Opozice dozor Lucemburku nad kauzou střetu zájmů vítá. ‚Další bič na Babiše,‘ reaguje premiér

Dozor na vyšetřováním kauzy střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) převzala evropská prokuratura. Informoval o tom server iROZHLAS.cz. Podle opozičních stran je dobře, že se do věci vložila evropská justice, varují však před zdržením. Mluví i o ostudě pro Česko. Babiš naopak změnu kritizuje a tvrdí, že jde o další zásah do českých vnitřních záležitostí. Tuzemské úřady podle něj nepotřebují pomoc od „evropských byrokratů". Praha 15:22 13. 6. 2021 (Aktualizováno: 15:56 13. 6. 2021)

„Ve věci již není Vrchní státní zastupitelství v Praze činné,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz sekretariát vrchní státní zástupkyně v Praze a potvrdil, že nastala změna v dozoru vyšetřování kauzy - toho se nově chopí Úřad evropského veřejného žalobce sídlící v Lucemburku. Jak řekla serveru na začátku června pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, její úřad neměl kvůli nadřazené příslušnosti evropské prokuratury jinou možnost.

Kauza střetu zájmů premiéra Andreje Babiše se tak dostala mezi první tuzemské trestní případy, kterým se evropská prokuratura bude věnovat. Řešit by jí měl jeden z pověřených unijních žalobců působících v Česku. Tým vyšetřovatelů, který na případu pracuje, by však měl zůstat beze změny.

„Je to další evropská instituce, která bude zasahovat do vnitřních záležitostí ČR a salámovou metodou získávat pro Brusel víc a víc pravomocí. Účelovou kauzu už dávno řeší české orgány, nepotřebují pomoc od evropských byrokratů. Zase ale mají další ‚bič‘ na Babiše a naši známí profesionální udavači mají zase další místo, kam udávat,“ napsal serveru iROZHLAS.cz v reakci na zprávu premiér Andrej Babiš (ANO).

Vítaná změna

Opoziční strany vstup evropské prokuratury do kauzy podporují, doufají v urychlení celého šetření. „Jsme rádi, že občané snad konečně najdou zastání u evropské žalobkyně. Je ovšem klíčové, aby převzetím případu nedošlo ke zdržení. Paní žalobkyně veřejně uvádí, že její úřad bude jednat pohotově a bez průtahů. Věříme, že tomu tak bude. Nemůžeme si dovolit dál dotovat pana premiéra místo rozvoje například zdravotnictví či školství,“ reagoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Holding Andreje Babiše během posledních let nezákonně vyčerpal od českých daňových poplatníků kolem 20 miliard korun a škoda neustále narůstá. To je obzvláště v době pandemie a ekonomické krize zcela nepřijatelné a je třeba urychleně situaci řešit,“ dodal Bartoš s tím, že jeho strana je připravena poskytnout plnou součinnost a potřebné podklady.

Koaliční Starostové pak považují změnu v dozoru za pochopitelnou, klíčové ale podle předsedy hnutí Víta Rakušana zůstává stanovisko české justice.

„Je zcela pochopitelné, že si případ přebrala i evropská justice, protože v případě čerpání dotací pro Agrofert z unijních fondů jde o zneužívání peněz všech evropských daňových poplatníků. Postup evropského veřejného žalobce bude důležité sledovat, protože jde o zcela ojedinělou záležitost i v evropském kontextu, ale spravedlnosti musí být beztak učiněno za dost u českých soudů,“ míní Rakušan.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová doufá, že zapojení evropské prokuratury bude znamenat rychlejší vyšetřování a postup v celé kauze. „Na druhé straně je to svým způsobem mezinárodní ostuda pro Českou republiku, že vůbec k takovému postupu musí dojít,“ napsala Pekarová Adamová.

Občanští demokraté oceňují, že na kauzu bude dohlížet nezávislá instituce. „Pan premiér se České republice stará o skutečně skvělé PR. Vzpomínám si, jak bylo v 90. letech na německých obchodech napsáno: ‚Češi, nekraďte tu.‘ Tak teď můžeme kvůli premiérovi ten stud zažít znovu. O střetu zájmů v jeho případě není pochyb, je dobře, že závažnost jeh počínání posoudí nezávislá instituce,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

Audit střetu zájmů Evropská komise v konečné auditní zprávě potvrdila, že premiér Andrej Babiš (ANO) porušuje české a evropské zákony, protože nadále ovládá holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Ten na ně podle zprávy nemá nárok. Česko se proti závěrečné zprávě už nemůže odvolat. Babiš střet zájmů odmítá. Stejně tak s výsledky prověrky nesouhlasí holding Agrofert.

Výhoda pro premiéra?

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) připomněl, že navzdory dozoru Úřadu evropského veřejného žalobce má nadále hlavní roli ve vyšetřování Policie České republiky. Podle šéfa KSČM by tak fakt, že evropská prokuratura musí respektovat české zákony, mohl dokonce hrát ve prospěch českého premiéra.

„Je to sice neobvyklé, odporuje to principu lex loci. Možné to je vzhledem k našim smluvním vztahům k zemím EU, ale nemusí to být nutně nevýhodné pro A. Babiše, protože i evropský žalobce se bude muset zabývat českým právním řádem a tedy respektovat český občanský zákoník,“ upozorňuje Filip.

Česká policie se kauzou kolem premiéra Babiše zabývá na základě širšího trestního oznámení od prosince 2019. Podala ho Pirátská strana s tím, že mohl být kvůli dotacím a tendrům pro Agrofert spáchán dotační podvod, poškozeny finanční zájmy Evropské unie či mohlo dojít ke zneužití pravomoci úřední osoby.

ČASOVÁ OSA Únor 2017 – Andrej Babiš (ANO) coby tehdejší ministr financí vkládá holding Agrofert do svěřenských fondů

Květen 2017 – Andrej Babiš končí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) coby ministr financí

Září 2017 – Zákon o střetu zájmů začíná být účinný

Prosinec 2017 – Andrej Babiš se stává premiérem menšinové vlády s ČSSD

Srpen 2018 – Začíná platit přísnější evropské nařízení o střetu zájmů

Listopad 2018 – Evropská komise se začíná z podnětu protikorupční organizace Transparency International zabývat možným střetem zájmů Babiše kvůli eurodotacím pro Agrofert

Prosinec 2018 - Andrej Babiš píše tehdejšímu eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že bude na vládě chodit při projednávání eurodotací z preventivních důvodů za dveře

Leden 2019 – V Česku probíhá auditní mise Evropské komise, která kontroluje dotace pro Agrofert

Červen 2019 – Evropská komise posílá do Česka předběžnou auditní zprávu, ve které konstatuje střet zájmů

Srpen 2019 – Česko rozporuje předběžnou auditní zprávu

Prosinec 2019 – Brusel posílá do Prahy konečné závěry prověrky, opět konstatoval střet zájmů

Květen 2020 – Česko reaguje na finální závěry Evropské komise

Říjen 2020 – Brusel v reakci kritizuje, že Česko Babišův střet zájmů dostatečně neřeší

Prosinec 2020 - Do Česka dorazil překlad klíčového dopisu k auditu

Březen 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do Bruselu reakci na auditní zprávu Evropské komise