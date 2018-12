Kolik peněz mělo letos do Agrofertu putovat z evropských fondů? Podívali jsme se do smluv

Europoslanci ve čtvrtek odhlasovali, že vyzvou Evropskou komisi k zastavení dotací Agrofertu. Důvodem je možný střet zájmů současného českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Od srpna navíc platí přísnější evropská pravidla o střetu zájmů a podle komisaře Oettingera nebyly od té doby Česku vyplaceny žádné peníze pro Agrofert. Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál společně zjišťovaly, kolik peněz Agrofert od Evropské unie letos získal. Původní zpráva Praha, Brusel 18:40 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Agrofert (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek

Hlasování v Evropském parlamentu předcházelo středeční jednání, na kterém eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger sdělil, že od 2. srpna nebyly do Česka vyplaceny žádné peníze z evropských fondů. „Pokud nebude situace z našeho pohledu vyjasněna, nebude vyjasněn střet zájmů a situace nebude uspokojivá, nemáme v úmyslu vyplácet žádné prostředky,“ oznámil Oettinger. Později vysvětlil, že zastavení dotací se týká Agrofertu, nikoli celé České republiky.

Agrofert čerpá ze dvou fondů

Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) a Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond: to jsou dva subjekty rozdělující dotace, s nimiž za letošní rok podepsala některá z firem v holdingu Agrofert smlouvu. Plyne to ze záznamů v Registru smluv zpracovaných aplikací Hlídač státu. Celkem jde o 81 dohod, které ale pravděpodobně nezahrnují všechny dotace, které holding Agrofert získal. Navíc u lesnického fondu není u smluv uvedená jejich hodnota.

Slovo „dotace“ se od začátku letošního roku vyskytuje celkem ve 151 smlouvách týkajících se Agrofertu, jejich celková cena je 2,64 miliardy korun.

Přehled není kompletní, firmy z holdingu pravděpodobně čerpají dotační peníze podepsané v letech minulých. Rovněž není jisté, zda všechny firmy dočerpají veškeré schválené prostředky.

K přesným číslům je ale problematické se dostat. SZIF zveřejňuje příjemce dotací vždy jen za celý uplynulý rok a státní registr dotací zase neobsahuje zdaleka všechny programy, v rámci kterých se finance rozdělují.

„Za program rozvoje venkova jsme holdingu Agrofert proplatili od data 2. srpna 2018 starší projekty z roku 2016 a 2017, celkem za 46,8 milionu korun,“ napsala Radiožurnálu mluvčí fondu Vladimíra Nováková.

„Nejméně do konce roku 2018 neevidujeme žádnou platbu, která by měla být učiněna na investiční opatření programu rozvoje venkova vůči skupině Agrofert,“ dodala s tím, že fond bude situaci konzultovat s ministerstvem financí a ministerstvem zemědělství. Podle Novákové se současná situace nijak nedotkne plateb z Evropského zemědělského záručního fondu.

Podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky má koncern zhruba 200 firem, které si žádají o různé dotace samy a také je průběžně dostávají. Dotace jsou navíc vypláceny zpětně. Agrofert tak podle něj nemá informace, že by došlo od srpna k nějakému plošnému zastavení peněz.

Miliardy v dotacích

Podle komisaře EU pro rozpočet Guntera Oettingera Evropská komise zahájí v lednu audity vyplácení evropských peněz Česku za období let 2007 až 2013 a poté za roky 2014 až do 2. srpna 2018, tedy do platnosti přísnějšího nařízení EU o střetu zájmů. Podle Hanzelky je Agrofert připraven poskytnout „veškeré požadované informace a součinnost“.

Dotace jsou pro Agrofert významnou položkou. Celý holding získal loni jak u nás tak i v zahraničí podle výročních zpráv na evropských dotacích celkem 2,1 miliardy korun.

Pro srovnání: v roce 2013 kdy Andrej Babiš ještě nebyl ve vládě, získala firma celkem 1,13 miliardy korun. V roce 2014, kdy už byl ministrem financí, vzrostly koncernu dotace na 1,6 miliardy korun.

Zemědělství i nové stroje

Agrofert dotace čerpá především formou takzvaných přímých zemědělských plateb v rámci společné zemědělské politiky EU. Ty dostává každý zemědělec na hektar nebo také na kusy dobytka. V roce 2017 tak dostal Agrofert 1,3 miliardy korun. Dalších 607 milionů získal jako investičních dotace, tedy na pořízení majetku jako jsou stroje, technologie či nemovitosti. Nejvíce v Německu, kde dostal dotaci na stavbu pekárny přes 200 milionů korun.

Další peníze holding získává ze strukturálních fondů financujících projekty na rozvoj venkova či zaměstnanosti. Z nich pocházela například padesátimilionová dotace na Čapí hnízdo, kterou musel Agrofert vrátit. Známa jsou čísla jen za období let 2009 až 2015, za tu dobu z těchto fondů Agrofert získal celkem 1,6 miliardy korun.

Podle evropských právníků střet trvá

Dotace jsou propláceny z evropských peněz zpětně, může to být i po několika letech. Například Státní zemědělský a intervenční fond proplatil letos Agrofertu v rámci Programu rozvoje venkova dva projekty v řádu milionů korun.

Podle mluvčí fondu Vladimíry Novákové šlo ale o podpory schválené již v roce 2016 a 2017. „Žádné nové projekty schválené po 2. srpnu letošního roku nebyly Agrofertu z Programu rozvoje venkova proplaceny,“ uvedla. Řada by na ně stejně přišla nejdříve příští rok.

Babiš v současné době není vlastníkem Agrofertu, holding vložil do svěřenského fondu loni, poté, co poslanci odhlasovali nový zákon o střetu zájmů, přezdívaný také lex Babiš.

Podle analýzy právní služby Evropské komise je ale Babiš podle evropských pravidel stále ve střetu zájmů, protože má zájem na ekonomickém úspěchu Agrofertu. Babiš opakovaně odmítl, že by holding po vložení do svěřenského fondu nadále ovládal.