V Bruselu se řeší možný střet zájmů Babiše. 'Vypadá to, že má i nadále výhody z Agrofertu‘ říká Zdechovský

Vedení evropského výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu v pondělí zaostří na českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a jeho možný střet zájmů.



Podle analýzy nevládní organizace Transparency International, ale i Pirátské strany a lidovců, Babiš stále vede holding Agrofert a čerpá z jeho provozu výhody.



Evropská pravidla ovšem nepřipouštějí, aby politik, který kontroluje státní rozpočet nebo využití dotací z Bruselu, vlastnil nebo ovládal firmy, které unijní peníze čerpají.



Podle zástupců Agrofertu ovšem Babiš nemá na společnost žádný vliv - na základě českého zákona o střetu zájmů převedl loni svůj majetek do svěřenských fondů.



Člen daného výboru Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL Radiožurnálu však řekl, že právní analýzy, které k celé věci vznikly, ukazují, že šéf kabinetu by ve střetu zájmů skutečně být mohl. „Je to nutné projednat a rozhodnout," uvedl europoslanec, který současně kandiduje v nadcházejících komunálních volbách.

Proč se začal údajným střetem zájmů Andreje Babiše zabývat tento výbor právě teď? O této problematice se přece ví už delší dobu.

Bylo potřeba prozkoumat veškeré materiály, které poskytla nevládní organizace Transparency International. Ta nám teď jako koordinátorům, kteří určují agendu kontrolního výboru, zaslala poměrně dobré materiály. Navíc i byly dokončeny další právní analýzy celého stavu, které ukazují, že by opravdu mohl být Andrej Babiš ve střetu zájmů.

Možný střet zájmů Andreje Babiše (ANO) byl tématem polední publicistiky Radiožurnálu.

Ten výklad je velmi špatný jenom v tom, že člověk dá věci svěřenského fondu a dělá, že mu nepatří. Je důležité, jestli je beneficient z provozu dané firmy. A tady to vypadá, že Andrej Babiš má i nadále výhody z Agrofertu. Tudíž střet zájmů se nejspíš bude podle evropských pravidel vztahovat i na něj. A to je nutné rozhodnout a projednat.

Představitelé Agrofertu ovšem argumentují tím, že pan Babiš převedl své firmy do svěřenských fondů a nemá na ně vliv. To prý dokazuje analýza správců těchto fondů Zbyňka Průši a právníka Alexeje Bílka. Vy máte k dispozici skutečně jednoznačné důkazy toho, že Andrej Babiš svoje firmy nadále ovládá?

Naši právníci vycházející z toho, co objevila jako první Transparency International s Rekonstrukcí státu, tedy že Andrej Babiš je konečný příjemce benefitů ze společnosti Agrofert. Může se kdykoli do té společnosti vrátit, a tudíž jako politik je ve střetu zájmů.

A jsou to skutečně úplně neprůstřelné důkazy?

Tato věc se nikdy předtím nerozhodovala. Nikdy jsme neměli politika v pozici premiéra, který by čerpal evropské dotace v takové míře jako Andrej Babiš. A nikdy jsme neměli politika, který zároveň vystupuje na jednáních jako majitel nebo bývalý majitel firem, která čerpá benefity z Evropské unie. On vlastně Andrej Babiš a vlastně celá kauza vytváří precedent. Proto říkám, že to musíme projednat a musíme od Evropské komise chtít jednoznačně, aby nám vysvětlila v případě, že Andrej Babiš není ve střetu zájmů, tak proč není.

Pokud český zákon o střetu zájmů nefunguje, pokud říkáte, že Andrej Babiš stále svůj vliv vykonává, tak přiznáváte, že zákon, který i vaše strana ve sněmovně prosazovala, je bezzubý?

Ne. Ten zákon byl přijímán v určitou chvíli, kdy nebyl na tuto eventualitu připraven. Takže se ukazuje, že jeho přijetí bylo velmi dobré, ale je potřeba ho zpřesnit a dopracovat.

Jaký tedy může být výstup daného výboru, případně Evropské komise?

Mohou být tři. Jeden z těch výstupů našeho výboru bude pozvání eurokomisařky takzvaně na kobereček, aby nám to vysvětlila. Druhý je, že komise celou věc začne zkoumat a dá stanovisko. Nebo třetí, že komise začne sama o sobě jednat už na základě celého dění. Jak jste sám řekl, tato věc je už známá a komise nekonala dostatečně. V případě, že začne konat, může být rozuzlení různé. V době vyšetřování může třeba i pozastavit některé dotace Agrofertu.

Radiožurnál oslovil europoslankyně a další zástupce hnutí ANO, ale nenašli si na rozhovor o této otázce čas.