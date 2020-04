Závěr unijní mise ke střetu zájmů: Když se konflikt potvrdí, měl by Babiš rezignovat nebo prodat Agrofert

Pokud se potvrdí střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO), měl by situaci vyřešit rezignací, prodejem Agrofertu nebo ukončením pobírání dotací. V chystané zprávě to doporučují europoslanci z Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Jde o závěrečný výstup z jejich únorové mise do Česka. Radiožurnál má dokument k dispozici, výbor o něm bude jednat příští týden. Doporučujeme Brusel/Praha 12:25 30. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud se existence možného střetu zájmů českého premiéra potvrdí, musí ji vyřešit buďto prodejem jeho firem, ukončením pobírání jakýchkoli dotací nebo financí distribuovaných jeho vládou včetně prostředků Evropské unie, nebo rezignací na post předsedy vlády,” píše se v závěru chystané zprávy evropského kontrolního výboru, kterou nyní získal Radiožurnál.

‚Nevyvinuli sami žádnou novou technologii.‘ Pět nejzávažnějších chyb v dotacích pro Agrofert Číst článek

Česká vláda by podle předběžných závěrů evropského kontrolního výboru měla bezodkladně zajistit transparentní čerpání unijních dotací v souladu s platným právem, vyplývá dále z osmadvacetistránkového dokumentu. Ten je výsledkem únorové kontrolní mise výboru do České republiky.

Zpráva je zatím neveřejná, na výboru pro rozpočtovou kontrolu se ji její autoři chystají prezentovat 7. května. Výňatky ze zprávy tento týden zveřejnily Hospodářské noviny, které upozornily, že podle zprávy evropské dotace v Česku vysává oligarchická síť. Na obsah zprávy poukázal také europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Mise podle něj potvrdila „řadu znepokojivých skutečností“, na které jeho strana v předchozích letech upozorňovala.

Podobně mluví také lidovecký poslanec Tomáš Zdechovský, který byl vedle Peksy další český člen unijní delegace. „My jsme v rámci kontrolní mise nashromáždili obrovské množství důkazů ohledně premiérova střetu zájmů, který je dnes už nezpochybnitelný. To, že zprávu výbor projedná, je významný signál,“ uvedl pro Radiožurnál Zdechovský.

Reakci premiéra Andreje Babiše na předběžné výstupy evropského kontrolnímu výboru redakce shání. Že by byl ve střetu zájmů, český předseda vlády ale dlouhodobě odmítá. Označuje to za politickou záležitost. Preventivně však začal chodit - v případě, že vláda řeší evropské dotace - za dveře.

Stopka na dotace

Europoslanci ve zprávě také vyzývají Evropskou komisi, aby zastavila veškeré dotace pro firmy ve skupině Agrofert, a to dokud auditní řízení zkoumající možný střet zájmů nebudou u konce.

Andrej Babiš by se do té doby podle europoslanců měl také zdržet jakýchkoli vyjednávání, které se týkají rozpočtu Evropské unie, včetně víceletého finančního rámce pro roky 2021 až 2027. Ten by se podle Evropské komise přitom měl stát základním nástrojem pro oživení ekonomiky zasažené krizí, komise proto právě připravuje jeho nový návrh jako podklad pro vyjednávání mezi šéfy vlád zemí Evropské unie.

Pokud se střet zájmů premiéra Andreje Babiše kvůli čerpání evropských dotací ze strany holdingu Agrofert potvrdí, měl by podle europoslanců zvážit rezignaci | Zdroj: Radiožurnál

Na jednání Evropské rady za sebe šéfové vlád nemohou poslat žádnou náhradu, mohou pouze požádat jiného premiéra či premiérku o zastupování. Zpráva rozpočtového výboru má ale pouze charakter nezávazného doporučení a na výsledek auditního řízení Evropské komise nebude mít vliv.

Auditní řízení Auditní šetření Evropské komise proběhlo v Česku zkraje loňska. Zatímco u zemědělských dotací se na finální závěry stále čeká, první audit řešící kohezní fondy je už hotový. Do Česka dorazil loni v prosinci. Unijní kontroloři v ní došli k závěru, že premiér je ve střetu zájmů. Ten to však dlouhodobě odmítá a označuje ho za politickou záležitost.

Závěry kontrolní mise se promítnou do rezoluce o střetu zájmů a čerpání dotací v České republice, kterou Evropský parlament připravuje. Její projednání se ale zatím odkládá kvůli pandemii koronaviru.

Kontrolní mise výboru pod vedením německé europoslankyně Moniky Hohlmeierové zkoumala, jak Česko nakládá s evropskými dotacemi. „Získali jsme dojem, že není zaveden jasný systém, který by identifikoval střet zájmů. Je zapotřebí, abychom postupně zanalyzovali situaci v příštích týdnech a měsících,“ komentovala posléze návštěvu Hohlmeierová.

Premiér dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů. Delegaci už dříve označil za politickou misi a české účastníky Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) a Mikuláše Peksu (Piráti) za vlastizrádce, a to vhledem k tomu, že v Evropském parlamentu otevírají téma jeho možného střetu zájmů. Přímo o Hohlmeierové pak prohlásil, že je pomatená. Později se za svá slova omluvil.