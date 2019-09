Ministerstvo zemědělství odeslalo odpověď na audit Evropské komise

Ministerstvo zemědělství v pondělí odeslalo odpověď k předběžným závěrům Evropské komise ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Radiožurnálu to potvrdil šéf resortu Miroslav Toman (ČSSD). Auditní šetření kvůli vyplácení zemědělských dotací proběhlo v tuzemsku zkraje roku. Kontroloři po něm konstatovali, že český předseda vlády konflikt zájmů má. Aktualizujeme Praha 13:36 16. 9. 2019 (Aktualizováno: 13:51 16. 9. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Toman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Obsah odpovědi zaslané do Bruselu Toman nechtěl komentovat. „Odpověď na audit Evropské komise zpracoval Státní zemědělský intervenční fond. A bylo to odesláno prostřednictvím ministerstva. Takže by to mělo být dneska nebo zítra předáno,“ uvedl ministr pro Radiožurnál.​

Podle návrhu auditní zprávy je Babiš kvůli vyplácení dotací ve střetu zájmů a má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert.

Státní zemědělský intervenční fond už v minulosti rozhodl, že kvůli návrhu auditní zprávy neproplatí holdingu Agrofert žádné nenárokové zemědělské dotace od února 2017.