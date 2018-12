Debata o Babišovi v europarlamentu je zbytečná, hloupá a Česku škodí, myslí si Charanzová

Na posunutí debaty o možném střetu zájmů českého premiéra na plénum Evropského parlamentu musel podle Dity Charanzové (ANO) někdo vynaložit „nemalé politické úsilí“. Europoslankyně považuje debatu o Andreji Babišovi (ANO) za zbytečnou, poslanci totiž podle ní neznají fakta. Věc by tak měla vyřešit debata mezi Českem a Evropskou komisí. Charanzová byla hostem pořadu Interview Plus. Štrasburk 15:46 12. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně Evropského parlamentu Dita Charanzová z hnutí ANO | Foto: Fred MARVAUX/EP-079361A | Zdroj: Evropský parlament

„Předhodit Česko plénu je zbytečné, hloupé a škodí to nám všem. Není nic příjemného, když se tady bude diskutovat o České republice,“ řekla poslankyně Dita Charanzová v pořadu Českého rozhlasu Plus. Od debaty nic neočekává, účastnit se jí ale chce.

Případem premiéra Andreje Babiše se bude ve středu odpoledne Evropský parlament zabývat v rámci bodu s názvem „Střet zájmů a ochrana evropského rozpočtu: případ České republiky“.

Na program poslední letošní plenární schůze ho prosadili evropští Zelení s podporou evropských lidovců, kteří jsou v europarlamentu největší frakcí.

‚Nejsem právník‘

„Snaha věci co nejrychleji posunout na plénum parlamentu, do světla pozornosti, asi stála někoho nemalé politické úsilí. Já můžu jen spekulovat, kdo se o to zasadil v době, kdy nikdo z nás europoslanců nemá k dispozici fakta, nemáme oficiální korespondenci Evropské komise České republice, celá debata se vaří z nějakých uniklých informací v médiích,“ myslí si europoslankyně z Babišova hnutí.

„Nejsem právník, abych posuzovala argumenty, které vznáší Evropská komise,“ řekla také Charanzová s tím, že podle české legislativy Andrej Babiš není ve střetu zájmů.

„Máme teď novou evropskou legislativu, kde vznikají otazníky nad tím, jestli je česká legislativa teď v souladu s evropskou,“ dodala. Věc je teď podle ní o debatě mezi českou vládou a Evropskou komisí.

K legislativě ohledně střetu zájmů se v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vyjádřil tento týden také místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička (zvolený za ANO). Podle jeho názoru je naopak legislativa jasná. „Člověk nemusí být výborným právníkem, aby věděl, co to v závěru znamená a jaký to má dopad pro Andreje Babiše,“ řekl.

Debatu uzavře rezoluce

Středeční debata začne nejdříve v 18.00 hodin. Na ni ve čtvrtek naváže přijetí usnesení. Europoslanci to odhlasovali v pondělí odpoledne, když schvalovali program schůze. „Frakce Zelených prosadila přijetí rezoluce, v níž se má komise vyzvat k důkladnému prošetření celé situace,“ uvedl český europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Frakce evropských lidovců (EPP) navrhne ve středu během diskuse pozastavení evropských dotací pro Agrofert i vrácení neoprávněně vyplacených peněz. Vyplývá to z návrhu rezoluce, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

„Apelujeme na komisi, aby pozastavila veškeré čerpání evropských dotací ze strany Agrofertu, dokud střet zájmů nebude důkladně prošetřen,“ píše se v návrhu usnesení, které ve středu na plénu předloží europarlamentu šéfka výboru pro rozpočtovou kontrolu z lidovecké frakce Ingeborg Grässleová. Ta je současně zpravodajkou celé věci.

Babiš možný střet zájmů opakovaně odmítl. „Nemám střet zájmů, to vylučuji. A nic se nebude vracet,“ prohlásil minulý týden. Premiér by měl rovněž reagovat na dopis od evropského komisaře pro rozpočet Guntera Oettingera, který dostal minulý čtvrtek.