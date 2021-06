‚Diktují, kdo má být premiér.‘ Babiš se vymezil proti rezoluci o střetu zájmů, označil ji za kampaň opozice

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pátek na sociálních sítích ostře ohradil proti rezoluci Evropského parlamentu, která odsoudila jeho střet zájmů a vyzvala evropské orgány i české úřady k razantnějšímu postupu vůči dotacím holdingu Agrofert. „Česká republika není kolonie Evropského parlamentu. Jejich rezoluce je totálně účelová a vylhaná. Diktují našim občanům, kdo tu má být premiér. To jsme tady v minulosti už 41 let měli!“ napsal na twitteru. Praha / Brusel 17:35 11. 6. 2021 (Aktualizováno: 18:27 11. 6. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle premiéra jde o strategii, jak ovlivnit nadcházející sněmovní volby v Česku a „pomoct Pirátům a opozici“. | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rezoluce není právně závazným aktem Evropského parlamentu. Podpořilo jí však 505 zákonodárců včetně těch českých. Podle europoslance Mikuláše Peksy (Piráti) funguje rezoluce jako návod pro Evropskou komisi, aby vyžadovala vrácení dotací udělených holdingu Agrofert, který v současnosti patří do svěřenského fondu, jehož obmyšleným je právě Babiš.

Podle premiéra a šéfa hnutí ANO jde ale o strategii, jak ovlivnit nadcházející sněmovní volby v Česku a „pomoct Pirátům a opozici“. „Vykážou si to Pirátská strana a koalice Spolu v nákladech na kampaň?“ uvedl Babiš na svém twitterovém účtu.

„Pokud to někdo neví nebo tápe, rezoluce EP nebyla jen o Babišovi, byla také o České republice. Ti čeští europoslanci, kteří jsou jen kvůli posílení vlastních preferencí ochotni vytvářet tento falešný dojem, jsou bezohlední a nezodpovědní a ničí práci mnoha lidí za mnoho let,“ rozohnil se Babiš.

„Je to jasný důkaz, že střet zájmů Andreje Babiše je velkým problémem. Že to není pouze umělá hra, kterou rozehrává česká politická opozice anebo novináři, jak často tvrdí premiér Babiš. Je to velký problém a poškozuje to bohužel obraz České republiky v Evropské unii,“ okomentoval ve čtvrtek rezoluci europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09).

Na tom, že Babišův střet zájmů škodí České republice na mezinárodním poli, se shodli i další europoslanci napříč politickým spektrem. Proti rezoluci se vymezili poslanci hnutí ANO. Například podle europoslankyně Kateřiny Konečné z KSČM, která se zdržela hlasování, by Česko mělo své problémy řešit samostatně.

„Ohrožují všechny peníze, které potřebují naše firmy, obce i nevládní organizace, ačkoliv k tomu není reálný důvod. Státní správa v České republice funguje velmi dobře a se všemi kontrolními mechanismy, které jsou v souladu s legislativou EU a jsou důsledně dodržovány. Kdokoliv tvrdí opak, poškozuje dobré jméno naší země,“ uzavřel předseda vlády. Konkrétní dopady rezoluce například na čerpání evropských dotací v Česku se vyjasní až v budoucnu.

Schválená rezoluce je reakcí na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy Evropské komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Společnost tak nemá podle komise nárok na dotace ze strukturálních fondů Evropské unie.

Europoslanci v rezoluci vyzývají české úřady, aby ochránily peníze českých daňových poplatníků a přiměly Agrofert vrátit všechny neoprávněně vyplacené dotace. Česko by mělo vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací, míní evropští zákonodárci. Dosavadní pravidla podle nich neumožňují zjistit konečné příjemce dotací a vedla k „vytvoření a růstu rozsáhlých oligarchických struktur“, podotýká ČTK.