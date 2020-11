Po necelém roce dorazil do Česka další klíčový rozbor Evropské komise ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). A na první pohled z něj vyplývá, že ji obhajoba tuzemských úřadů příliš nepřesvědčila. Brusel totiž trvá na tom, že Babiš stále ovládá holding Agrofert a porušuje tak českou i evropskou legislativu. Požaduje zároveň kontrolu dalších dosud neprověřených projektů koncernu. „Česko má v předcházení střetu zájmů závažné nedostatky,“ píšou auditoři.

„Pan Babiš ovládá společnosti ze skupiny Agrofert,“ píše Evropská komise hned v úvodu dopisu, kde shrnuje své dosavadní závěry auditního šetření. Kritizuje v nich, že Česko konfliktní situaci příliš neřeší. Premiér podle Bruselu coby veřejný funkcionář tak nadále porušuje český zákon o střetu zájmů. Ten říká, že firma, kterou alespoň ze čtvrtiny vlastní člen vlády, nesmí pobírat dotace ani investiční pobídky. Zakazuje také, aby politici na vysokých postech vlastnili média.

Osmistránkový dopis navazující na auditní šetření Evropská komise zaslala ministerstvu pro místní rozvoj coby národnímu koordinačnímu orgánu pro eurodotace 22. října. Dokument opatřila 198 stranami příloh, které podrobně rozebírají odhalená pochybení. Brusel tak reagoval na české stanovisko k závěrečné auditní zprávě odeslané v květnu.

„Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a kvůli údajnému střetu zájmů nebude Česká republika vracet žádné peníze.“ Andrej Babiš (premiér a šéf ANO v textové zprávě pro iROZHLAS)

Evropská komise v dokumentu dále uvádí, že veškerá unijní podpora, kterou tuzemské úřady přikleply Agrofertu v posledních třech letech, byla přidělena neoprávněně. „Veškeré dotace udělené skupině Agrofert po 1. září 2017 (…) jsou v rozporu s článkem 4c o střetu zájmů za předpokladu, že žádost o dotaci byla předložena během 1. září 2017 či po něm a dotace byla udělena v době, kdy byl pan Babiš veřejný funkcionář ve smyslu tohoto ustanovení,“ stojí dále v dopise.

Původně se přitom mělo za to, že stěžejní datum pro platnost paragrafu o střetu zájmů je 7. února 2017. Podle únorového nálezu Ústavního soudu to však platí pouze pro zákaz vlastnit média, v případě omezení týkajících se dotací a investičních pobídek má být rozhodný zářijový termín. Byla to podle všeho i jedna z námitek české strany, které Brusel vyhověl.

„Komise proto dospěla k závěru, že řídící orgány programů spolufinancovaných Evropskou unií v České republice nesmějí od tohoto data vybírat a poskytovat veřejné dotace firmám ze skupiny Agrofert,“ uvádí dále dokument. Podle dřívějšího prohlášení českých úřadů jsou dotace pro Agrofert aktuálně opatřeny preventivní stopkou.

Brusel tak došel k závěru, že Česko má ohledně Agrofertu „závažné nedostatky“ v předcházení střetu zájmů. Přitom by podle něj stačilo, kdyby tuzemské úřady uplatnily stávající legislativu.

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) by podle Evropské komise vyřešila aplikace stávající legislativy | Zdroj: iROZHLAS

A jak z toho ven? To už v prosinci 2018 popsal bývalý eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. Doporučil, aby Babiš buď vložil Agrofert do takzvaného slepého fondu, který však v Česku není možný, nebo přestal pobírat dotace, či odstoupil z čela vládní rady pro eurofondy. A konečně aby se zdržel jakýchkoli rozhodnutí v souvislosti s dotacemi.

Proti pravidlům

Evropská komise v dopisu připomíná, že se Babiš navzdory střetu zájmů nadále osobně podílí na plnění evropského rozpočtu v Česku. Během auditovaného období byl podle zjištění jejích kontrolorů ohrožen jeho „nestranný a objektivní“ výkon funkce premiéra, předsedy vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy i ministra financí, jelikož se „podílel na rozhodnutích, která mohla ovlivnit zájmy skupiny Agrofert“.

Vedle české legislativy Babiš podle Evropské komise přitom porušuje také unijní finanční nařízení, které začalo platit 2. srpna 2018. Podle něj ke střetu zájmů dochází, pokud je například z důvodu hospodářského či osobního zájmu „ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací“.

Opatření přijatá z podnětu evropských kontrolorů, která by měla střetu zájmů zabránit, ale nejsou podle stanoviska Bruselu dostatečná. Mezi ně patří například to, že premiér během projednávání témat spojených s evropskými dotacemi na vládě chodí takzvaně za dveře. Ačkoli jakýkoli střet zájmů od začátku odmítá, činí tak prý z preventivních důvodů.