oddlužení.

První počítá s tím, že se dlužník úspěšně zbaví všech pohledávek, pokud během tří let splatí 60 procent svých dluhů. Druhá varianta je pětiletá, a dlužník přitom musí zaplatit alespoň třicet procent svých závazků. Soud musí také přihlédnout k tomu, jestli se dlužník opravdu snažil splácet - například jestli si našel přivýdělek nebo aktivně hledal lépe placenou práci i mimo svůj obor.

Mf Dnes

Nedostatek štěrku brzy zdraží některé stavby. Všímá si toho Mf Dnes. Aktivní lomy na kámen, štěrk a písek se totiž v Česku za pár let dotěží. Pro další těžbu ale chybějí povolení. Podle geologů se jich u nás za posledních několik let posuzovalo asi tři desítky. Jen část byla úspěšná. Například jenom silnice tvoří z víc než devadesáti procent kamenivo. Dnes se u nás využívá 222 kamenolomů. Z dat České geologické služby vyplývá, že do sedmi let se polovina z nich dotěží. U ložisek štěrkopísků je situace ještě horší.

Lidové noviny

Energetické drinky klamou tělo. Tak zní titulek Lidových novin. Po odeznění účinků se navíc může vrátit pocit velké únavy, úzkosti nebo objevit porucha spánku. V energetických nápojích je podle lékařů často překračovaná denní dávka kofeinu. Podle lékařky Miroslavy Navrátilové z Fakultní nemocnice v Brně se energy drinky tváří velmi přívětivě tím, že obsahují různé extrakty z bylinek, vitaminy nebo minerály. Při delším užívání a překračování dávek taurinu nad pět gramů ale může dojít k postižení centrální nervové soustavy a poruchám paměti, koordinace, ale také k průjmům.

Hospodářské noviny

Premiérův možný střet zájmů odhalil nedostatky v protikorupčním rejstříku. To se dočtete v Hospodářských novinách. Rejstřík má zajistit dohled nad tím, kdo získává veřejné zakázky. Piráti proto požádali soud, aby prověřil, jestli holding Agrofert uvádí svého skutečného vlastníka. Soud ale uvedl, že informace do rejstříku jenom zapisuje a nekontroluje. Agrofert, který vložil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v roce 2017 do svěřenských fondů, uvádí jako skutečné majitele své dva správce. Tahle informace je podle Pirátů chybná. Jenže soud tyhle údaje nejen že neověřuje, ale za chybná uvedení navíc ani nestanovuje žádné sankce. Například v obdobné evidenci na Slovensku hrozí firmám za chybné informace pokuta až milion eur.

Právo

S teplým počasím vyráží na silnice stále víc cyklistů, jejich bezpečnosti se věnuje deník Právo. Jen loni se cyklisté účastnili víc než čtyř tisíc nehod, z čehož přes půlku zavinili. Téměř čtyřicet jich zemřelo. Letošní statistiky zatím ukazují na vyšší čísla. Přitom přílbu ani zvonek dospělí cyklisté při jízdě mít nemusejí. Zvonek ani přilba v povinné výbavě není.

Přílbu musejí na kole nebo koloběžce mít jen cyklisté mladší osmnácti let. Podle Centra dopravního výzkumu by přitom skoro 40 procent ze zemřelých cyklistů mohlo nehodu přežít, pokud by měli na hlavě helmu. Například zvonek byl na kole samozřejmostí, ale tato povinnost zmizela s vyhláškou z roku 2002. Spolu s krytem řetězu a blatníky už patří zvonek mezi doporučené vybavení.