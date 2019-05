Dotace Agrofertu neposíláme, potvrdil eurokomisař Oettinger. Audit možného střetu zájmů Babiše pokračuje

Komise pozastavila vyplácení části evropských dotací pro Agrofert a auditní šetření možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO) stále není dokončený. Uvedl to eurokomisař Günther Oettinger v dopise, v němž společnost Transparency International informuje o průběhu vyšetřování možného střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Už v dubnu přislíbil, že závěrečná zpráva bude hotová do půlky května. Praha 18:08 6. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Europoslanci budou debatovat o Andreji Babišovi a dotacích pro Agrofert | Foto: European Parliament/ Michaela Danelová, Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jako preventivní opatření komise nevyplácí dotace z evropských strukturálních fondů a investičních fondů Agrofertu nebo spřízněným příjemcům,“ napsal Oettinger v dopise.

Oettinger: Zprávu k auditu o Babišově možném střetu zájmů připraví Evropská komise do poloviny května Číst článek

Ten eurokomisař poslal řediteli protikorupční organizace Transparency International (TI) Davidu Ondráčkovi. Právě ta spolu s opozičními Piráty upozornila na to, že Babiš možná porušuje nová evropská pravidla o střetu zájmů.

Podle ní Babiš i po vložení Agrofertu do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň jako předseda vlády má vliv na jednání o podobě rozpočtu EU a o rozdělování evropských dotací v Česku. Babiš to dlouhodobě popírá.

Kvůli podezření přitom v minulých měsících proběhl v Česku rozsáhlý audit, při němž auditoři sbírali podklady na několika českých ministerstvech.

Hrozí vracení peněz

Pokud by úředníci v Bruselu střet zájmů potvrdili Česku by přitom hrozilo, že bude muset alespoň část už vyplacených dotací Agrofertu vracet. Ten v roce 2017 získal přes Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na dotacích celkem 1,1 miliardy korun.

Loni to pak bylo něco přes 903 milionů korun. Jedná se jak o nárokové dotace, tedy příspěvek na zemědělskou půdu a zvířata, které se vyplácí formou přímých plateb, i investiční dotace.

V hledáčku evropských kontrolorů jsou ale podle mluvčí fondu Vladimíry Novákové pouze investiční dotace. A na nich Agrofert přes SZIF loni inkasoval 66 milionů, oproti roku 2017 jde o zhruba třetinovou částku.

Celý dopis zveřejnil Ondráčka na twitteru organizace.

Vyřešení střetu zájmů premiéra @AndrejBabis je pro @EU_Commission absolutní prioritou pro ochranu rozpočtu EU.



Píše nám v aktuální odpovědi eurokomisař @GOettingerEU.



V dopise také oficiálně potvrzuje pozastavení části EU dotací pro Agrofert.



Onlinehttps://t.co/ttuOMXzjIx pic.twitter.com/xdphgd1QRe — Transparency International (@Transparency_CZ) 6. května 2019

‚Absolutní priorita‘

Oettinger v dopise zároveň píše, že audit ještě není dokončený. Na jednání europarlamentu v polovině března přitom přislíbil, že závěrečná zpráva bude dokončená do konce května. Česká strana by pak měla mít dva měsíce na to, aby se k výsledku vyjádřila.

Druhý Babišův dopis eurokomisaři ke střetu zájmů: Když se budou řešit dotace, opustím místnost Číst článek

Piráti nicméně už dříve avizovali, že chtějí znát jeho výsledky nejpozději na počátku května. Oznámili, že v opačném případě se obrátí na Soudní dvůr EU.

Europoslankyně Martina Dlabajová (ANO) upozornila, že věc možná neskončí po ještě delší dobu. Květnové návrhy auditních zpráv podle ní nejspíš nebudou veřejné, protože v nich bude prozatím chybět reakce české strany.

Jak uvedli Piráti v polovině dubna, výsledky podle nich nebudou zveřejněny před volbami do Evropského parlamentu, které proběhnou 24. a 25. května.

„Dovolte mi uzavřít tento dopis opětovným potvrzením plného odhodlání Komise při řešení této záležitosti a její absolutní priority ochránit evropský rozpočet,“ zakončil dopis eurokomisař.